劳力士收购著名腕表零售商宝齐莱

劳力士（Rolex）24日晚上11时（新加坡时间）宣布收购瑞士著名腕表零售商宝齐莱（Bucherer）。

宝齐莱在没有直系接班人的情况下决定出售公司业务后，劳力士决定收购这家手表零售商，该零售商迄今为止是一个独立实体。这一举措反映了总部在日内瓦的劳力士希望延续宝齐莱的成功，同时为了维持两家公司之间的长期合作伙伴关系并延续他们共同的历史。

劳力士和宝齐莱有着悠久的历史，后者自1924年以来一直是劳力士的官方零售商，专业关系、友谊关系和相互尊重一直延续至今。事实上，约尔格·宝齐莱（Jörg Bucherer）是最后一个与劳力士创始人汉斯·威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）相识、共事并仍在活动的人。约尔格将继续担任宝齐莱集团名誉总裁。

劳力士对两家公司自合作以来所取得的成就感到自豪。90多年来，两家企业一直并肩作战，为对方的成就和发展做出了贡献。

宝齐莱在全球拥有100多个销售网点，其中53个经销劳力士品牌，48个经销帝舵（Tudor）品牌。专卖店遍布瑞士、美国、英国、德国、法国、丹麦和奥地利。该腕表零售商也是两个品牌的官方售后服务中心，聘用的制表师均经过公司自身培训，素质较高。

劳力士深信，此次收购不仅对自身品牌而言是最佳解决方案，对所有腕表和珠宝合作品牌以及宝齐莱集团的所有员工而言，也是最佳解决方案。

宝齐莱将保留其名称并继续独立运营。一旦竞争管理机构批准收购交易，宝齐莱并入劳力士集团即告生效。劳力士与其销售网络中其他官方零售商之间富有成效的合作将保持不变。