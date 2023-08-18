蹁跹至今 纱丽标新“丽”异

印度同胞的纱丽倩影在多元种族的新加坡司空见惯；而今，西方也开始把视线聚焦在“她”身上。有5000年的历史，西游的纱丽经过西方民情、思维的洗礼后，展现出新时代女性的独立精神。

在镁光灯闪烁的红毯上，与晚礼服结合的纱丽风情万种，璀璨生辉。新生代美国女艺人Zendaya今年4月受邀参加孟买的Nita Mukesh Ambani文化中心开幕晚宴时，尊重当地国情，穿上一袭闪闪发亮的刺绣蓝纱丽走红毯。设计这款纱丽的是Rahul Mishra。他是印度首位受邀在2020年巴黎高定时装秀主场办秀的高定设计师。同款设计也以银色和粉红香槟色在今年7月巴黎秋冬高定时装秀上登场。

女艺人Zendaya今年4月穿上Rahul Mishra设计的刺绣蓝纱丽参加孟买的Nita Mukesh Ambani文化中心开幕晚宴。（互联网）

纱丽也不约而同地在2022年与2023年的大都会艺术博物馆慈善晚宴（Met Gala）上亮相。2022年，Met Gala常客印度女商人，维罗·波纳瓦拉基金会（Villoo Poonawalla Foundation）主席娜塔莎·波纳瓦拉（Natasha Poonawalla），配合“镀金年华”（Gilded Glamour）主题，穿上印度设计师Sabyasachi Mukherjee设计的华贵纱丽，搭配高定品牌Schiaparelli戏剧性的土星环女体造型金色紧身胸衣，让她成为全场亮点。Sabyasachi用次贵重宝石、水晶、斜切面珠子、亮片等点缀纱丽，金碧辉煌，称她这袭纱丽为金缕衣一点也不过誉。

黑珍珠超模娜奥米·坎贝尔（Naomi Campbell）配合今年Met Gala主题，也选穿了一件经典款香奈儿粉红缎子纱丽，向香奈儿已故创总老佛爷卡尔拉格斐（Karl Lagerfeld）致敬。香奈儿曾经设计纱丽？真叫人惊奇。

印度女商人娜塔莎·波纳瓦拉穿上印度设计师设计的华贵纱丽，搭配高定品牌Schiaparelli戏剧性的土星环女体造型金色紧身胸衣出席2022年Met Gala。（互联网）

超模娜奥米·坎贝尔今年穿上香奈儿经典纱丽出席Met Gala。（互联网）

伦敦设计博物馆展示的滑板少女纱丽。（伦敦设计博物馆提供）

西方不只有明星哈纱丽，伦敦设计博物馆目前举办“标新丽异的纱丽”（The Offbeat Sari）展，展出60多件当代纱丽设计，包括娜塔莎·波纳瓦拉穿去Met Gala的超奢华纱丽，以及Rimzim Dadu设计的流金丝绸纱丽。除了华丽的纱丽，展品最引人注目的是现代都会女性日常穿着的纱丽，如搭配露脐白色T恤和白球鞋的Y2K式现代纱丽，以及搭配滑板、安全帽的街头少女版纱丽。

不过，最振奋人心的是一袭全荧光粉红色的纱丽。这可不是特地为芭比设计，而是印度女性治安组织古拉比帮（Gulabi Gang）的“制服”。这群身裹全套粉红纱丽，手持木棍的女人可不是印度的女阿飞。古拉比帮是印度女权战士Sampat Pal Devi 2006年在北方邦班达区成立，致力给印度妇女赋权，保护她们免受家暴、性暴力和压迫的民间组织。短短8年内，古拉比帮就估计有超过27万名年龄介于18至60岁的成员。粉红姐姐妹妹们路见不平，就手挥木棍痛殴恶棍。

由此可见，纱丽已不只是柔情似水或妩媚的化身，在女性赋权的世纪，它也是女人强起来的象征！