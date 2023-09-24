表坛后起之秀Norqain 大风暴中的小快艇

能在表坛占一席之位的品牌绝非泛泛之辈，创立仅五年的独立腕表Norqain因独特定位和幕后推手，深得业界关注。其联合创始人兼总裁本·库弗（Ben Kuffer）与记者分享他如何在悠久的传统工艺和工匠大师之间脱颖而出，并通过社媒吸引年轻客户群。

Norqain总裁本·库弗（Ben Kuffer）本周在本地推荐品牌的最新作品，他接受《联合早报》访问时谈到Norqain如何在竞争激烈的表坛找到定位。

品牌幕后汇聚重量级人物

创立于2018年的Norqain是一家由钟表行业知名人士创建的独立品牌，包括冰球明星马克·斯特雷特（Mark Streit）以及百年灵（Breitling）前老板的儿子特德·施奈德（Ted Schneider）。联合创始人兼总裁本·库弗的父亲马克·库弗（Marc Kuffer）是董事会负责人，在业界有45年经验，并在瑞士钟表工业协会董事会任职25年。曾带领瑞士机械钟表行业度过1970年代石英危机的瑞士钟表传奇人物让-克洛德·比弗（Jean-Claude Biver）则是董事会顾问。

强劲组合使Norqain得以迅速发展，引起业界注意并不意外。库弗说：“要在这个行业推出新品牌是巨大挑战，就像生活，即使在最艰难的时候也不放弃希望。创业最大的困难是2018年起步初期，试图说服合作伙伴与起步公司合作不容易。”

另一挑战是疫情的来袭，库弗则当成机会，在这场大风暴中为这艘小快艇导航，在行动上比大公司更快速，最终获得市场份额。

库弗说：“我出身于一个对钟表行业充满热情的制表世家，注意到瑞士独立制表品牌较少，5000瑞士法郎（约7600新元）以下价位的家族品牌更少。我认为这是一个重要价格范围，因为它通常是一般人第一枚腕表和对机械腕表产生热情的入门槛。对年轻一代来说，在这个价格范围内定位一个新瑞士腕表品牌有独特意义。”

Norqain Wild One Hakuna Mipaka限量版采用超轻超坚固的创新材质Norteq。（品牌提供）

独家机芯创新材质

Norqain在这个框架下，于过去几年被许多品牌放弃的价格范围内创造出最高品质的时计，造就品牌的特质。“自2020年起，我们拥有两款Kenissi自制机芯。2022年起通过推出采用创新材质Norteq的超轻Wild One款式增强独特性，这款超坚固及超轻的终极高性能运动腕表重量只有78克或84克，并装载自动机芯。”

2020年，Norqain与Kenissi建立合作伙伴关系，后者是一家机芯制造商，客户包括帝舵（Tudor）、百年灵（Breitling）、泰格豪雅 （Tag Heuer）和香奈儿（Chanel）等。Norqain腕表只装载自动机械机芯，包括两款由Kenissi生产的自制机芯，NN20/1三针和NN20/2 GMT，均为独家机芯，超出行业标准。

Norqain腕表装载与Kenissi合作的自动机械机芯。（品牌提供）

Norqain积极参与全球运动项目，合作伙伴包括纽约市马拉松、宝马柏林马拉松、迪拜马拉松，以及新加坡夜间马拉松等。其时计充满运动气息，特别吸引年轻又好动的腕表爱好者。表壳左侧的铭牌可作个性化的定制雕刻，允许客户雕刻个人信息，为腕表增添情感价值，这是Norqain年轻客户欣赏的另一独特元素。品牌五年内在全球开设200多个零售点，其中包括本地威士马广场的Norqain首家东南亚专卖店。

环保意识吸引年轻人

为更接近年轻客户群，Norqain特别重视社交媒体。库弗说：“我们的Instagram账号大幅提高品牌的国际知名度，最近添加的TikTok账号与更年轻客户互动，至今TikTok追随者已经超过9万。”

库弗指出，社交媒体的核心在于参与。Norqain本周在新加坡举办一场活动，通过社媒举办年度Norqainer挑战赛，胜出者受邀出席Wild One Hakuna Mipaka限量版发布会，和野生动物大使迪恩·施奈德（Dean Schneider）会面，活动的社媒参与度非常大。“这就是社交媒体的意义，能促进互动并汇聚同好发展成一个社群。”

另一与新一代腕表爱好者产生联系的是品牌强烈的环保意识。Norqain获得瑞士气候协会的二氧化碳中和认证，并爱护动物，不生产任何动物皮表带，突显环保意识。库弗说：“我们采用由合作伙伴BIWI生产的创新表带，由苹果皮或从海洋回收的垃圾制成的#tide表带，新颖独特，又很爱护地球。”

此外，Norqain通过Neverest系列将10%的销售额捐赠尼泊尔的“蝴蝶帮助项目”。该慈善项目支持尼泊尔儿童教育，捐款帮助建造宿舍。

作为表现优异的表坛新秀，Norqain前途不可限量。库弗透露，他和董事会顾问让-克洛德·比弗正忙于制定未来三年的产品路线图，很多新产品在机芯和材质方面都有新颖之处，振奋人心。他说：“我们将继续扩大分销网络，把Norqain带到更多国家，让忠实拥护者能在零售商处预览腕表，这是我未来几年的目标。”