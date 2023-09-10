举世无双　Only Watch话题拍品超吸睛

每两年举办一次的Only Watch腕表慈善拍卖会如表坛奥斯卡，各大腕表品牌使尽浑身解数，拿出绝世精品，展现精湛制表工艺之余，也为慈善出力。新加坡是该盛会全球巡展的其中一站。

创始于2005年，两年一度的腕表慈善拍卖会Only Watch是腕表界一大盛事，腕表拍卖筹款所得将用于研究杜氏肌营养不良症（Duchenne Muscular Dystrophy, DMD） 。这是一种肌肉极端萎缩无力直至死亡的病症，多发于男童，全球每3500个男童中就有一例，目前约有25万名青少年罹患此病。

拍卖会由摩纳哥肌肉萎缩慈善协会主席吕克·佩特维诺（Luc Pettavino）发起，摩纳哥王子阿尔伯特二世资助，已成为腕表品牌和藏家所期待的两年一度盛会，迄今已成功筹集到近1亿瑞士法郎（约1.5亿新元），资助重大的科学和医学研究。

Only Watch今年进入第10届，共有73个制表师／品牌参与其盛，当中还有制表师之间或与品牌之间的合作，每款腕表特别定制限产一枚。62件拍品举世无双，特此精选佳作中的佳作。

精选杰作

爱彼：皇家橡树镂空飞行陀飞轮

爱彼的41毫米白色陶瓷皇家橡树镂空飞行陀飞轮。（品牌提供）

爱彼（Audemars Piguet）在打造镂空飞行陀飞轮时，充分利用品牌造型优势如皇家橡树、陶瓷表壳和镂空机芯。今年的Only Watch表款采用41毫米表壳和白色陶瓷表链，搭配AP 2972镂空机芯，主夹板和桥板均采用鲜艳的蓝色。除了白金时标和指针，自动摆陀也采用同样的蓝色调。

Biver：Catharsis三问报时钟琴陀飞轮

表面看不到时间的Biver三问报时钟琴陀飞轮腕表。（品牌提供）

曾带领宝珀、欧米茄和宇舶等品牌成功从谷底翻身的表界传奇人物、前LVMH集团钟表部门总裁Jean-Claude Biver创办的腕表品牌JC Biver首次参加Only Watch，带来一款表面不显示时间的超级复杂腕表。作品由钛制成，将不寻常的手工艺与独特的隐形宝石镶嵌和扭索饰纹相结合。这款三问报时钟琴陀飞轮的独特之处在于，用艺术取代时间，以增强腕表品质。时针位于腕表背面，可通过蓝宝石水晶玻璃表背显示时间。

宝格丽：Octo Finissimo大理石陀飞轮

以绿色大理石打造的宝格丽Octo Finissimo大理石陀飞轮腕表。（品牌提供）

宝格丽（Bulgari）为Only Watch打造的Octo Finissimo大理石陀飞轮腕表，除了以受瞩目的表款Octo Finissimo为基本造型，最独特处是采用来自奥斯塔山谷的绿色大理石作为表的材质。40毫米DLC处理钛金属表壳和表链覆盖一层Verde di Alpi绿色大理石，表盘也有一层薄薄的绿色大理石，6点钟位置展现BVL 268飞行陀飞轮。这是目前最薄的手动上链飞行陀飞轮，表壳厚度仅为0.5毫米，表链厚度为0.4毫米。

香奈儿 ：Mademoiselle J12 La Pausa

香奈儿黑白双表表盘上，有香奈儿穿着水手装的剪影。（品牌提供）

这对为Only Watch打造的J12腕表，灵感源自香奈儿（Chanel）在法国南部别墅La Pausa花园中拍摄的一张照片，以她身着条纹针织衫和水手裤的剪影为特色。其剪影印在蓝宝石玻璃板，并固定在表盘上，成为品牌标志。两款腕表均搭载由香奈儿拥有的瑞士制表厂Kenissi开发和生产的自动上链Calibre 12.1机芯。

De Bethune：DW5 SP

造型前卫的De Bethune陀飞轮腕表。（品牌提供）

这款造型前卫的腕表，表盘由含铁陨石制成。品牌用自家高炉锻造各种零件，表面图案将金属制剂不同部分锻造在一起。制作过程将材质烘烤，粉碎成粉末，通过低炉中炽热的木炭将其还原，以获得大量金属，然后将其锻造成接近待加工形状的致密材料。De Bethune团队为这款独特的时计设计了陀飞轮机芯。

杰拉德·尊达：八角形米老鼠三问表

杰拉德·尊达的旗舰米老鼠腕表以八角形出现，有最复杂的三问报时功能。（品牌提供）

备受藏家追捧的杰拉德·尊达（Gerald Genta）首次参加Only Watch，推出一款八角形表壳三问米老鼠手表。内填珐琅的表盘上饰有一只手拿生日蛋糕的珐琅米老鼠，象征迪士尼成立100周年和尊达以自己名字命名第一款手表50周年。40毫米白金表壳搭载La Fabrique du Temps开发的新款GG-001机芯。这是一款由设计师草图绘制但从未创作出来的腕表。

