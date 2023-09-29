亮色还将继续热门下去，同时允许人们以更加混合的方法来穿搭各种亮色。

从2022年开始，时尚色彩的趋势是流行超级明亮的色调，如科米特绿（Kermit Green）和芭比粉，为时尚迷们提供了亮色着装的一大要点。

这个趋势一直延续到2023年，专家认为亮色还将继续热门下去，同时允许人们以更加混合的方法来穿搭各种亮色。

这一系列四季皆宜的醒目色调，让赶时髦的消费者投以大量关注，时尚品牌针对较年轻消费族群，推出了许多亮色成衣、配件。

Alexander McQueen的The Seal Bag手袋是一抹夺目的魅惑红。（品牌提供）

Alexander McQueen The Seal Bag手袋

亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）的“The Seal Bag”新款手袋采用了超级吸睛却相当典雅的魅惑红（Luscious Red），这款色彩延续了光辉红的高级，充分展示红色所能具有的冲击力和吸引力。

这款魅惑红手袋采用软垫羊皮革手工制成，与魅惑红组合在一起，点缀效果升级。饰面、金属锁扣等更带来贵气，优美线条和圆润轮廓让经典包款也可为青春少艾所用，可使用编织金属链带肩背，亦可通过可调节皮革肩带用作斜挎。

Furla的Genesi手提包菠萝黄与黑色相撞搭配。（品牌提供）

Furla Genesi手提包

菠萝黄已经取代了2022春夏的关键色彩黄油色，这一黄色调有滋润、健康的属性，黄而不腻，艳而不妖。菠萝黄能在与中性色的搭配中起到提亮作用，或可将它用于柔软廓形与面料，打造出休闲简约美学。

Furla Genesi这款手提包，以柔软的菠萝黄罗马小牛皮精制，侧面拼接黑色小牛皮，造成了出挑的色差对比。时尚而便捷的扭锁设计，丰富了配饰整体细节。配有黑色可调节可拆卸的肩带，肩背干练，手提活泼。

Rimowa x Tiffany & Co限量联名系列迷你箱还原了迷人的蒂芙尼蓝。（品牌提供）

Rimowa x Tiffany & Co联名系列

Rimowa x Tiffany & Co限量联名系列迷你箱采用Rimowa标志的聚碳酸酯材质，呈现亮眼的蒂芙尼蓝（Tiffany Blue）色调，尺寸迷你小巧，但透过多个隔层设计实现了功能上的实用性，满足旅途中各种收纳需求。

迷你箱的外观同样处处体现联名细节，中央刻有两个品牌的标志，两侧则是蒂芙尼蓝色调的精致皮带。它既实用，也是一款不折不扣的拉风单品。

Boucheron “An Apple A Day”球形手镯乍现温柔的苍绿色。（品牌提供）

Boucheron百搭珠宝配件

宝诗龙（Boucheron）的“Carte Blanche, More Is More”是一组令人耳目一新的高级珠宝。其中一款口袋造型的作品轻松百搭，适宜装饰各类服装，呈现浑然一体的视觉效果，同时彰显闲逸雅致韵味。这组作品中另一款名为“An Apple A Day”的手镯则是沉稳迷人的苍绿色，采用饱满流畅的球状造型，展现独一无二的珠宝组合魅力。

苍绿这种绿色尽显自然与有机美学，它滋润、疗愈的色调凭借其与自然和户外的联系，不断引起都会人士的共鸣，尤其能吸引那些希望从日常生活压力中得到喘息的人。

Valentino 2023 Escape印花长裙和泳装是各种亮色的大集合。（品牌提供）

Valentino Escape胶囊系列衣饰

华伦天奴（Valentino）2023 Escape胶囊系列产品“乱花渐欲迷人眼”，有印花长裙、豹纹泳装、凉鞋、字母元素的头巾配饰，多彩粉蜡般的亮色为本季带来可爱能量，同时带出现代格调。

芭比粉、樱花色、三文鱼色、柠檬黄、草绿色等色彩堆叠，都感召着人们对多姿多彩生活的憧憬。亮色彼此彰显，是一种青春与美感的组合，复古又不失精致，这一系列的单品将度假氛围直接拉满，还未上身，光看就已心情大好。

Berluti用白玉灰激发经典单品的新魅力。（品牌提供）

Berluti 2023秋冬系列包款

Berluti从Patina古法染色典藏中甄选四款色调，为新一季添彩，经典皮具因此焕发诸多新意。葡萄紫、含羞草黄、仙人掌绿和白玉灰色，让包款以别样的色泽，激发出勃勃生机。

其中“白玉灰”的灵感来自大自然中纯粹原色，以细腻的象牙白为底色，外加一抹灵动的金色衬底。这种Patina浅色调的运用对皮料的质量有着极高的要求，唯有精湛技艺才能呈现独特的透明和光亮质感，同时保有皮革的原始纹理与光泽。