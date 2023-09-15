防“曝”单品　异曲同工

紫外线一年四季、任何天气中都存在，还会造成隐形伤害，所以防晒是应当重视的护肤步骤。记者推荐数款市面上适用于曝晒环境中的热门防晒产品。

如果要评选我们日常必备的几大护肤品，相信防晒用品一定当仁不让地上榜，毕竟生活在四季如夏的新加坡，防晒是很多人在基础护肤方面的要务。紫外线一年四季、任何天气中都存在，还会造成隐形伤害，所以防晒是相当值得重视的护肤步骤。

SPF并非越高越好

紫外线分为UVB和UVA两种，防晒即是指防UVB和UVA。UVB对皮肤的伤害是会引起皮肤晒红或者过敏，即常说的“晒伤”，平时买防晒产品时包装上标明的“SPF”指数，指的就是UVB的防护能力。而UVA则是可以穿透玻璃的，所以即使是在室内，也得防晒。防晒产品里的SPF不是越高越好，因为SPF指数较高的产品，相应的各种添加物也会越多，对肌肤造成的负担越大，所以得斟酌使用。

雅诗兰黛Perfectionist Pro全能防晒矿物隔离乳可校正肤色。（品牌提供）

La Mer The Broad防晒霜质地轻盈。（品牌提供）

Cle de Peau Beaute全效修护细胞防晒乳霜增强肌肤的抗紫外线防御力。（品牌提供）

专家建议，如果是早晚太阳并不猛烈时的日常通勤，SPF达到15以上就可以了；非特殊情况下，尽量不要超过30。如果是在海边或外出等长时间曝晒，那就要选择SPF更高的防晒产品。

另外，防晒产品中的有效成分必须渗透至角质表层后，才能发挥长时间保护效果，因此必须在出门前30分钟涂抹，出门前甚至可以再补充一次，在使用的剂量上，每次至少有1到2毫升的量，方可达到最佳防晒功效。

Kiehl’s水感防晒隔离乳可作为日间护肤程序的最后一步。（品牌提供）

适合在曝晒环境中使用的热门产品

推荐数款市面上热门的防晒产品，它们适合在曝晒环境中使用的，各有特色和亮点。

·雅诗兰黛Perfectionist Pro全能防晒矿物隔离乳：SPF45

这款产品号称智慧防晒、极速防护。蕴含虎斑百合萃取等八种抗老化复合物，防止晒黑也力抗老化。同时它具有矿物基底，因而轻盈无油，较为敏感的肌肤也适用。另外，它不仅是防晒霜，还能够润饰肤色，校正亚洲人的泛黄肤色，全面提亮。将防晒、防护、抗老，集中到一瓶。

Shiseido透明防晒棒巩固防晒膜层。（品牌提供）

·La Mer The Broad防晒霜：SPF 50

这款防晒霜主打轻盈乳液质地，可被肌肤吸收迅速，而且可在涂抹保湿霜后或化妆前使用，并为肌肤注入促进细胞新生的Miracle Broth活性精萃新生能量。Miracle Broth是定义每款La Mer护肤产品的强效抗刺激剂，这种促进细胞更新的配方为肌肤注入能量，帮助肌肤恢复平衡健康。Miracle Broth是由海藻、维生素、矿物质和其他营养物质组成的混合物调配而成。

·Cle de Peau Beaute全效修护细胞防晒乳霜：SPF 50+

这款防晒霜采用深层细胞抵御科技（Adaptable Innershield Technology）增强肌肤的抗紫外线防御力，并称可过滤破坏性光线——蓝光及红外线，选择性地让阳光中对肌肤有益处的红光传递到肌肤。除此之外，它还注入摩洛哥百里香萃取，增强肌肤的抗紫外线防御力。香型为兰花及玫瑰的芬芳，爱长痘的皮肤也适合使用。

·Kiehl’s水感防晒隔离乳：SPF 50

品牌的专研麦色滤（Mexoryl）防晒系统，提供广谱防护。添加了净化颗粒Cellulospheres，有助吸附肌肤表面污染物，阻断其被肌肤吸收并造成氧化损伤。还添加薄荷叶提取物，具收缩毛孔作用，也能舒缓发痒，柔润皮肤。这款防晒品可作为日间护肤程序的最后一步，用在乳液或面霜之后。即使在阴天、室内、冬季，仍可持续使用。

·Shiseido透明防晒棒：SPF 50+

这支防晒产品加入Synchro Shield感肌同步防御技术，结合水离子防晒及遇热愈强的热力感应防晒技术，应用热力及水分的特性，巩固防晒膜层。糅合逾50%护肤成分，有助减少因紫外线引起的皱纹、色斑及肤色暗哑等肌肤问题。防晒棒质感轻盈柔滑，不黏腻，可于妆前或妆后使用。包装轻便，便于携带，随时使用。