国民经典皮具手袋　“挎”越流金岁月

Bata、Giordano、Casio、Triumph、L’Oreal、Bonia……这些耳熟能详的品牌伴随我们走过几十年，承载丰富的集体回忆。《时尚》推出“我们穿过的岁月”系列，在六期的内容中，精选一些常青品牌的故事与读者分享。

第五期追忆当年送给爸爸妈妈的皮革单品，Bonia和Goldlion往往是两个必选品牌。

包包或皮具是日常生活中不可少的时尚饰品，每逢佳节送礼给爸妈或亲友，作为每日带在身上的物件，总能想着送礼之人的好。1970年代前后，马来西亚皮具品牌Bonia和香港男装品牌金利来（Goldlion）相继来到本地，伴随着近半个世纪的发展，已成为一代国人的记忆。

金利来：一站式男人“饰界”金利来集团诞生于1968年，由香港商人曾宪梓创立。当年以一句“金利来，男人的世界”火遍大江南北。Goldlion原本的中文意为“金狮”，象征喜庆吉祥，也喻示在服饰行业里独占鳌头。但“金狮”的粤语读音跟“金输”很像，谐音寓意不佳，后来干脆改名为“金利来”，将“金”与“利”放在一起，图个吉祥好意头。

金利来的品牌商标由大写字母G和L，组成一个时钟三点方向的圆圈，在那个年代很多人印象深刻，一看就记得。商标图案是由曾宪梓亲自设计，中英文有两个版本的毛笔手写体，也是他亲笔题写；本地的商标只出现英文版，标语也用英文“It’s a New Man’s World”。