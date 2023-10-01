不少腕表品牌不仅资助表演艺术，也推出由表演艺术启发灵感的作品。梵克雅宝与舞蹈的渊源可追溯至1920年代的巴黎，自此由芭蕾舞启发设计灵感的珠宝时计陆续推出，工匠凭精湛工艺，将曼妙舞姿凝铸表盘。

表演艺术在表坛占有重要地位，不少品牌不仅资助，也推出由表演艺术启发灵感之作。梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）对卓越艺术的永恒追求有口碑，尤其是结合诗意与优雅的芭蕾，将纤丽灵动的舞姿凝铸表盘，是梵克雅宝高级珠宝腕表作品的重要标志。

将纤丽灵动的舞姿凝铸表盘，是梵克雅宝高级珠宝腕表作品的重要标志。（品牌提供）

梵克雅宝与舞蹈世界的渊源可追溯至1920年代的巴黎。热爱芭蕾舞的路易·雅宝（Louis Arpels）常带外甥克劳德·雅宝（Claude Arpels）前往巴黎歌剧院欣赏表演，舞者的曼妙舞姿烙印心底。1940年代初，品牌首款芭蕾舞伶胸针诞生，灵动姿态及由珍贵宝石打造的华丽舞服令藏家为之倾倒。之后由芭蕾舞蹈启发设计灵感的珠宝时计陆续推出，工匠以精湛工艺在表盘或胸针上再现芭蕾舞姿，令芭蕾艺术于腕间或胸前绽放光芒。

Lady Arpels Ballerines Enchantée

2013年面世以舞蹈为灵感的Lady Arpels Ballerine Enchantée腕表，装载怀表的双逆跳机械技术。表盘上的人偶装置可按需通过摆动双臂指示小时和分钟。逆跳机芯增添诗意维度，是Poetic Complications诗意复杂功能系列主要特色。这款歌颂舞蹈艺术的珠宝腕表在同年举行的日内瓦高级钟表大赏中，荣膺“最佳复杂功能女士腕表”殊荣，成为品牌制表工艺代表作。

Lady Arpels Ballerine Enchantée白K金腕表上，舞伶的裙摆分别饰有内填珐琅、镶嵌蓝宝石与钻石。（品牌提供）

2021年，梵克雅宝推出两枚演绎舞蹈艺术的时计，分别由白K金及玫瑰金打造。表盘上舞伶婀娜舞姿活灵活现，由多种工艺技法交织而成的动态轻灵跳跃。两款新作中，芭蕾舞伶身躯以金雕琢出玲珑曲线，头饰、脸庞、胸口和腰肢则以钻石勾勒。Lady Arpels Ballerine Enchantée白K金腕表上，舞伶的裙摆分别饰有内填珐琅、镶嵌蓝宝石与钻石。Lady Arpels Ballerine Enchantée Rose Gold腕表则展示彩绘玻璃珐琅工艺，裙摆外饰有两幅彩绘玻璃珐琅轻纱，如羽翼般上下扇动，以显示时分。

Lady Arpels Ballerine Enchantée Rose Gold腕表展示彩绘玻璃珐琅工艺。（品牌提供）

机芯方面，装载的是按需动画模块的双逆跳机芯，其指针在表盘上划出半圆轨迹，再飞回原点继续新一轮循环。按下设于8时按钮，芭蕾舞伶的裙摆随即扬起，分别指向两旁的时、分刻度，停驻数秒，其后双摆同步返回原处。

Lady Danse／Lady Danse Duo

Extraordinary Dials系列的两款珠宝艺术腕表Lady Danse和Lady Danse Duo，是梵克雅宝首次将立体嵌饰工艺用于表盘宝石的镶嵌，分别描绘舞台上的独舞者和群舞者。在Lady Danse表盘上，舞者身上的红宝石舞衣是1950和60年代流行的样式，以流利线条勾勒飞跃灵动意态。场景由珍珠母贝、绿松石和绿玉髓组成。

另一作品，三位身着细密画服装的舞者一起表演，舞台另一边穿着红色芭蕾舞短裙的舞者与舞伴双舞，工匠将时空切换至高楼林立的纽约，绿松石和白K金镶钻建筑在白色珍珠母贝表盘上交织成都会浮雕。舞台另一端，身穿红色舞裙的芭蕾舞伶置身于前景的立体青金石阶梯上，与男主角踏出双人舞步。色泽深邃的蓝色宝石错落有致，翻至表背，看到的是后台景致。

Extraordinary Dials系列两款珠宝艺术腕表Lady Danse和Lady Danse Duo，是梵克雅宝首次将立体嵌饰工艺用于表盘宝石的镶嵌。（品牌提供）

Lady Arpels Ballerines Musicales

Poetic Complications诗意复杂功能系列的这三款腕表各以不同宝石和图案打造，分别向芭蕾舞剧《珠宝》的三幕致意。Lady Arpels Ballerine Musicale Émeraude以绿色为主色调，Lady Arpels Ballerine Musicale Rubis是深红色，Lady Arpels Ballerine Musicale Diamant则绽放白、蓝、金三色。上表冠均镶嵌呼应表盘色调的珍贵宝石。表背描绘芭蕾舞伶在梵克雅宝纽约第五大道精品店前起舞的浪漫画面。

Poetic Complications诗意复杂功能系列三款腕表各以不同宝石和图案打造，分别向芭蕾舞剧《珠宝》的三幕致意。（品牌提供）

这系列搭载逆跳功能的腕表是工艺巨作，经历十年巧思与钻研，表盘可按需而动，随幕布缓缓拉开，五位芭蕾舞伶身穿呼应不同宝石色泽的舞裙登场，再现乔治·巴兰钦（George Balanchine）经典剧目的传统芭蕾舞步，音乐随之而来。

表背描绘芭蕾舞伶在梵克雅宝纽约第五大道精品店前起舞的浪漫画面。（品牌提供）

其手动上链机械机芯及按需音画模块历时七年研发，腕表的音乐盒由10片音梳组成，通过拨弹旋转动画圆盘底部的尖状物而发声。组钟的四个音锤敲击小音簧，音簧发声频率不同，各自发出不同音调。两种乐器必须如钢琴般精准正音，确保20至25秒旋律音阶的准确性。离心调速机械装置可修正由滚筒张力造成的速差，保持恒定的速度运行，以忠于原曲节奏，能连续播放三次乐曲而不损音质。

梵克雅宝与瑞士音乐家及演奏家米歇尔·蒂拉博斯科（Michel Tirabosco）合作，将编曲改编及简化至只用两种乐器演奏，工匠以超凡制表技艺，以组钟及音乐盒的清脆音色演绎由福雷（Gabriel Fauré)、斯特拉文斯基及柴可夫斯基编写的三段旋律。