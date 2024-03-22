不完美得如此完美　Marimekko万变“花”旦游霓可60大寿曼谷开秀

芬兰国宝级生活与时尚品牌Marimekko经典花卉图“游霓可”（Unikko）今年庆祝60大寿。在新加坡与泰国独家分销Marimekko的泰国生活时尚与水疗护肤集团Tanachira 3月20日（星期三）为“游霓可”庆生，选在曼谷一所独栋洋房画廊开时装秀，展示2024春夏服装鞋履包包全系列，新加坡歌手向洋、郑可为、本地六名时尚网红受邀出席，与泰国著名艺人网红共襄盛举。

Marimekko长青当家“花”旦“游霓可”花卉图自然是领衔今年春夏系列的第一主角，除了有全新春意配色之外，还有芬兰设计师Antti Kekki根据游霓可原图再创作，演变出的五种截然不同的抽象花卉图，展示游霓可花代代相传的生命力。

Marimekko由芬兰女企业家Armi Ratia和她丈夫在1951年买下一家布料场所创办。首10年Armi公开表示她只推出色彩鲜艳的布料，坚决不肯生产花布。这是因为她相信真实的花朵太美丽了，将它们简化为图案太可惜了。女设计师Maija Isola在1964年打破传统，以罂粟花为灵感设计出一系列花卉图案，结果Armi看了不仅改变初衷，还一口气买下八款。这就是Marimekko永恒经典的当家花旦——游霓可。

60年以来，游霓可以不同色系一而再重现，甚至与芬兰航空独家合作，将游霓可印在飞机外观，以及推出一系列只能在飞机上购买的餐具、瓷器，更让它成为芬兰精神、文化与创意的象征。

这款设计夸大游霓可比例，采用局部特写拼贴，展现Marimekko当家“花”旦前卫的一面。（Marimekko Singapore提供）

这款设计极为复古，重现游霓可60年代的奔放风情。（Marimekko Singapore提供）

游霓可是Marimekko灵魂之花

游霓可魅力何在，让它娇艳长青超过半世纪？Marimekko创意总监吕贝卡（Rebekka Bay）透过电邮受访说，印染工艺是Marimekko的灵魂所在，作为镇牌之宝的游霓可则是Marimekko的灵魂之花。她感性地说：“游霓可大胆、愉悦，真正地捕捉与表现出Marimekko的核心，象征着凡人在尘世所留下，不完美得如此完美的印记。游霓可特别处在于它既具象又抽象：既是一朵花，又是一朵花的‘概念’。”经她一说，还真让人想起胡兰成那句“禅是一枝花”。

Marimekko曼谷开秀展现多元审美视野，请来大号女模走秀，完美地表现游霓可“不完美得如此完美”的精神。（Marimekko Singapore提供）

芬兰设计师Antti Kekki根据游霓可原图，再创作出五款新颖抽象花卉图。这款名为Malja。（Marimekko Singapore提供）

吕贝卡指出，Marimekko有着与各国艺术家、插画家与设计师合作，创造新图的悠久传统，档案库里有超过3500件原图。譬如，2022年春夏，品牌与驻纽约视觉艺术家Landon Metz合作，创造出浓液流转图形；早秋，与法国女艺术家与雕塑家Virginie Hucher合作，推出粗犷抽象，散发雕塑感的平面图；秋冬，与德国艺术家Sabine Finkenauer推出抽象几何线条图。同年，芬兰设计师Antti Kekki也根据游霓可原图，再创作出Poiminto、Nokturno、Malja、Kolmikko与Helakka五款新颖抽象花卉图。

Antti Kekki另一款游霓可的再创作Kolmikko，印在V领宽松粉红、绿与白三色连身裙上，色放夏艳。（Marimekko Singapore）

吕贝卡说：“我们位于赫尔辛基总部的布料印染厂是我们的创意游乐园。我们把技艺高超的工匠与艺术家和设计师配对，为每位合作者量身定制印染技术，务求以最逼真的方式呈现出他们的画作。”

Marimekko创意总监吕贝卡认为游霓可长青的主因，在于它具体又抽象的双重特质——是一朵花又只是一朵花的“概念”，让它千变万化，不易被定型。（Marimekko Singapore提供）

若要找个概括Marimekko原创印花图的特质，吕贝卡说，那就是“欢愉的矛盾和对比——有机与结构的混搭，大与小的重复，鲜艳多彩的色盘及同色的变调。”以这个概念为基础，即便是旧图新用，也可做出无穷无尽的组合，创造出鲜明的视觉风格。这也间接地解释为什么游霓可用了60年，却仍让人百看不腻，在未来还能源源不断地变出新意来。

泰国Tanachira集团选了曼谷一所独栋洋房画廊开Marimekko 2024春夏时装秀，为“游霓可”庆生，表现出Marimekko知性艺术的一面。秀场由新加坡活动策划公司Division Communications创意总监Douglas Khee操刀。（Marimekko Singapore提供）

二攻狮城制胜法宝

Marimekko现由泰国Tanachira集团在新加坡与泰国独家分销。Tanachira在2015年取得泰国分销权时，新加坡另一家公司同一时期也引进Marimekko，2018年结束营业。Tanachira去年取得新加坡分销权，并在狮城设立Tanachira东南亚分部，于爱雍乌节开设首家结合咖啡馆的Marimekko门店，同时引进他们家的Harnn精品护肤香氛品牌。

Marimekko之前为什么在新加坡做不下去？品牌二攻狮城，Tanachira会用什么攻略出奇制胜？

Tanachira集团总裁塔纳蓬（Tanapong Chirapanidchakul）认为，之前的分销商在首都广场（Capitol Piazza）的地点不适合Marimekko，同时也没让市场好好认识这品牌。他当初是被品牌主打的独特图案吸引，才决定引进亚洲，“懂时尚的女人是不会从头到脚穿同一个名牌的，我们看好Marimekko繁花似锦的图案特色，认为很适合让女性用来混搭名牌服饰或潮服。”

泰国Tanachira集团总裁塔纳蓬被品牌主打的独特图案吸引，决定引进亚洲。（Tanachira集团提供）

他透露，新加坡与泰国市场攻略稍有不同：曼谷对五彩缤纷、大胆花卉图案接受度一向很高，所以是以价钱较低，颜色鲜艳的花卉图案布包作为品牌入门款来打响品牌。塔纳蓬笑言，他们在泰国至今已卖出2万2000个Marimekko布包，也就是说10年内每个月售出183个，每天6个布包。

在新加坡，则是以餐饮方式吸引国人，“新加坡人在咖啡馆使用我们的餐具，在Marimekko花图氛围的店面进餐时，会潜移默化地认识和喜欢上我们的品牌，进而鉴赏我们的服饰产品。”集团3月6日宣布2024年策略计划，定下全面取得20%营销增长的目标，只许成功，不许失败。

点击以下IG视频，让时尚线记者林方伟带你直击Marimekko曼谷“花生秀”现场。