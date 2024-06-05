精心“调配”父亲节好物

父亲节（6月16日）即将来临，你开始为老爸挑选礼物了吗？也许父亲平日里话不多，喜欢用行动表达，但仔细观察，总会发现他一两样个人小爱好。在来临的父亲节，按照老爸的所需、所爱、所好，精心调配一款专属的节日礼物，让他心里乐开花。

冷萃咖啡壶

家中有爱喝咖啡的老爸，可以考虑送他一款冷萃咖啡壶。在炎炎夏日，随时有冰镇咖啡提神。美国品牌Asobu从众筹平台发迹，将冷萃咖啡壶与保冷瓶合而为一，设计出外观精巧，便于携带的咖啡壶，曾入选欧普拉年度最爱逸品。

Asobu冷翠壶冲泡过程简单。（互联网）

使用时只须将咖啡粉倒入不锈钢网过滤器中，加入清水，等待8至10小时，即可获得口感醇厚、风味独特的冷萃咖啡。萃取完成后，按下机身按钮，咖啡便会流入下方的保冷瓶中。瓶身采用不锈钢双层设计，密封防漏，能够轻松保冷24小时。瓶身设计小巧，方便随身携带。

▲售价：$95，售于品牌官网（asobubottle.com）

“沙发宅”老爸必备收纳架。（取自品牌官网）

沙发扶手收纳架

工作一天回到家，沙发是老爸最喜欢待着的地方。倒一杯啤酒，打开电视看看新闻或球赛，缓解一天的疲劳。或是在休息日手边放一本书，倒上一杯茶，静静享受阅读时光。如果你的老爸属于“沙发宅”类型，可以选择一款沙发扶手收纳架。

木质的收纳架摊开放在沙发扶手上，长方形的储物收纳盒中可以放遥控器、啤酒、茶，像是小茶几。收纳架下方有一个盒子，可以作为置物架，放手边书、杂志或笔记本。如此一来，无须起身，老爸的所需品便伸手可及。

▲售价：$81，售于uncommongoods.com

根据老爸特征定制Funko公仔。（互联网）

量身定做公仔

如果你的老爸是个童心未泯的大男孩，一直有收集潮玩或小公仔的习惯，不妨考虑为他量身定做一款专属玩偶。Funko是1990年代诞生于美国的动漫玩具公司，2010年在国际动漫展上首次推出Pop系列搪胶玩偶，一炮成名。拥有上千种人物授权，Funko的公仔角色涵盖迪士尼、星球大战、漫威等，吸引不少玩偶收藏者追捧，如今在各大商场的玩具店里都能看到Funko公仔。

“Pop! Yourself”系列提供有趣的个性定制服务，在定制专页可以选择与老爸外观相近的特征和样式，例如肤色、发型，是否有胡子，是否戴眼镜，再选择几个代表个性的元素，如喜欢打网球，爱好看电影等。完成定制后，可以预览公仔外观，并在盒子上写下老爸姓名，就完成了一个专属玩偶。对于喜欢收藏公仔的老爸，这个礼物应该会是他藏品中最特别的一个。

▲售价：$30，售于Funko Pop! Yourself专页（funko.com/build-your-custom-pop）。

Bird Buddy推出带有智能摄像头的喂鸟器。（互联网）

智能喂鸟器

新加坡是花园城市，在我们周遭的自然环境中，常有珍奇鸟类出没。对于喜欢观赏鸟类的老爸，一款智能喂鸟器可以帮他捕捉鸟儿倩影，欣赏自然生态之美。用望远镜观鸟已成为过去式，Bird Buddy推出带有智能摄像头的喂鸟器，可以在鸟儿前来觅食的同时，捕捉其身影。

喂鸟器外观像一座小房子，“屋顶”有太阳能充电板。喂食的种子放在透明容器中，让鸟儿可以清楚看到，并吸引它们来觅食。每当有鸟儿在此处停留，智能摄像头便可以录像、拍照，并通过手机应用，通知鸟屋主人有鸟儿来访。镜头配备人工智能系统，能够准确识别1000多种鸟类。在鸟儿觅食的当下，通过摄像头欣赏，也可以上传到社交媒体，与鸟类爱好者分享。

▲售价：$239起，售于Bird Buddy官网（mybirdbuddy.com）

Wiwu三合一充电架可以折叠，携带方便。（互联网）

三合一伸缩充电架

对于科技单品傍身的老爸，最头痛的就是充电问题。时下流行的多功能充电器，可以为他解决烦恼。Wiwu三合一充电架，可以同时为手机、耳机和智能手表充电。不用担心家中充电插口不够用，或是出门在外找不到足够电源。只要一个充电器，就可以同时为iPhone、AirPods和Apple Watch三大随身单品充电。充电架有伸缩功能，可以折叠，方便放在包中外出使用。底座有亮灯设计，夜晚充电时可以照明。

▲售价：$89，售于tangs.com