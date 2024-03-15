新秀丽环保概念新店　背后大有绿色文章

美国百年行李箱品牌新秀丽（Samsonite），3月7日在新达城为其亚洲首屈一指的环保概念新门店掀开序幕。目测之下，新店装潢跟普通零售店无异，看不出“环保在哪里”，直到团队娓娓道来，一一指出细节，才看到背后大有绿色文章。

店内展示环保行李箱的底架来自本地大士修船厂的弃木。（品牌提供）

新秀丽门店用来制造行李箱展示架的老木，是有至少30年历史的巴劳老木。（品牌提供）

店内展示环保行李箱的底架来自本地大士（Tuas）修船厂，是有至少30年历史的巴劳老木（Balau）。巴劳木原产于新马，是用来制船舶甲板、重工业地板等的重质硬木，即使被废弃了也还很坚固，适合室内装潢重用。店内的收银柜台与陈列架皆采用再生塑料所制。陈列架的“玻璃板”乍看下跟包店和鞋店内的没什么不同。记者用手指敲了敲才发现它竟是再生塑料板，刻意黏上一层光亮的米色薄膜，以假乱真。收银柜台也是将塑料垃圾清洗干净，绞碎成小薄片后，再注入模具制成。此外，新秀丽特地找来一家专门再生循环制造铝合金行李箱的供应商合作，请他们用再生铝合金来铸造店面外墙。

陈列架的“玻璃板”是再生塑料板，刻意黏上一层光亮的米色薄膜，以假乱真。（品牌提供）

收银柜台是将塑料垃圾清洗干净，绞碎成小薄片后，再注入模具制成。（品牌提供）

狮城环保门店是领头羊

若顾客肉眼看不出门店“环保在哪里”，新秀丽亚太区总裁苏布拉塔·达塔（Subrata Dutta）认为他们就成功了。他说：“我们不相信推动环保装潢理念，就要弄得很廉价。用再生建材装潢的店看起来也可以很精致。”达塔是打造环保零售门店的起头人，交给手下执行，他很自豪团队在半年内将这概念落实。

新秀丽亚太区总裁苏布拉塔·达塔认为，减轻行李是一种环保行为。（品牌提供）

他指出，新秀丽在全球有超过1万个销售据点，每次要装修新门店，若完全使用新建材，对环境是很伤的。他说：“别看它只是狮城一家门店，却有领头羊作用。当其他国家看到环保门店是可行的，尤其是零售规模更巨大的市场，如中国和印度市场也加入行列，我们就能看到它的影响力了。”

好看、好用又对环境生态好，近年已渐成为新秀丽的新常态。2020年，新秀丽以“产品”、“人”和“地球”为三大支柱，立下“我们对环保更负责的旅程”（Our Responsible Journey）的十年可持续发展方针，驱使品牌到了2030年环保产品与包装数量巨增，在新秀丽欢庆创牌120周年之际，能顺利进入循环经济模式。

达塔坦言，目前打造环保门店，花费肯定比普通店面高昂，但他认为这是对绿色未来必要的投资。他以新秀丽行李箱的“环保化”为例：“2018年，我刚开始用再生材料生产环保行李箱时，成本要高出30%。但数年后，当规模、数量大了，整体产业链与产能成熟了，我们现在已能把生产成本的差距拉到2%到3%了。同样的，我预计在3年内，新秀丽的新门店也都将采取环保装潢模式，让我们更接近2030年的永续愿景。”

新秀丽Magnum Eco高75公分，最大型号行李箱用了434个酸乳酪塑料杯和12个宝特瓶制成。（品牌提供）

环保行李箱系列

毋庸置疑，真正环保的店面，才能更精准地阐述、推广品牌铆足全力开发的环保行李箱系列。2021年推出的“Magnum Eco”型号，是再生酸乳酪塑料杯与PET宝特瓶塑造而成。最大号75公分型号Magnum Eco行李箱共用了434个酸乳酪塑料杯和12个宝特瓶。自2018年起，新秀丽便已100%采用宝特瓶再生制成Recyclex环保面料，应用在50多件产品内，大多用来制造行李箱里衬。深受企业家欢迎，带金属感而又防刮的Unimax的“内在美”就是用Recyclex面料所制。品牌至今已为大约5200万个500毫升的宝特瓶赋予新生命，防止它们被送到垃圾堆。

左边的C-Lite型号贝壳箱，用Curv热塑性塑料合成物所制；右边的Proxis型号则使用新秀丽取得专利的Roxskin制成。两者轻巧、耐摔、坚固，凹陷后能恢复原形。（品牌提供）

新秀丽以坚固、耐摔出名。近年，品牌更投入资源发明更坚固、轻盈的创新塑料，大大延长它们原有的10年保修期，毕竟耐久免丢也是环保的一大环节。因线条和造型而被称为贝壳箱的C-Lite型号，是用Curv热塑性塑料合成物所制，被撞击、压挤后，凹下的部位会自动回弹，恢复原来的形状。网上就流传一个“惊悚”的测试画面，C-Lite行李箱被汽车残忍地碾过数次却仍不会破裂。81公分长，最大的C-Lite型号有123公升的巨大容量，但仅有3.1公斤重，记者上网做了简单的调查，发现这比其他品牌的聚碳酸酯（polycarbonate）材料行李箱轻1到3公斤。如此品质保证的设计，让它获得2020年红点设计奖。

2020年推出的Proxis则使用新秀丽取得专利的Roxskin所制，功能跟Curv完全相同：轻巧、耐摔、坚固，凹陷后能恢复原形，不同在于它们的纹路，Curv有编织布料的纹路，而Roxskin则是紧密交叉网纹。Roxskin是石头（Rock）与皮肤（skin）的合成新字，点出材料坚如岩石，轻如皮肤，75公分高的最大型号重量只有2.9公斤。

轻，原来也能跟环保扯上关系。记者问经常飞行出差的达塔，他本身“对环保更负责的旅程”是怎样的？他透露：“我出国能多轻便就多轻便。我最近出差长达10天，随身就只有一个膝上电脑包和一个1.9公斤的C-Lite登机行李。我在登记时，地勤人员还跟我说我能再添5公斤。何必呢？飞机负荷越少，用的燃料也更少，不是更为环保吗？一架飞机若有230名乘客，每人都能削减2公斤行李重量，航空业所能省下的燃料有多可观。”

用Curv热塑性塑料合成物所制的C-Lite型号被撞击、压挤后，凹下的部位会自动回弹，恢复原来的形状。这张“惊悚”的测试画面显示C-Lite行李箱被汽车撞击数次仍不会破裂。（互联网）

配合3月18日的全球再生循环日（Global Recycling Day），新秀丽在所有门店推出一年一度的“折旧换新”（Trade-in）活动。即日起到4月28日，公众若将任何品牌、容量和状况的旧行李箱带到新秀丽门店，便能以30%的折扣价购买Myton与里外环保的Magnum Eco系列行李箱。新秀丽会把旧行李箱再生循环或升级再造成生活用品如杯垫。而在印度尼西亚，新秀丽更将所搜集到的旧行李箱再生循环成一个公园内的环保运动设施。

▲新秀丽（Samsonite）新达城环保概念门店：3 Temasek Boulevard #01-476/482, Suntec City Tower 1 S038983