驱暑好物 凉意扇扇而来

新加坡气候向来炎热。最近热上加热，加上赤道潮湿，走到户外宛如踏进热腾腾的水帘，大半天后全身黏哒哒，苦不堪言。不意外，热带人要提升生活素质，过好日子，首先就要追求凉快与舒爽。任何新加坡人都知晓，建国总理李光耀曾说过冷气是新加坡，甚至史上最伟大的发明，让热带国家可发展经济：“若没冷气，人们只能在较清凉的早上或傍晚工作。我当上总理后所做的第一件事就是在公务员上班的建筑内装置冷气。这是推动公务效率的关键。”

这个大热天，从环保的折扇到充电启动的手提小风扇，将这些轻便清凉降暑好物带在身边，即使不如踏进冷气室内那么顷刻解暑，也能带来丝丝凉意，让心情不那么烦躁。

2元也买得到美丽方便的驱暑好物。（林方伟摄）

折扇、团扇

独凉凉不如众凉凉，毫不迷信的我，大热天喜欢送朋友扇子，不怕送了友情一拍而散。多亏本地日本2元商店常年都有扇子出售，总能找到图案精美、可爱的折扇。有一开就让人心情亮丽起来的花卉、金鱼、蜻蜓、羽毛等图案。喜欢低调的还有简约几何图、灰黑色系的折扇，扇走热气，美丽的图像闪进眼帘。

在本地买得到的便宜团扇（圆扇）设计感与价钱成正比。有一报道称团扇在日本原为贵族使用的物件，到了江户时代才普及化，平民百姓开始使用。“扇”也是日本夏日的经典关键词。日本夏日祭典多，人们穿上花色鲜丽的传统浴衣，踩着木屐，携带扇子去看华丽璀璨的烟花，因此金鱼、牵牛花、蜻蜓和烟火等代表夏日风情的图案常点缀扇面。

非洲峇迪布扇是当地一门手艺，也成了到当地必买的手信。（取自african-import.com）

非洲峇迪布扇

有位好友去非洲旅行，带回把当地手工制造的峇迪布扇送我。是的，非洲也有峇迪布。曾统治印度尼西亚的荷兰人一度尝试在荷兰便宜地复制蜡染花布，以较低廉的价格回销印尼，但有骨气的印尼人仍钟情自家的峇迪，荷兰商船于是在19世纪末把荷兰蜡染布推介到非洲市场，想不到竟大受欢迎，甚至还逐渐成为今日非洲身份的符号。

非洲峇迪布扇子收纳方便。（林方伟摄）

非洲蜡染布虽受印尼爪哇峇迪蜡染影响，但其用色更为鲜艳，图案也常用到几何图形，构图大胆奔放，既有原始的本色，又有摩登的风情。扇柄用皮革手工制成，折起来方便收纳，打开来变成一把团扇，扇面也比普通扇子大，所扇的风就更强劲。蜡染峇迪布图案颜色美得像一幅画，叫人舍不得移开眼睛。非洲峇迪布扇也能从网上（batikboutik.com/collections/african-fans）购得，无须大老远去非洲购买。

非洲峇迪布扇两面不同图案，叫人爱不释手。（林方伟摄）

可悬挂颈项向上吹的小风扇。（互联网）

向上吹的手提迷你电风扇

一位步入更年期的朋友常感到热潮，她的另一半上网买了个挂在颈项，向上吹的迷你风扇（neck fan）给她，减缓了她的不适。市面上虽有围在颈项，造型像颈枕的风扇，功效也不错，但在视觉上有点碍眼。记者较喜欢向上吹的迷你风扇，可用颈带悬挂颈上，贴在胸膛上，较为轻便。

造型像迷你吹风筒的强风小风扇。（Jisulife提供）

几素小电风扇用涡轮增压发动机发动强风，1分钟能转动1万5000圈。（Jisulife提供）

摄影记者推荐的这个强劲小风扇，稍吵了些，但在户外使用没问题。（互联网）

网上手提电风扇百花齐开，价码从10元以下到近百元都有。其中一款来自中国品牌“几素”（Jisulife），使用涡轮增压发动机（turbo）发动强风，1分钟能转动1万5000圈的手提风扇，造型似Dyson吹风筒。摄影记者同事也推荐一款方形USB充电的小风扇，1分钟能转动7500圈，价钱是几素的一半。他略施小计，将这款风扇扣在裤腰上，藏在衣服里，让凉风笼罩着身体，走到哪里都感到阵阵清凉，是“走路有风”的新诠释。

把向上吹的小风扇夹在裤腰上往衣服里吹，就不会有汗流浃背的困扰了。（互联网）

用了擦身纸，冰冰凉凉的，不怕热天啦。（Gatsby提供）

冰爽湿纸巾

我出门必携Gatsby冰爽湿面纸和擦身纸。在大热天擦拭流汗后油腻腻、黏糊糊的脸、颈、手臂，立马感觉降温几度，整个人活了过来。听说不少阿兵哥到野外受训时会把它带在身边解暑。不过，一声劝告：擦脸时必须紧闭眼睛或避开眼部和伤口，因为每张湿纸含有高浓度的薄荷醇（menthol），既能使肌肤感觉冰爽，也会造成辛辣痛楚。

“凉爽毛巾”

这款“神奇”“凉爽毛巾”（cooling towels）深受运动员欢迎，只要将它加湿，拧干后猛地抖动几下，就会快速转凉。把它压在脖子、腋下、头部等地方，便会立马感到身体降温，可带来长达10分钟的清爽凉意。

科学家解说，这是因为这些毛巾是用超细纤维（microfibre）和聚乙烯醇（Polyvinyl Alcohol，简称PVA）制成，能吸收和蒸发大量水分，毛巾上的水分有导热作用，身体在水分挥发过程能达到降温效果。Sukeen、Chilly Pad等牌子的凉爽毛巾都获得网友不错的评价，在亚马孙网站都能购得。有网友测试后认为其实用湿毛巾也能达到相近的效果，也有网友觉得“凉爽毛巾”能保湿几小时，围在颈上有持续降温的效果。