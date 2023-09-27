迪奥800元口红 你会买单吗？

没有最贵，只有更贵，但你愿意为唇上的色彩投资多少？

迪奥（Dior）近日发布首款可替换高定唇膏Rouge Premier，零售价为550欧元（近800新元），远超香奈儿（Chanel）限量版口红31 Le Rouge定价的223新元。据悉，迪奥本次发布的口红有12种色号，目前主要在欧洲部分精品店发售。

迪奥彩妆创意与形象总监彼得·菲利普（Peter Philips）强调，Rouge Premier每个细节都已提升至高级定制标准，除添加独家成分外，该唇膏膏体还悬浮着24K黄金微粒以增添奢华感。

管身升级 唇膏含金

据知，迪奥将艺术美学与日常美妆单品结合，采用法国最顶级白瓷与18K金珠宝镶嵌工艺制造管身，使得唇膏管身从常见的玻璃、塑料，升级成顶级白瓷。迪奥为使唇膏拥有艺术品级别的收藏价值，携手位于法国南部小镇利摩日（Limoges）有着超过150年历史，且受到拿破仑、俄国沙皇等钦点的国家宫廷餐宴御用餐瓷品牌Maison Bernardaud共同创作。白瓷的手感、光泽与色彩饱满度兼具的洁白调性，都凸显高定唇膏的顶级优雅。

迪奥为使唇膏拥有艺术品级别收藏价值，在唇膏管身设计下了工本。（互联网）

彼得·菲利普选择最能象征品牌灵魂的“蒙田灰”为视觉核心，并在陶瓷外壳上手工绘制诞生于1947年，象征品牌高级定制形象，同时有鸟兽、花草、万物生机盎然内涵的Toile de Jouy图腾，使得唇膏也如陶瓷、家饰等奢侈品系列般，升格成为一件“收藏品”。

回归重点，最值得了解的是唇膏本身的品质。据悉，该系列唇膏膏体内蕴藏能抚平唇纹的朱槿珍稀萃取，以及高滋润度的乳油木果油等保湿、花植修复配方，化妆时也能保养双唇。另外，柔滑饱和的妆效中，还可看到以24K黄金微粒所点缀的细致光泽，并闻得到清新柑橘茶香，为唇妆增添香氛。唇膏从裸色到亮红色、粉色、珊瑚色、酒红色和红棕色，每种颜色都由一个数字命名。

迪奥的Rouge Premier包括12款色号。（互联网）

消费者会否买单？

天价口红值得买吗？在微博等社交媒体平台上，网友意见不一。有网友说再加一些钱，就可以买新款智能手机；也有网友认为，贵贱是由自身经济实力决定的，肯定有人嫌贵，也肯定有人负担得起；还有网友坐等吃瓜，看买到这款口红的“买家秀”。

奢侈品（中国）联盟荣誉顾问张培英指出，高端消费品牌推出美妆产品是当下品牌吸引年轻群体的一种方式。从营销上看，迪奥以推出“史上最贵口红”为热点，让品牌更容易被消费者关注到，增加曝光度。

从迪奥的口红定价不难看出，奢华品牌进军美妆行业，也要打造美妆中的奢华消费品。毕竟，爱马仕、普拉达、香奈儿的口红定价，都高于一般中端品牌和开架式品牌，维持品牌顶奢身份。

据《中国商报》观察，奢华品牌在进军美妆行业的路上，不少都以唇膏等相对易入手的产品作为主力，而销量都不错。因此，业内人士普遍认为，通过高利润率的美妆业务，可以让品牌在不确定的市场环境下获得新增长支点。

香奈儿对口红升级，强调口红可供收藏与传承。图为该品牌限量版口红31 Le Rouge。（品牌提供）

在高定价之下，奢华品牌也把擅长讲故事的优势充分发挥。比如，香奈儿对口红的根本定义进行了升级，强调口红如同一件珍贵珠宝，可供收藏与传承。美妆产品作为收藏品的潜质，尚有待观察，但作为消费品，美妆产品具有其实用价值，而奢华品牌的美妆产品更有形同“镀金”效果。

手袋、口红、香水等产品外带或用在身上，能被大家注意到，具有社交属性，而想要晋升更上游圈层的人士，愿意为这类高客单价产品买单。有分析指出，尽管Rouge Premier的发售范围有限，但这也增加了其珍贵性。在欧洲部分线下店发售的这款限量版唇膏，无疑成为时尚追随者们的抢购对象。限量发售策略不仅为消费者带来一种新鲜的购物体验，也进一步提升品牌价值。

许多高端消费品牌推出经典单品和进军美妆业务，这两种手段并行不悖，让年轻群体拥有接触和了解高端消费品牌的渠道。随着他们购买力的提升，这些年轻群体将来也有机会成为客户。业内专家分析，随着入局美妆业务的奢华品牌越来越多，未来的美妆产业格局或许会发生显著变化。