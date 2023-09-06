多合一吹风筒可做各类造型

头发吹风筒的功能越来越多，除了吹干头发，还能做各类头发造型。Shark FlexStyle多合一吹风筒便集合这些多功能于一身。

它只有700克重，特点在于设计，只要将吹风筒的前半段轻轻一折，便是一个头发造型棒。配上不同的配件，就能吹出不同头发造型如鬈发、直发、C卷等，可自由发挥。

这款多合一吹风筒和知名的戴森Dyson Airwrap头发造型机相似，价格又较为便宜，因此美容业的测评资料大多将两者相提并论。

两者从技术和功能方面来看，确实有不少共同点。例如使用卷发筒配件时，吹风筒内形成空气漩涡，头发自然地顺着风向缠绕在卷发配件上，然后形成卷发。

Shark FlexStyle的最大特点就是兼具吹风筒和造型机功能，洗完头后，只要将头发吹至约八分干，就可以替换配件来做头发造型。

试用了圆筒梳子配件，头发吹得蓬松有型，尤其头顶部位头发不扁塌；卷发配件也容易操作，两侧头发很快就能形成卷发。只是，因平时习惯用直板夹来整理头发，所以觉得Shark FlexStyle似乎比较耗时。

如果要头发造型更持久，可以喷上一些头发定型喷雾或发胶发蜡。Shark FlexStyle售价是$499，可于Best Denki、Tangs、Metro等购得。