宇舶表：MP-15 Takashi Murakami Tourbillon

宇舶表与艺术家村上隆再度携手，推出像花一样的中央陀飞轮腕表。（品牌提供）

这款腕表采用蓝宝石制成，有独特的中央陀飞轮，代表了宇舶表（Hublot）与艺术家村上隆之间的艺术融合。在创作这件作品时，村上隆明确要求加入中央陀飞轮，成为宇舶表第一枚中央陀飞轮腕表。这是制表上的大挑战，因为在同一中心位置要显示小时和分钟很不容易。通过接受村上隆的挑战，宇舶表制作出一款高度复杂，造型像一朵花般的吸睛杰作。

路易威登：Tambour Einstein Automata

立体的爱因斯坦肖像出现在路易威登的这款表上。（品牌提供）

这款腕表的表盘融合微雕与纯灰色珐琅技术，描绘了伟大科学家爱因斯坦经典的“吐舌头”形象。Tambour表壳搭载LV 525机芯，通过四个动画让表盘栩栩如生，生动计时。表盘的故事在路易威登（Louis Vuitton）手绘行李箱中得以延续，为这款非凡腕表增添光彩。

伯爵：Polo Skeleton Arty

伯爵这款作品是Polo Skeleton色彩鲜艳的艺术版。（品牌提供）

伯爵（Piaget）这款腕表是Polo Skeleton色彩鲜艳的艺术版，酷炫别致。其设计向匈牙利裔法国艺术家维克多·瓦沙雷利（Victor Vasarely）在摩纳哥展出的“Hexa Grace”艺术作品致敬。腕表搭载彩色自制1200S1机芯，配有绿色、蓝色和玫瑰金色镂空板桥。超薄机芯厚度仅2.4毫米，配备直径42毫米、厚度仅6.5毫米的玫瑰金表壳。

帝舵：王子计时码表

帝陀Prince Chronograph One腕表，搭配全新计时机芯，采用18克拉纯金表壳。（品牌提供）

帝舵表（Tudor）是Only Watch的常客，今年以王子计时码表Prince Chronograph One参加拍卖，腕表搭配全新计时机芯，采用18克拉纯金表壳，重新诠释90年代经典Big Block Tudor计时码表。帝舵将新的原型机芯命名为MT59XX，采用导柱轮结构，配备硅游丝，有70小时动力储存。

项链腕表

理查德米勒：RMS14

理查德米勒的项链腕表让人眼前一亮。（品牌提供）

理查德米勒 （Richard Mille） 的RMS14灵感源自Talisman Origine，这是几世纪前在印度发现的萨满圣物。小巧腕表采用RM标志性酒桶形状，串接在以瑞士石南木、金、钛和蔷薇辉石打造的项链上，是报时器，也是珠宝首饰。

蒂芙尼 ：Bird On A Rock

蒂芙尼项链腕表是报时器也是高级珠宝。（品牌提供）

蒂芙尼 （Tiffany & Co.）以旗舰珠宝首饰Bird On A Rock胸针，为Only Watch打造了一款“Bird On A Rock机械吊坠腕表”。它既是表也是珠宝项链，单是表盘就镶嵌了461颗钻石，并在辉煌的表盘下方配备手动上链机芯。

联名表款

杰克宝 x CONCEPTO制表厂：Astronomia Revolution 4th Dimension

杰克宝和CONCEPTO制表厂联手创制第一款四轴陀飞轮腕表。（品牌提供）

这是杰克宝（Jacob & Co）2023年推出的Astronomia Revolution之延伸，乃表坛第一款四轴陀飞轮腕表，采用玫瑰金和透明蓝宝石制成的47毫米雕塑表壳，可看到稀有半透明装饰宝石镶嵌而成的机芯背板。35块黄玉、蓝宝石、黄水晶和多种石榴石的镶嵌，突显Only Watch 2023的色彩主题。

亨利慕时 x MB&F：Streamliner Pandamonium

亨利慕时和MB&F联手带来一款立体腕表，表盘中央的熊猫会表演报时。（品牌提供）

MB&F创始人Maximilian Büsser和亨利慕时（H. Moser & Cie）创始人Edouard Meylan把创造力汇集在一起时，毫无疑问会撞击出巨大火花。熟悉Only Watch的人一定记得MB&F之前在作品中出现的熊猫。这次熊猫化身唱片骑师，在表盘中展现精彩艺术表演。虽然机械细节尚未公布，但从这两个品牌过去的口碑来看，必能期待惊世之作。

2023年第10届Only Watch慈善拍卖会将在11月5日于日内瓦举行，此前会在全球不同城市巡展，其中一站是新加坡。

▲Only Watch 2023巡展新加坡站

日期：10月20日至22日

时间：上午10时半至傍晚6时半（星期五）／上午10时半至傍晚7时半（星期六）／上午11时半至傍晚6时（星期日）

地点：Malmaison by The Hour Glass, 270 Orchard Road #01-01 S238857