周末逛滨海中心 听音乐 做个包

林方伟

更新 /
更新 / 2023年10月7日 9:10 AM
发布 /
发布 / 2023年10月6日 2:30 PM
H&M永续性时尚村教公众将装修工程留下的鹰架棚布制成坚韧独特的环保布包。（H&M提供）
H&M永续性时尚村教公众将装修工程留下的鹰架棚布制成坚韧独特的环保布包。（H&M提供）

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本周末（6日与7日）下午3时起，到滨海中心商区（Marina Central District）听District M户外音乐节，感受城市的律动，同时还能在H&M的永续性时尚村学做环保布包。

由滨海中心商圈促进区（Marina Central Business Improvement District）联办，District M音乐节将在滨海中心商区四个地点：滨海广场（Marina Square）、美年径（Millenia Walk）、新达广场（Suntec Plaza，位于新达城财富之泉旁）、风华南岸(South Beach）搭台，分别举办不插电轻音乐、电音、爵士与古典、流行音乐与舞曲音乐会。公众能从午后闲逛滨海中央商区至夜晚，欣赏到这四种不同曲风的音乐。

District M音乐节汇聚30多位海内外艺人在滨海中心商区四个地点表演。公众能从午后闲逛滨海中央商区至夜晚，欣赏到四种不同曲风的音乐。（林方伟摄）
Muta Wear创办人黄添颖在H&M永续性时尚村为公众将回收的建筑棚布缝制成布包。可爱心形由帮手用剩布点缀而成。（林方伟摄）
本地英文唱作女歌手符美芸(Corrinne May）在风华南岸(South Beach）表演。（林方伟摄）

H&M将在衔接滨海广场和美年径的露天桥台上开设永续性时尚村。只要注册成为H&M会员，公众便能免费与CommenhersMuta Wear两个本地升级再造时尚组织学习如何将H&M装修翻新工程所留下的鹰架棚布制成坚韧独特的环保布包。Muta Wear擅长用剩布以及过量生产的布料编织首饰、包包等。Commenhers则擅长将废弃的布料与制服缝制成衣物和包包。他们也常跟年长者、家庭主妇、裁缝等合作，为他们提供就业机会。

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