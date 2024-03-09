T恤作为多数人日常穿搭中的必备百搭单品，如何保持洁净、无皱、无异味，是喜欢穿T恤的人要学会的技巧。别看T恤易穿，但清洗却不只是直接丢进洗衣机这么简单，因为错误的洗涤方法可能导致T恤变形、缩水、破损或掉色，不仅会缩短它的使用寿命，还会让穿者看起来邋遢。男性时尚杂志“GQ”分享如何正确洗涤T恤的六个关键，让你的爱T能安安稳稳地陪你好几年。

对大污渍分别处理

如果T恤上有比较大面积的食物污渍、喷溅污渍或其他大块污垢，建议先针对性地处理污渍，在污渍上直接涂上少量清洁剂或肥皂或去污粉，再将T恤放入洗衣机，因为这些污渍无法用一般机洗模式洗掉，需要一种能直接用在湿织物上的去污产品，且必须留意避免用力搓洗，因为用力搓洗会损坏纤维。

按颜色分类洗衣，以及使用特定颜色衣服的洗涤剂，都可以帮助保持T恤原本颜色。（互联网）

按颜色分类洗涤

按颜色分门别类洗涤，这是洗衣最基本的一点，不仅仅是洗T恤时。这样有助避免打开洗衣机后发现白色或其他浅色T恤变成别的颜色或有了“扎染”效果。

有些衣服在清洗时会脱色、掉色或染色，尤其是手染的衣服，所以分色是一个不能错过的步骤。另外，市面上也有专门洗白色衣服的洗涤剂，或专门洗彩色衣服的洗涤剂，这也是分色洗衣的另一个好办法。

将衣物反过来洗

专家建议把衣服由内而外反转过来清洗，是因为衣服内里是与人的身体和汗水接触最多的部分，这样做有助于更好地去除难闻的气味或汗渍，也有助于保护T恤正面的印花图案或刺绣等细节。

有些质料轻薄或有较多设计细节的T恤，或许需要手洗。（互联网）

认真阅读洗衣标签

把衣服放进洗衣机之前，一定要仔细阅读洗衣标签，但有多少人会这么做呢？事实上洗衣标签上的内容是最佳的洗衣指导。比如洗衣标签上注明有的材料应该用冷水手洗或用更精细的洗衣程序洗涤，花时间阅读标签有助了解衣物的护理事项，它也告诉我们是否可以用某些方法洗涤衣物，例如，编织T恤可能需手洗。

滚筒式烘干机是T恤“大敌”

专家指出，滚筒烘干机是T恤的“大敌”，因为它会直接导致T恤缩水或变形，尤其是将它们与其他较硬质或厚实的衣物放在一起烘干时，滚动和摩擦势必伤害面料较轻薄的T恤。理想的晾干方法是将T恤挂在阴凉处，且不要挂在金属挂钩上；避免阳光直射，并保持良好的通风，这样就能更自然、安全地将T恤晾干。

选择适当的洗衣模式



目前市面上的洗衣机大多可以按照各种细节需求，定制洗衣模式，如调整水量、温度和洗衣时长等。对于T恤，最好选择针对精致衣物的轻柔洗衣程序，避免用很烫的水，否则会增加损坏的风险。