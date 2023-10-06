女生穿男四角裤 制造“反差萌”

女人往男人的衣柜寻找灵感，把很“爷儿”的时尚单品，穿出“反差萌”的效果，更凸显女性的娇柔，在娇柔之余又显现出邻家女孩的休闲感。

突击男友或老公的衣橱并非新鲜事，已故庞克教母薇薇安·威斯特伍德（Vivienne Westwood）就曾“教唆”姐妹：“与其穿大衣，不如围上一条浴巾，这样很时髦。或者穿上你老公的四角裤，系上一条腰带，或是你外婆的衣服。这种自己来的DIY时尚精神当下最时尚。”

听教母的话准没错！所以女生近期就将时尚目光锁在男性四角裤（boxer shorts）上，时尚圈吹起“爷儿范儿”（Blokercore）风潮——是的，四角裤，没有时尚单品比它更义无反顾地“爷儿”了吧？

王大仁（Alexander Wang）是鼓吹女穿男四角裤的鼻祖之一。（Alexander Wang提供）

条纹四角裤搭配同款衬衫很别致。（Uniqlo提供）

看网上一票女星、名模、网红、网黄的诠释，这股“爷儿风”不但不让人感到猥亵，反而可爱、性感、休闲、率性地不得了。诠释得最美好的是名模Bella Hadid。她穿上白色的四角棉裤，套上宽松的盖肩袖蓝T恤，配上松垮的长白袜和复古风高帮adidas假牙细节球鞋，散发出浓浓时尚邻家女气质。女歌手Olivia Rodrigo出国旅行时也穿上露脐黑色紧身运动上衣，搭配松垮的四角裤，有趣的是她还将裤子外翻折了一圈，似乎表示四角裤太宽松，要外折才hold得住，不知道是不是借用男友的？其实一些品牌也推出专给女生穿的四角裤，造型和男装无异，但却是照着女生体型来剪裁，女生穿了不怕脱落，在大庭广众上演“女王的新衣”。

问题来了：女生穿爷儿四角裤有什么好处？四角裤其实与普通一条短裤无异，而且因为它们是专为内穿而设计，所采用的棉布轻、薄、透气、舒适，又比普通外出短裤舒服。

外穿四角裤推荐

记者搜罗市面上的男性四角裤，推荐几款让姐姐妹妹们四角裤外穿，也能穿得好看。

粉红色与米色的四角裤不常见。（Zara提供）

粉红色四角裤很适合女生穿搭。（互联网）

1. 粉红色：很女生

男性四角裤大多走粉蓝路线，Zara这一盒两色的四角裤就难得找到了粉红色，作为女生外穿用再适合不过了。淡米色的四角裤色系也很悦目。四角裤采用府绸面料（poplin fabric）裁制，布面洁净平整，质地细致，手感柔顺，腰带部分还加入一对同色钮扣设计，与一般四角裤不同凡响。

2. 条纹：搭宽松上衣的经典

网友推荐用宽松的长袖男上衣，最好是有条纹的款式来配四角裤。Uniqlo的四角裤走传统路线——蓝白、灰白等色系与格子设计，选他们家经典的浅蓝白线条或浅蓝单色四角裤搭配衬衫，最恰当不过了。

条纹格子设计是Uniqlo四角裤经典款。（林方伟摄）

3. 米色：浅色首选

女生穿男生的四角裤当然不是穿内裤，而是外穿的概念，里面必有一条防走光的安全裤或三角内裤。相对于不耐脏且太容易走光的白色，米色是浅色四角裤首选。H&M这一盒五条米色系四角裤包罗万有——有不同深浅的条纹款和三角印花款。其中铜钱图纹款最别致，让人想到峇迪布经典的棕榈果子纹饰“Kawung”。

Bella Hadid将白色四角裤驾驭得如此俏丽。（互联网）

嫌白色四角裤易脏，可选用米色穿。（H&M提供）

铜钱图案的四角裤看似峇迪布的棕榈果图纹。（H&M提供）

4.深色：避免邋遢感

也有女生将四角裤做多层次的搭配：外套一件西装夹克或运动风外套，脚穿运动鞋或皮鞋、长袜。这样的混搭能淡化四角裤的休闲感，提升整体观感，回避邋遢的效果。不过要尝试这样的混搭，记者建议选择深色四角裤，如黑色、深蓝色等为佳。Marks & Spencer的暗色系四角裤算是首选。他们家的四角裤在腰带处做反差色设计，有鲜黄、橄榄绿和蓝绿等色，叫人耳目一新。

深色四角裤舒适又看起来没这么邋遢。（Marks & Spencer提供）

Marks & Spencer四角裤在腰带处做反差色设计，叫人耳目一新。（Marks & Spencer提供）

5. 卡通印花：专攻大男孩的心

若嫌经典四角裤设计太“老爷”味儿，市面上也有不少专攻大男孩心理的设计。BHG百货公司的这系列英国品牌Bradford使用数码打印的方式，把可爱的帆船、灯塔、脚踏车、热气球等图案印在四角裤上，洋溢着复古风的童趣，女生们看了也会怦然心动。

帆船灯塔图案四角裤充满童趣。（取自BHG网站）