新加坡旗舰店全球最大　理查德米勒打造千万元“私人会所”

奢华腕表理查德米勒耗资近千万元，在本地打造全球最大概念旗舰店。该店颠覆传统腕表店设计，宛如私人会所。多家腕表品牌这几个月也陆续在本地开新店，卖的不仅是腕表，也推销生活方式。

走进概念店没看见什么腕表，更像步入私人会所。位于圣马丁道（St Martin Drive，乌节路前端），在一家餐馆旧址重建的奢华腕表品牌理查德米勒（Richard Mille）全球最大概念旗舰店，占地700平方米，颠覆传统腕表店设计，采用“隐藏式酒吧”（Speakeasy）概念，脱颖而出。理查德米勒用近三年耗费近千万元打造的全球最大概念旗舰店10月上旬在本地开张。除此，多家腕表品牌这几个月陆续在本地开新店，卖的不仅是腕表，也推销生活方式，市场活跃。

密室展最稀罕品牌杰作

与美国禁酒令时代酒吧一样，隐藏在概念店外墙与内部的是一片别有洞天的世界。进入大门后，有一条欧洲风格廊道串联内部，从中央大厅到机械技艺展示空间，每处空间各具特色。虽挂着腕表名堂，里头只有六分一的空间与腕表有关，展出少量腕表和一个机械技艺专台，其他空间包括酒廊、图书馆、用餐区、会议室、户外花园休闲区，甚至有一个密室，展示最稀罕的品牌杰作。

概念店里只有六分一的空间与腕表有关，展出少量腕表和一个机械技艺专台。（品牌提供）

这家概念旗舰店的设计汇集众多艺术工艺，有近30名专业人士参与不同空间的布局和装潢。从皮革、木材、金属、石材到玻璃，通过寻求创新解决方案打造家具营造氛围，在建造过程中一展所长，根据每种材料的制造品质和美学效果层层筛选出250种材料。最引人瞩目的是法国视觉艺术家威廉·阿莫尔（William Amor）的作品，一棵扎根于中央大厅中心的橄榄树。作品体现出忠诚和传承，象征着坚韧、友谊、和平和健康。这棵树也为空间增添品牌创办人理查德米勒所钟爱的地中海氛围。

重视新加坡市场

因疫情延后近一年开张的这家概念旗舰店从造工和材质看得出下足重本。理查德米勒（亚洲）运营总裁陈杰受访时透露，疫情导致工程多次延误，加上品牌首次尝试创新概念，各方对细节特别讲究，很多东西改了又改，费用不断增加，最终耗资近千万元。

概念店内没看见什么腕表，更像是私人会所。（品牌提供）

这造价对品牌来说或许不算太高。理查德米勒腕表是表坛最昂贵品牌之一，2001年推出RM 001陀飞轮腕表时开创制表业新纪元，为奢华腕表设定新标杆。目前，其入门女装表款从14万5000元左右起跳，2021年与法拉利联名推出的世界最薄腕表RM UP-01叫价令人惊诧，约256万新元。虽然价位特高，但理查德米勒腕表在表坛地位超然，即便在二手市场也一表难求，东南亚是品牌最大市场之一，新加坡更是最重要的一块。

影星成龙（左）和本地歌手林俊杰以好友身份出席理查德米勒概念旗舰店开张派对。（取自林俊杰Instagram）

概念旗舰店开张夜除了邀请尊贵海内外客户出席，也见到一众海外与本地艺人，星光熠熠。当中最受瞩目的是影星成龙和本地歌手林俊杰，据知，成龙和林俊杰都以理查德米勒好友身份前来出席，他们也是理查德米勒忠实拥护者，成龙还曾与理查德米勒有过联名创意作品。

理查德米勒二代露脸

理查德米勒概念旗舰店的开张，象征这奢华品牌进入二代时代，理查德米勒本身在纽约有要事无法亲临，但他的三个儿女都亲身亮相。

担任品牌总监的大儿子亚历山大·米勒（Alexandre Mille）受访时说，选择在新加坡开设这全球最大旗舰店理所当然，因为品牌的亚洲总部就在新加坡，而品牌20年前开设的全球第一家专卖店是在香港，早在2007年就在新加坡开设本地首家店面，说明亚洲是品牌重要基地。

