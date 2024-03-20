这个樱花季　拥有日本限定粉樱好物

一年一度的樱花季，又有不少国人出游到日本赏樱。日语中“花見”（Hanami）一词很形象地描绘赏樱的乐趣，在樱花雨飘洒的季节，人们坐在公园的樱花树下野餐，欣赏大自然赏赐的独特美景，心中也泛起一串“樱花粉”的幸福泡泡。

每年樱花季，日本各大品牌都会推出限定款。如果无法亲临日本赏樱，不如“睹物思花”，通过网上邮购或托朋友带回一些樱花品，为生活增添一抹樱之趣味。

日本迪士尼以“在春日暖阳下打着瞌睡看樱花”为主题，推出限定款玩偶。（取自品牌官网）

Q版设计为卡通明星穿上“樱花装”。（取自品牌官网）

迪士尼樱花系列玩偶

有计划去东京迪士尼玩，记得到纪念品商店逛逛。日本迪士尼每年都会推出樱花季周边，今年以“在春日暖阳下打着瞌睡看樱花”为主题，将卡通人物如小熊维尼、小驴伊尔（Eeyore）、史迪奇（Stitch）等都变身成樱花粉色，还配合做出半睁眼的嗜睡表情，憨厚可爱。也有小版玩偶适合挂在包包上或作为手机吊饰，可上日本迪士尼官网了解详情。

日本星巴克自2月底开始，推出两个系列的樱花限定款杯子。（取自品牌官网）

星巴克樱花杯

对于星巴克（Starbucks）周边收藏者来说，一套2024年限定款樱花杯不能错过。日本星巴克也会在每年春天推出“Sakura系列”，今年分为两波，第一弹从2月底开始，以“樱花让你欢呼”为主题，色彩缤纷，饱和度高，带出樱花盛开时的喜悦。第二弹从3月开始，风格柔美，将浪漫的樱花图案印在玻璃水瓶、保温瓶、马克杯上，也配合推出樱花口味的饮品、团子礼盒、文创单品等。新加坡星巴克也售卖部分产品，可上官网了解详情。

Casetify樱花限定款手机壳、耳机壳。（取自品牌官网）

Casetify樱花手机壳

香港手机壳品牌Casetify在日本广受欢迎，在许多一二线城市都设有专卖店。发挥定制专长，Casetify在日本入乡随俗，玩起了樱花季限定款，不仅有多款手机壳选择，就连耳机壳也披上樱花外衣。Casetify手机壳主打设计感兼具功能性，在手机壳四角包边，如果手机不小心掉在地上，也不用担心机身受损。可上日本Casetify官网了解更多樱花款详情。

“樱花妹”爱用的彩妆品牌Jill Stuart限定套装。（取自品牌官网）

Jill Stuart樱花彩妆系列

粉嫩樱花如娇嫩美人，樱花季怎么能少得了与彩妆品牌联名？在今年众多彩妆樱花限定款中，Jill Stuart脱颖而出，以清新浪漫的设计带出了这个季节特有的童话感。

Jill Stuart原本是美国品牌，1990年代登陆日本时十分受欢迎，后来被高丝（Kose）集团收购，加入了日式基因，bling bling的设计感加上淡色系，符合当地审美。花瓣眼影、棒棒糖腮红等单品成了樱花妹（对日本女生的昵称）的心头爱。

今年限定款推出包括樱花眼影盘、唇彩、睫毛膏、手霜、香水在内的一系列单品，樱花粉包装搭配透明樱花雕饰，怎能不虏获一众少女心？更多详情，可参阅Jill Stuart日本官网。

Dyson推出日本限定款樱花粉系列。（取自品牌官网）

Dyson樱花粉吹风筒

又一个入乡随俗的品牌，Dyson也加入樱花限定款行列。继去年推出引发话题的樱花红设计后，今年又推出樱花粉系列，为两款明星单品Dyson Supersonic吹风机和Airwrap卷发棒穿上粉衣。

Dyson吹风筒主打智能热控，避免吹头时损伤秀发，吹完头发光泽动人。Airwrap卷发器一台就能实现透气卷发、吹风、干燥、抑制浮发等多个功能。利用强大精准的气流，让使用者可以从湿发开始做造型。可上日本Dyson官网了解更多樱花限定款详情。