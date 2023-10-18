久违了！Marimekko阔别5年重返狮城

阔别5年，芬兰国宝级时尚品牌Marimekko重登狮城，在爱雍乌节商场（ION Orchard）底层1楼开设新加坡首家专卖店，并主打全球首家店中店式Marimekko咖啡座。咖啡座采用Marimekko经典花布点缀，座位靠枕套与餐垫全用五颜六色的镇牌Unikko花布制造，顾客也能使用Marimekko餐具享用西式点心与冷热饮料。

Marimekko新店开在爱雍乌节。（林方伟摄）

Marimekko近年积极进军亚洲，新加坡是在日本、中国大陆、曼谷、香港、韩国与台湾外的第7个亚洲市场。

Marimekko上一家狮城旗舰店于2015年开在首都商场（Capitol Piazza）2楼，2018年结业。这次，Marimekko是由泰国时尚生活集团Tanachira引入新加坡。位于爱雍的Marimekko旗舰店占地1829平方英尺，时装占了产品类一半；其余25%是鞋履、包包等饰品；20%是Marimekko极受欢迎的家居用品和餐具。本地目前唯独买不到的是Marimekko著名的印花布匹。

顾客能在Marimekko咖啡座享用品牌经典的花卉图餐具。（林方伟摄）

Marimekko咖啡座是品牌全球首家店中店概念的时尚餐饮模式。（林方伟摄）

Marimekko是由芬兰著名女企业家Armi Ratia和她丈夫在1951年买下一家布料厂所创办的。Marimekko现任女主席与总裁Tiina Alahuhta-Kasko 2015年在新加坡接受《联合早报》采访时说：“初时，Armi曾公开表示她要推出色彩鲜艳的布料，但却坚决不肯生产花布。这是因为她相信真实的花朵太美丽了，将它们简化为图案太可惜了。然而在女设计师Maija Isola设计出首款花卉图案后，Armi看了心花怒放，改变初衷，自己还一口气买下8款。”

当时二战刚结束不久，人们渴求生活出现欢愉的色彩，Marimekko的出现正满足了时代的需求，造就了品牌的成功。

Marimekko不只卖时装也买时尚家居品。（林方伟摄）

Marimekko的经典Unikko图案也出现在小皮具上。（林方伟摄）

Unikko印花图创始于1964年，明年庆祝60岁长青。超过半世纪屹立不倒，永恒经典的Unikko以不同的色系一而再地在Marimekko各类产品中重现。近年，Marimekko还与芬兰航空独家合作，将Unikko印花印在芬航飞机外观，芬兰机场贵宾室的餐厅用的全是Marimekko餐具，品牌也推出一系列只能在芬航飞机上买得到的餐具、瓷器，让它成为芬兰精神、文化与创意的象征，奠定其国宝级地位。

Marimekko的故事从一块花布开始。即使今天品牌拥有服装和家饰品等，但品牌每一件作品仍从一个印花设计、一块印花布启发。Marimekko全在芬兰设计，花布仍在芬兰总部绢印而成，单是印花设计团队就有超过30名专属设计师，费劲心思设计、绘制出一个好花色后，才应用在产品上。

Marimekko经典的Unikko花卉图明年将欢庆60周年了！（林方伟摄）

品牌以瑰丽、大胆、鲜艳的手绘印花图案让人看了精神抖擞，心旷神怡，如沐浴在暖阳春风，几何、花卉、动物、波点、格子等手绘印花象征世人心中永远开放的春天，因此在创办72年里，俘虏代代买家欢心。