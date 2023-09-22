铿锵玫瑰——当芭蕾遇上庞克

H&M旗下时尚品牌& Other Stories不负其名，懂得用服装的语言来讲故事，走进店看到的是一篇篇理念和想法的叙述，而不是浮云般的潮流。

当芭蕾遇上庞克，会开出怎样的时尚花朵？

本季Savoir秋冬限量系列，& Other Stories斯德哥尔摩（Stockholm）工作室的女设计师芙丽达（Frida Billegren）让这两种风格截然不同的表演艺术形式——一个端娴秀丽，一个叛逆火爆，撞击出21世纪刚柔兼具的铿锵玫瑰。

若隐若现的白色雪纺上衣配女性化的拉绳细节，让人看了怦然心动。（& Other Stories提供）

细肩带连衣裙配透视黑雪纺，有种1920年代的复古时髦。（& Other Stories提供）

细吊带背心配黑裤或剪裁利落的西装外衣，是都会酷女郎必选。（& Other Stories提供）

圆形镂空露背长袖衫教人想起芭蕾舞衣。（& Other Stories提供）

圆形镂空露背长袖衫，若隐若现的白色雪纺上衣，细肩带连衣裙配透视黑雪纺，女性化的拉绳细节等，让人联想到芭蕾舞衣。公主袖皮革外套，脚踝附铁拉链可加宽裤管的皮长裤，剪裁利落的西装大衣，阔脚超长裤等展示庞克灵魂。两者撞搭，得出系列都会女性的刚柔情怀。

Savoir系列大玩黑白色谱，以及游移两者的灰、银、铁、米色。特为这系列而设计的铁环腰带、项链、五金风格钮扣等细节，展现铿锵玫瑰的铁骨。灵感取自芭蕾舞鞋的高跟鞋鞋身包裹双足，眼睛往下移却是钢铁细鞋跟，完美地带出当芭蕾遇上庞克的主题。

Savoir秋冬限量系列将在9月26日（星期二），于爱雍乌节（ION Orchard）& Other Stories旗舰店开售。售价从69元起至699元。