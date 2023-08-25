动画唤起遗忘的美好 吉卜力制作人：联名系列回馈粉丝

优衣库二度携手吉卜力工作室发布联名系列“Hey，Let’s Go!” ，加入更多经典动画角色，如《天空之城》的钢铁巨人，《千与千寻》中无脸男和灰尘精灵。工作室制作人铃木敏夫来新站台时说，吉卜力动画让人去寻找一种已经遗忘的美好，提醒人们记得珍贵的回忆。

吉卜力粉丝可以准备好贡献荷包，为衣橱添置新衣！优衣库二度携手吉卜力工作室（Studio Ghibli）发布联名系列，以“Hey，Let’s Go!” 为主题，融入《千与千寻》《龙猫》《天空之城》《崖上的波妞》《幽灵公主》等经典动画片的影像，推出包括UT、卫衣、童装、袜子、包包等27件单品。



为本次活动造势，优衣库专程请到吉卜力工作室制作人铃木敏夫（Toshio Suzuki），以及泰国艺人马里奥·毛瑞尔（Mario Maurer）来新站台。在8月18日至9月14日期间，公众可在Bugis+参与快闪特展，在精心打造的吉卜力梦幻乐园里，与沉浸式装置合影，参与互动游戏，以及免费观赏吉卜力工作室的经典电影。

时尚联名新宠儿自1985年创立吉卜力工作室以来，作为金牌制作人，铃木敏夫担任《千与千寻》《岁月的童话》《红猪》《哈尔的移动城堡》《起风了》等作品的制片工作，亲自撰写文案，引领宣发，承载了无数吉卜力的幕后回忆。如果说宫崎骏和高畑勋各自撑起了吉卜力的半边天，两人的共同挚友兼制片人铃木敏夫就是熟悉整片天空的人。