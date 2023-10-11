维密大秀以影片形式回归 倾听女性创意之声

美国内在美品牌“维多利亚的秘密”的年度大秀已停办了四年，不久前以全新形式回归——首部视频长片《维密环球时尚盛典The Tour 23》正式上线。在影片中，女性不再是被凝视的对象，女性的声音才是影片真正的内核，除了展现女性独特的故事和观点，也对内衣背后工艺做了深度探索。

美国品牌维多利亚的秘密（Victoria’s Secret，简称维密）停办了四年的年度大秀，不久前以全新形式正式回归——9月底，维密酝酿许久的首部视频长片《维密环球时尚盛典The Tour 23》（Victoria’s Secret The Tour 23）终于在视频平台上线。

据报道，作为转型后的重要亮相，维密对此次影片重视程度不言而喻。令人惊讶的是，这部影片一反以往品牌对内衣的聚焦，将镜头对准更广阔的创意世界，关注设计师、模特个人视角和观点分享的同时，对内衣背后工艺也做了深度探索。

与4座城市的创意人合作

影片中，通过与20名来自哥伦比亚首都波哥大、尼日利亚城市拉各斯、英国伦敦和日本东京的时装设计师、电影人和艺术家等女性人物合作，维密依据不同城市的文化属性与时尚风格展开叙述，这群创意人士被品牌称为“VS20”。

每座城市对应影片中的一个篇章，从风光到音乐，从文化到服装，当地的创作者向观众展示各自生活城市中最真实且独特的一面。四座城市的四名时装设计师作品都有着强烈个人风格，同时也深受各自城市的影响。设计师们以维密的标志性设计为灵感，创作了一系列服装。影片的一大看点便是聚焦了这些设计诞生的幕后过程。

维密与20名来自波哥大、拉各斯、伦敦和东京的时装设计师、电影人和艺术家合作，倾听女性的创意声音。（互联网）

在新版大秀中，女性不再是被凝视的对象，女性的声音是这部影片真正的内核。比如，“东京篇”中，设计师薛任芳本身已是优秀的设计师，创立了自己的品牌，但大家在介绍她时还是下意识会说“她是某某的妻子”，这让她感到困惑。该章节倡导摆脱对性别固化的社会观点，每个女性都是独立的个体。

维密将发言权交给这群年轻人，与世界分享年轻创意人的故事、观点和才华。可以说，这些设计师才是回归的维密大秀真正的“天使”。为了让设计师能够更加自由地表达创意，维密称不会发售设计师为影片设计的这系列服装。与此同时，维密还推出“The Tour影响力基金”，意在推进性别平等，向女性企业家、女性先锋艺术家等提供经济支持。

模特阵容更多元化

除了四座城市的创意呈现，维密大秀的模特阵容自然是一大看点。多位维密的老朋友重返这场预录的T台展示，由娜奥米·坎贝尔（Naomi Campbell）、坎蒂丝·斯瓦内普尔（Candice Swanepoel）、阿德里亚娜·利马（Adriana Lima）领衔的维密秀，还集结了大码模特帕洛玛·艾尔赛斯（Paloma Elsesser）、跨性别模特瓦伦蒂娜·桑帕约（Valentina Sampaio），以及中国超模何穗、中美混血运动员谷爱凌等。

不同世代、不同背景的“维密天使”在影片中登场。（互联网）

评论说，从模特阵营来看，多元化成为标准，和此前不同，今年维密模特在肤色、身材和年龄方面更多元，普通身高、微胖身材的素人女孩也出现在影片中。整体而言，相较于往年维密T台的热闹狂欢，此次维密的影片发布显得更加冷静和内省。超模泰勒·希尔（Taylor Hill）在预告片中直言，维密对女性、女性气质、性感以及自我都有了新诠释。

将翅膀置入新语境中

翅膀是“天使”之外，维密大秀的另一个标志。维密将翅膀置入新的语境中，讲述新故事。在前期的宣传中，维密用往年大秀的经典翅膀拍了两组动人的照片。一组是在纽约街头，翅膀完全融入日常生活中，模特们带着翅膀一起逛街、做美甲、打车；另一组黑白影像则更具怀旧意味，在“My Wings, My Way”的主题下，传递了维密“珍惜过去，拥抱今天，面向未来”的态度。

维密的翅膀被品牌诠释出新故事，翅膀象征着女性自由的生活方式。（互联网）

维密执行副总裁兼首席创意总监劳尔·马丁内斯（Raul Martinez）说，《维密环球时尚盛典The Tour 23》是品牌转型的极致表现，以时尚、女性魅力和娱乐为驱动力，通过大胆、重新定义的方式致敬经典，让全球创新先锋通过各自视角和艺术手法，展现女性独特的故事和观点，支持并鼓励每一位女性展现多元自我。

有分析认为，维密此次转身，不仅是行业整体价值观和市场趋势转变的体现，更是品牌跟随市场进行灵活应变的一个极具参考性的案例。《维密环球时尚盛典The Tour 23》可被视为维密过去几年所作努力的一次阶段性汇报，从产品到叙事，一系列改革已经发生——这还包括改变代言策略，成立VS Collective，邀七名成功女性代言；推出呼应消费者“悦己”需求的新品，比如反重力胸罩、无尺码内裤等。

以全新的方式走入女性的生活和内心，维密掀开的新篇章值得期待。