（左起）理查德米勒（亚洲）运营总裁陈杰联同理查德米勒二代成员：品牌总监亚历山大·米勒、品牌视频协调纪尧姆·米勒，以及品牌与合作伙伴关系总监阿曼达·米勒。（吴庆康摄）

他说：“我们是乐观和懂得掌握机会的品牌，新加坡不仅有我们最尊贵的客人，也是腕表在全球最重要的市场，许多客人专程从澳大利亚、中国，以及印度等国家来新加坡，这里显然是开设旗舰店的最佳地点。”

品牌与合作伙伴关系总监阿曼达·米勒（Amanda Mille）说，理查德米勒全新概念旗舰店的设计秉持以人为本的理念, 希望能够促进人与人之间关系的和谐。这里以创新愿景，完美体现品牌所珍视的待客艺术，不仅是与客人会面和分享的地方，更彰显品牌的坚定信念和承诺。”阿曼达·米勒是理查德米勒的女儿。

除了亚历山大勒·米勒和阿曼达·米勒，理查德米勒的另一儿子纪尧姆·米勒（Guillaume Mille）也在新加坡露脸，他在公司内负责许多创意项目，包括产品影片制作，担任视频项目协调。

积家金沙精品店重新开业

积家（Jaeger-LeCoultre）位于滨海湾金沙购物商城的精品店不久前重新开业，翻新后的精品店占地142平方米，采用全新理念，邀请参观者沉浸在高级制表世界，探索积家传承、专业知识、创新精神和制表故事。新概念精品店的外观灵感源自积家标志性的Reverso翻转腕表，采用大胆装饰艺术线条，向这款著名时计及其旋转表壳致敬。

积家位于滨海湾金沙购物商城的精品店采用全新理念，让客人沉浸在高级制表世界。（品牌提供）

内部自然的米色色调、浅色木材和黑色色调让人想起积家位于瑞士汝山谷的家的宁静和美丽，而相互连接的圆圈和曲线的图案则让人想起腕表机芯组件。精品店空间旨在引导参观者深入探索积家的宇宙和制表世界。进入精品店后，客人首先会看到一个展示区，展示品牌当前系列亮点，包括今年“钟表与奇迹”新品，例如Reverso Tribute Duoface陀飞轮腕表和Reverso Tribute小秒针腕表。当前系列展示区的左侧是机芯墙，客人可在这里探索La Grande Maison的丰富传统和1300多种不同机芯的微妙。

互动数码展示墙让客人深入了解制表厂一些最具标志性机芯，并通过一系列短片提供身临其境的体验。“制作中”系列电影围绕四个章节展开——设计、制作、饰面和装饰——讲述制表厂所有工匠的故事。店里还有一个全新表带吧，展示表壳与表带材质、颜色和缝线的搭配。积家全新装修的空间不仅是一家精品店，更是对其190年制表历史的展示。

香奈儿高岛屋新店展杰作

另一近期开张的是香奈儿腕表及高级珠宝店，地点在高岛屋购物中心，由纽约建筑师兼香奈儿长期合作伙伴彼得·马里诺（Peter Marino）设计。店面占地1350平方英尺，展示一系列出色的香奈儿时计杰作，如Coco Crush和N°5等标志性高级珠宝和腕表系列以及J12和Première。客人在店内还可欣赏高级制表领域的高端创作，包括Monsieur de Chanel和Mademoiselle Privé系列，以及高级珠宝标志性作品如Lion、Camélia、Plume和Comète。

香奈儿在高岛屋的全新精品店由纽约建筑师彼得·马里诺设计。（品牌提供）

香奈儿的这家精品店由纽约建筑师兼香奈儿长期合作伙伴彼得·马里诺（Peter Marino）设计，展现香奈儿私密世界的当代视野。空间中每个细节都精心策划，将精致、现代以及品牌过去和现在的元素融合，以反映品牌永恒的标志性准则。精品店外墙采用金色镶板照明，灵感来自于香奈儿喜爱的科罗曼德屏风。

店内是品牌标志性的白色、黑色、米色、红色和金色，并有Delos & Ubiedo咖啡桌，特别委托当代韩国艺术家金玟廷创作的艺术品，以及委托家具设计师沃克纳斯·雷德斯（Voukenas Petrides）设计的Volumetric椅子等摆设艺术品装饰的舒适休憩室。