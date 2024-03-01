Sneaker Con 2024周末掀球鞋狂欢　众潮牌大咖齐聚狮城

本周末应该是开年以来最热闹的一周，一边有歌坛天后泰勒丝来新开唱，另一边有球鞋盛会Sneaker Con SEA 2024强力回归（3月2日、3日）。今年的第四届“潮鞋大赏”（Sneaker Con）首次选在圣淘沙名胜世界（RWS）举办，云集众多全球街头文化潮流品牌及潮流圈大咖共襄盛举。

开创了原宿风的日本潮流教父藤原浩将空降狮城。（互联网）

美国潮牌Stussy与藤原浩潮牌GE合作单品。（取自官方社媒）

单看出席者名单，就足以让潮流达人们热血沸腾。今年的重磅嘉宾莫过于开创了原宿风的日本潮流教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara），作为“双闪电”潮牌Fragment Design创始人，最早以龙头品牌Good Enough（GE）的限量版为人所知。音乐人加潮流先驱的身份，对日本乃至全球潮流时尚产业影响深远。

其他出席的潮流圈大佬包括潮牌Carrots创意人Anwar Carrots、菲律宾潮流文化推手Big Boy Cheng、阿姆斯特丹潮牌Patta联合创始人Edson Sabajo、Staple Design创意人Jeff Staple、AGLXY幕后推手Tamish Aswani，以及本地鞋圈潮人Mr. Sabotage王卫国。

潮品交易空间是潮鞋发烧友的淘宝专区。（取自官方社媒）

众多创意大脑齐聚狮城，参与者将有机会与其拍照互动。活动现场设有潮品交易空间，公众可以购买、出售或交易自己喜爱的鞋款和服装，并与来自不同地区的潮流爱好者建立联系，共同发掘梦寐以求的收藏款。

AGLXY x Carlsberg限量款。（取自官方社媒）

Jeff Staple与新生代球鞋品牌Salomon的合作款。（取自官方社媒）

现场汇集200多个国际和本地知名品牌，带入最新潮流动向，还有独家发售的限量版，如美国潮牌Stussy与藤原浩合作单品，Jeff Staple与新生代球鞋品牌Salomon的合作款，亚洲潮牌Ageless Galaxy（AGLXY）与啤酒品牌Carlsberg合作的联名款，包括衬衫、球衣套装、袜子、地毯等。

Mr. Sabotage以金继工艺为灵感的Air Jordan 1设计。（取自官方社媒）

为支持本地艺术界，圣淘沙名胜世界与本地潮鞋达人王卫国合作，将展示他以金继（Kintsugi）工艺为灵感，独家设计的22双Air Jordan 1高帮球鞋。每一双都是独一无二的作品，将复古印花围巾和头巾布料，巧妙运用在球鞋设计中，将潮流与优雅结合得恰到好处。现场活动将拍卖两双限量版运动鞋，并将所有收益捐赠给王卫国的母校淡马锡理工学院，激励新一代年轻创意人积极追梦。

此外，圣淘沙名胜世界推出酒店住宿套票，适合潮流达人周末staycation之旅，入住逸濠酒店（Equarius Hotel）获赠“潮鞋大赏”双人门票。

▲Sneaker Con SEA 2024

活动日期：3月2日、3日（星期六、日）

时间：上午11时至晚上8时（最后入场时间是晚上7时30分）

地点：RWS Convention Centre（8 Sentosa Gateway），Basement 2 Grand Ballroom

票价：$52起，官网购票