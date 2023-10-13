高温天气“避暑神器”

晴朗的天气让人心情愉悦，但酷热的天气让人有点吃不消。连日来气温高居不下，走在大太阳底下，感受有如闷在蒸笼里。

在这样的天气中，除了要多补充水分，也得防止中暑，而不得不在户外活动时，你可能需要一些小帮手来“避暑”——推荐一系列高温天气里用得上的流行好物，让你在炎炎烈日下，能采撷一丝凉意。

同时要记得：心静自然凉。

Boss “Style & Expression”太阳眼镜，材质环保，佩戴轻巧。（品牌提供）

Boss “Style & Expression”太阳眼镜

大太阳下行走，你需要一副太阳眼睛来保护眼睛和视力。

Boss大胆而轻巧的“Style & Expression”系列，采环保材料搭配包含再生物料的优质塑胶或生物基（bio-based）尼龙镜片制成。这系列新款太阳眼镜和光学眼镜，饰有Boss标志性的条纹金属细节，镜框轻薄，戴起来无负担，并在配色上彰显创意，例如以微妙的透明色营造出清晰视觉效果。

Versace Barocco渔夫帽防晒又有造型感。（品牌提供）

Versace Barocco渔夫帽

渔夫帽一定是夏季物理防晒的必备神器了，而且男女皆可用。这种帽子有一个明显的特点，就是帽筒比较深，可以更自然地包裹头部线条，这种帽筒设计，搭配向下微张的帽檐，刚好可以遮阳又不挡视线。

Versace这款名为Barocco的遮阳帽就是典型的渔夫帽设计，饰有标志性Barocco印花，防晒又有造型感，而且帽檐可以向上翻折，便于在不同日晒情况下调整。

Salvatore Ferragamo的“Elina”凉鞋色泽和结构看起来简约清凉。（品牌提供）

Salvatore Ferragamo “Elina”凉鞋

大热天里穿一双凉鞋多清爽轻便，也许在有些人眼里，凉鞋看起来不正式，有些场合似乎不适合。但如果很有设计感，那凉鞋也可登大雅之堂。

菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）这款名为“Elina”的凉鞋，从色泽和结构看起来很简约清凉。在鞋跟加装防滑橡胶部件之外，也用了纤薄气垫方头设计鞋垫，确保脚掌的舒适，加上柔软的Nappa皮革和麂皮，排汗又透气。

The Body Shop覆盆子补水身体喷雾为肌肤清凉提神。（取自品牌官网）

The Body Shop覆盆子补水身体喷雾

时下许多美妆品牌都竞相推出的身体喷雾，能为炎热、饥渴的肌肤带来清凉提神的感受。

The Body Shop这款覆盆子补水身体喷雾（Fresh Raspberry Hydrating Body Mist）有助于降温，让肌肤倍感滋润，在炎热气候使用尤其适合。根据品牌提供的资料，它富含透明质酸，可提供轻盈补水效果，且没有黏腻感，甚至可以让皮肤呈现健康的光泽，闻起来还带有覆盆子清香。

Balenciaga H2O水壶重量轻，造型潮，同时实用。（取自品牌官网）

Balenciaga H2O水壶

热天里最不能缺的就是水分，而一款轻盈又有型的水壶，能让喝水都变成乐事。

巴黎世家（Balenciaga）名为H2O的不锈钢水壶既潮又实用，这款半升不锈钢水壶哑光质地，瓶盖则为螺旋固定，一侧刻有“H2O”字样，另一侧则饰有品牌标志。最特别是水壶的形状呈长方形，重量仅为380克，十分纤薄。

Muji的折叠伞轻巧灵便，不同气候下可以应急。（取自品牌官网）

Muji折叠伞

太阳很毒辣的时候，可能得用一把遮阳伞来蔽日，而且天有不测风云，突然间一场骤雨，遮阳伞也能挡一挡。

一些品牌推出晴雨两用轻量折伞，既可阻挡紫外线，又方便携带，还能当一般雨伞使用。无印良品（Muji）的黑格纹伞，以聚酯纤维制成，握柄处可挂上自己喜欢的吊饰作为记号，伞骨长60公分，不用时折叠起来放在包里也不占地方。