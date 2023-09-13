Q弹放闪“果冻”单品　让人欲罢不能

在时尚的字典里，果冻不只是一种食物，还可以用来形容一种饱满透亮的质感，由此衍生出的单品如果冻鞋、果冻款透明包包、果冻质感的美甲等等，让人看了心情大好。盛夏的热情召回了彩色斑斓的果冻单品，这些看起来亮晶晶、Q弹放闪的设计，总能成为整体造型的一大亮点。

Pazzion新一季推出的彩色高跟鞋Lola。（互联网）

Pazzion果冻鞋

本地鞋履品牌Pazzion，新季上架了一款彩色高跟鞋，色彩明艳，有芭比粉和柠檬黄两种配色。彩色窄鞋跟与厚底形成鲜明对比，用果冻塑料材质制成的鞋面，穿起来有微微的透视感，用果冻感包裹着裸肤色，在脚下形成一股柔和的清凉。

这款果冻鞋还有个可爱的名字Lola，融合1990年代怀旧复古风与现代风。职场白领丽人可以脚踩果冻鞋，搭配素色通勤装，为整体造型增加一丝趣味。或是穿着Lola搭配芭比粉、柠檬黄同色裙装，参加海边派对或假日狂欢会，都能为欢乐的场合增添几抹明亮色彩。

Lenskart x Savina Chow合作推出的墨镜系列中，果冻粉墨镜造型可爱俏皮。（品牌提供）

Lenskart x Savina Chow果冻粉墨镜

镜框品牌Lenskart最近与美容平台创办人蔡依珈（Savina Chow）合作，推出Lenskart x Savina Chow眼镜系列。蔡依珈涉猎艺术、时尚、美容等产业，曾被杂志选为“最具型格女人”（Bazzar Most Stylish Women），多次与时尚大牌如Chanel、Louis Vuitton合作，参加巴黎、米兰时装周。

此次与Lenskart合作的镜框款式由蔡依珈亲自设计策划，与她个人的精致着装风格相配，希望重新定义日常奢华。该系列采用多变纹理元素，以及棕色、裸色和白色等中性色调，配色百搭容易造型。其中一款果冻粉墨镜，镜框设计选用了粉嫩透明质感，搭配镜片半透光的灰度，近似猫眼形状的扁长款设计，造型可爱俏皮，好像穿越回80年代做一回摩登女郎。

Coach Jelly Tabby用果冻质感让经典包款焕发新生。（互联网）

Coach Jelly Tabby包包

品牌的时尚大秀总是一季潮流的风向标，如果追溯这次“果冻风”的流行，会让人想起Coach 2023春夏秀场上，创意总监Stuart Vevers将重点放在呈献经典包款“In My Tabby”的企划上，其中就新颖地加入了果冻包元素。

优雅精致的Tabby系列手袋，是Coach在1970年代发布的典藏包款。以品牌标志性C字母配件为视觉亮点，瘦长的腋下包设计时尚实用，突出独特的美式设计风格及精湛工艺，推出至今一直都是轻熟龄职场女生的心头爱。秀场上首次亮相的“果冻Tabby”，多数成分采用生物属性PVC制成，是一种更环保、可再生材料。

变身成果冻版的Tabby包包鲜亮醒目，有苹果绿、金闪棕、樱花粉和罗兰紫四种颜色，搭配不同造型，风格迥异，有的可做华丽晚宴风，也有牛仔街头风或甜美萝莉风等。将经典包款变身果冻版设计，在创意演绎之外，无疑为品牌的年轻化趋势加分。

Melissa possession系列透明果冻鞋，是90年代的街头记忆。（互联网）

Melissa经典复古款果冻鞋

说起果冻鞋元老，当之无愧的是来自巴西的品牌Melissa。利用可回收橡胶材质做成柔软鞋底，踩在上面弹弹软软，迎面还能闻到植入的果冻香，很多人又把它称为“香香鞋”。其中Melissa possession系列主打色彩透明的果冻鞋，结合罗马鞋的编织条纹与玛丽苏鞋的乖巧感，穿在脚上洋溢青春气息。

这个鞋型与透明果冻感设计，是经典的90年代款式，可能还有很多人记得，当年夏天不少女生走在街上都喜欢穿透明果冻鞋，加上百褶裙或牛仔短裤，形成一个年代的青春记忆。都说时尚是个圈，如今果冻鞋风潮又回来，不知是否能博得时下年轻一代的喜爱？

将有色指甲油与透明指甲油混合后涂用，可打造晶莹剔透的果冻感美甲。（互联网）

自制果冻美甲

除了包包和鞋子，还有一个很适合留给果冻感发挥的空间就是——美甲。新加坡一年四季盛夏，深色或雾面质感的美甲看上去难免厚重，大家更喜欢晶莹剔透的果冻感美甲，水嘟嘟亮晶晶，清爽有元气。

最近“jelly nail”冲上了抖音热搜榜，有不少视频演示如何自制果冻美甲。为了要做出果冻一般的Q弹质感，博主们通常会使用半透明质感的指甲油。选择自己要涂染的颜色，例如粉色或紫色，蘸一滴有色指甲油，滴入透明指甲油中，形成浅色透明果冻感的质地。经过多层叠加涂用后，会呈现出层次感，最后再用一层亮油来封顶，提高美甲的剔透程度。