周末逛滨海中心 听音乐 做个包

本周末（6日与7日）下午3时起，到滨海中心商区（Marina Central District）听District M户外音乐节，感受城市的律动，同时还能在H&M的永续性时尚村学做环保布包。

由滨海中心商圈促进区（Marina Central Business Improvement District）联办，District M音乐节将在滨海中心商区四个地点：滨海广场（Marina Square）、美年径（Millenia Walk）、新达广场（Suntec Plaza，位于新达城财富之泉旁）、风华南岸(South Beach）搭台，分别举办不插电轻音乐、电音、爵士与古典、流行音乐与舞曲音乐会。公众能从午后闲逛滨海中央商区至夜晚，欣赏到这四种不同曲风的音乐。

District M音乐节汇聚30多位海内外艺人在滨海中心商区四个地点表演。公众能从午后闲逛滨海中央商区至夜晚，欣赏到四种不同曲风的音乐。（林方伟摄）

Muta Wear创办人黄添颖在H&M永续性时尚村为公众将回收的建筑棚布缝制成布包。可爱心形由帮手用剩布点缀而成。（林方伟摄）

本地英文唱作女歌手符美芸(Corrinne May）在风华南岸(South Beach）表演。（林方伟摄）

H&M将在衔接滨海广场和美年径的露天桥台上开设永续性时尚村。只要注册成为H&M会员，公众便能免费与Commenhers和Muta Wear两个本地升级再造时尚组织学习如何将H&M装修翻新工程所留下的鹰架棚布制成坚韧独特的环保布包。Muta Wear擅长用剩布以及过量生产的布料编织首饰、包包等。Commenhers则擅长将废弃的布料与制服缝制成衣物和包包。他们也常跟年长者、家庭主妇、裁缝等合作，为他们提供就业机会。