珍稀钟表汇聚　领略时间精髓

将在10月中举办的新加坡钟表展主题为“时间精髓”，汇聚20余小众和高奢独立制表品牌，内容独特，涵盖稀罕珍藏。与会者能从藏家心得分享和业内精英互动中，深入了解制表工艺。

各类钟表展常年在世界各地举行，大半展示知名品牌新季作品，商业元素大。10月中将在圣淘沙名胜世界举办的“新加坡钟表展”（Singapore Watch Fair）内容独特，涵盖稀罕珍藏、藏家分享心得，以及拍卖投资座谈，展品以独立制表商为重，爱表人士可沉醉并饱览各项钟表奇迹长知识。表展为新加坡稀奢珍宝节（UltraLuxe 2023）重点活动之一，展点包括各顶级独立制表师的杰作，The Essence of Time Museum展区，同时邀请资深藏家和业界专才分享藏表心得，让与会者近距离与业内精英互动，深入了解制表工艺。



小众精品与中国品牌是亮点“新加坡钟表展”第二度举行，今年主题“时间精髓”（The Essence of Time）汇聚24个小众及高奢的独立制表品牌，包括Cultured Watch、Sartory Billard、Ludovic Ballouard、L’Epée 1839、Lang 1943、Tan Zehua和2ToneVintage Watches等，参观者将有机会与各品牌负责人和工匠互动交流，探索优秀独立制表师的工匠技艺。展区陈列许多稀罕顶级钟表和古董名表，总价值超过2500万美元（约3400万新元）。

当中引人注目的是来自中国的腕表品牌Tan Zehua，创办人为出身表匠家庭的潭泽华（70岁）。他从事制表工作超过半世纪，所研制的“大摆轮腕表”2017年获得第三届中国钟表设计大赛金奖，这次带来以他名字命名的腕表品牌Tan ZeHua，相信是大多数人首次接触。谭泽华将与亚洲钟表制造商Atelier Wen在座谈会上讨论“中国钟表制造在奢华钟表领域的崛起”课题，探讨传统与创新的融合如何推动中国钟表制造商突破界限，走向奢华钟表行业前沿。