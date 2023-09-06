时尚学院潮讲师分享“穿搭经”

今年的教师节假期落在9月11日。说起老师的穿衣风格，普遍印象会以为需要一本正经的着装，来承载知识的厚重，往往忽略了造型与时尚度。《联合早报》请到两位莱佛士高等教育学院（Raffles College of Higher Education）讲师，分享日常喜爱的穿搭风格，记者配合推介时尚单品。看他们在学生面前如何“以身作则”（walk the talk），通过穿搭提升日常活力，展现个人风格。

求学期间受到个性风着装影响，乔喜欢穿自家品牌的花衬衫，搭配俏皮镜框。（受访者提供）

乔：不拘泥于着装，敢敢穿出风格

如果要在本地学府评选时尚着装奖，斯皮内利（Giuseppe Spinelli）一定榜上有名。作为莱佛士高等教育学院院长，兼时装设计与珠宝设计项目总监，斯皮内利喜欢穿色彩明艳的花衬衫，搭配一副俏皮搞怪的镜框，整体着装风格透着不拘小节、活泼奔放的活力，大家都亲切地称呼他“乔”（Joe）。他用eclectic一词形容自己的着装风格，兼容并蓄、不拘一格。“我喜欢运用色彩和不同元素打造多样性，用时装点亮每天生活，给自己和他人带来一丝惊喜与乐趣。”

乔回忆自己在求学期间受到大环境影响，当时设计学院正流行明媚大胆的着装风格，作为强调个性化和创意的表达。一路以来他秉承的时尚原则是：“一个人要能驾驭衣服，而不是让衣服驾驭人。”不拘泥于着装，敢敢穿出自己的风格，他平时喜欢驾驭彩色花式衬衫，有些单品来自他自己的品牌Giuseppe Spinelli。除了在服装色彩上出挑之外，他认为单品如镜框、鞋子、皮带，都是能够花点心思打造亮点的地方。

小众品牌Sabine Be镜框设计大胆前卫，适合作为个性单品。（取自品牌官网）

单品推荐：镜框和皮带

型男不会放过每一处造型单品，如果你是眼镜一族，挑选一款有趣的镜框，可为整体造型加分。乔推荐小众品牌Sabine Be，他家的镜框从色彩和形状上都有许多非常规选择，例如黑白相间的设计，富有未来感的拼接色等，驾驭得当就能呈现与众不同的型男质感。Sabine Be可以通过网站购买，本地也有眼镜店带入这个牌子，例如位于美年径（Millenia Walk）的眼镜店Eyes at Work。

法国巴黎镜框品牌izipizi色彩鲜艳明快。（取自品牌官网）

在Tangs电商百货官网男士镜框类别，有本地品牌Rocket Eyewear经典的P3款式镜框，颜色包括琥珀色、棕红、墨绿、透明款等，镜形百搭，适合亚洲脸形。来自法国巴黎的品牌izipizi，镜框设计圆润有趣，有类似飞行员（Aviator）墨镜眼角微微下垂的设计，也有小巧圆形款设计，色彩亮丽，鲜橙色、米黄色和天蓝色都是时髦俏皮的选择。

皮带推荐：Pedro在皮带锁扣处加入设计感（左图）。Coach老花格纹款皮带（右图）。（取自品牌官网）

皮带作为男装造型里的重要点缀，可以从特殊款设计着手，例如Coach老花款，在皮带表面印上Monogram的经典花色，打破呆板的单一色调。或是Pedro在皮带暗扣上玩起设计，打破常规的四方形，在细节中加入小巧思。

Steffie Setiawan喜欢柔中带刚的着装风格，搭配配饰点亮造型。（受访者提供）

塞蒂亚万：喜欢柔中带刚的女性风

塞蒂亚万（Steffie Setiawan）是莱佛士高等教育学院时装学院兼职讲师，也是个人品牌Steffie Setiawan创办人兼设计师。她形容自己的着装风格是：柔中带刚的女性阳刚风（feminine masculinity）。“我喜欢穿好看的衣服，但绝不是很小女孩的类型。我也喜欢男装，发现自己日常的穿搭喜欢将男装的阳刚之气，与女装的阴柔之美结合在一起。”

简约实用款两件套推荐：本地品牌The Form（左图）和Sans & Sans（右图）。（取自品牌官网）

香奈儿（Chanel）风格将柔美与干练恰到好处地结合，是塞蒂亚万日常穿搭的灵感之一，主张女权、女性行动自由又不失优雅的设计。日常着装注重简单高效，穿有质感的衬衣搭配工装版阔腿裤。她目前也着迷日系着装，类似于日本家庭主妇的穿搭美学。“我喜欢她们日常的穿衣态度，无论多么忙碌，都会让自己以最得体的造型出现，即使只是出门办件小事。”

近两年廓形西装是Zara女装的主打单品，百搭大地色尤其受欢迎。（取自品牌官网）

造型单品三法宝

Oversized廓形西装外套：这两年廓形元素很流行，尤其是廓形外套。即使穿着休闲款衬衣或T恤，只要西装上身，就能轻松打造“气势着装”（power dressing），立马提升气场。

饰品推荐：A Kind Ooof设计简约干练又不失质感，适合通勤女性。（取自品牌官网）

饰品助力：简约风或休闲风搭配，整体造型不需要很复杂，可以通过搭配项链配饰或耳环来为造型“添砖加瓦”，在细节中搭出巧思。

连衣裙推荐：In Good Company简约款在细节处，如腰线和肩部垂感上做文章，大气得体。（取自品牌官网）

连身裙：如果当天想不起要穿什么，连身裙无疑是最简单的选择，不用烦恼如何搭配，只要一条裙子搞定整体造型。剪裁不必太复杂，注重裙子的材质和细节处的设计感，就能带出质感。