“幼态牙”火了 “宝宝审美”你能看懂吗？　

在以韩国、日本、中国为主的东亚圈审美标准中，有一部分女生崇尚幼态美，追求年轻、减龄。只要看起来比实际年龄小，“萌妹子”保养有方，可爱无罪。从电视剧中“白幼瘦”的女主人设，到现实生活卡哇伊的幼态穿搭，最近中国大陆还流行起一股“幼态牙”的审美风潮，开始在牙齿上做起文章。

天生娃娃脸的Jennie，两颗门牙微微前突，顶起唇线轮廓。（互联网）

新一轮整牙风潮

“幼态牙”其实就是我们常说的兔牙，两颗门牙略长微凸，看起来娇小可爱，有娃娃感，具亲和力。娱乐圈中不乏拥有自然兔牙的女星，如韩国女团Twice的林娜琏、台湾女星郭书瑶。再往前推，香港1980年代女神周慧敏，也是浑然天成的可爱玉女。在崇尚清纯可爱风的年代，拥有兔牙的女生掌握先天优势，纯真可爱的笑容融化人心。而后审美转调，吹起了高冷女神风，兔牙因为过于可爱，成了不少艺人的形象负担，还特地为此整牙。

如今兔牙换了个名字，以“幼态牙”新瓶装旧酒的方式，在中国大陆重新出现，有人甚至愿意花费上万元去医美整牙，只为要做出幼态牙的可爱感。方便快捷的做法是使用牙齿贴片，就像美甲贴面一样，可以修成梯形、杏仁形、兔牙形等各种形状，修出自己想要的长度、宽度、亮度，贴在门牙上，就大功告成。只是把门牙加宽加长了一点点，就能做出幼态牙的效果。

美妆博主尝试幼态牙贴片，对比前后效果。（抖音视频截图）

宠溺思维形成幼态审美

说到这里你可能会好奇，幼态牙是怎么火起来的？收集蛛丝马迹后发现，这背后可能是受到两股潮流影响，其一是所谓的宝宝审美。一直以来霸道总裁爱上我、宠溺女主之类的题材都在东亚圈很受欢迎，近两年在中国大陆流行的娇妻文学，更是将对于宠溺感的渴望发挥到了极致。娇妻文学指的是一些女生发布自己被宠爱的经历，喜欢把自己想象成小娇妻，而男朋友是霸道总裁，实际上是活在自己的幻想里。

娇妻文学诞生了一批宝宝思维的女生，情侣一起出去吃饭时，点一碗饭或者一碗面，男生吃大碗，要专门给女朋友分出一小碗来，号称“宝宝碗”。心理幼态，希望被人宠爱，不仅形成了心理减龄，也在审美上开始愈发逆生长。此类心理投射，还包括使用宝宝味香水，喷上散发一种宝宝一般的奶香味等等。

韩国“国民初恋”女艺人裴秀智，微微凸起的门牙成了幼态脸特点之一。（互联网）

再来也有人说是受到韩流影响，韩国艺人圈里有不少“幼态牙”代表，Blackpink成员Jennie就是其一，圆润娃娃脸加上高颅顶，两颗门牙微微前突，顶起唇线轮廓，五官比例成了减龄模板。另一位被称为“国民初恋”的女艺人裴秀智，也是典型的幼态牙美女，曾在综艺节目中传授“露龈笑”的招牌撒娇技巧，一笑成名。

韩剧中可爱女主的形象，映射到现实生活中，女孩们除了效仿韩系美颜整容，如今为了增加可爱度，又把焦点放在了两颗门牙上。对于幼态审美带来的整牙潮流，各位客官怎么看？