传统手织布“泰”美了

泰北纺织布料的传统图样，登上日本鬼塚虎与泰国社企“董山”联名协作休闲鞋鞋面；传统手工纺织格子布“Pha Khao Ma”获得首相力挺，也被时尚设计师们制成各种潮品。

日本鬼塚虎（Onitsuka Tiger）与泰国社会企业“董山”（Doitung）联名协作，推出三款用传统手工纺织面料装饰鞋面的休闲鞋。奶橘两色的Serrano CL、红蓝白三色修长设计Mexico 66和五彩缤纷鞋后帮的懒人鞋Mexico 66 Paraty，细看纵横交织的棉线，传递丝丝手作的温暖。身在东南亚的我们，见到如此熟悉的传统布料，难免更感近乡“亲切”。

“董山”透过种植农作业与纺织手工业等，为泰北清莱府内的玛法鲁昂和玛塞山区1万1000名少数民族创造就业机会。（Onitsuka Tiger提供）

“董山发展计划”（Doitung Development Project）成立于1988年，是由泰国已故皇太后，诗纳卡琳王母殿下发起的社会企业。“董山”专用种植农作业与纺织手工业等，为泰北清莱（Chiang Rai）府内的玛法鲁昂（Mae Fah Luang）和玛塞（Mae Sai）山区29个山村，六个少数民族的1万1000名山民创造就业机会，帮助他们挣脱毒品的魔爪。

纺织手工业是“董山发展计划”为泰北清莱少数民族制造就业机会的方式之一。（Onitsuka Tiger）

董山是位于清莱府西北面近泰缅边境内的一座高山，在20世纪60年代是种植制造鸦片的罂粟的金三角地区。山民当时为了开垦空地种植罂粟，大肆砍伐树木，导致董山一度变为一片荒山。为了求存，山民也开始贩毒和贩卖人口，使董山恶名昭彰。

“董山发展计划”是由泰国已故皇太后，诗纳卡琳王母殿下发起的社会企业，创造就业机会，帮助少数民族挣脱毒品的魔爪。（Doitung Development Project提供）

1987年，皇太后诗纳卡琳造访董山后，决定帮助少数民族山民改善生活，让他们改种植蔬果、茶叶和咖啡，不再倚赖鸦片、贩毒和拐卖人口求生。皇太后曾说：“没有人一生下来就想做坏人。他们只是没有机会做好事。”如今，董山蔬果、农作物满山满谷，取代了罂粟，手工纺织品也成了董山有名的输出品。

鬼塚虎与董山在2021年推出第一弹联名协作系列，那时疫病正蔓延。（Onitsuka Tiger提供）

隔了三年，鬼塚虎与董山今年推出第二弹联名协作系列。（Onitsuka Tiger提供）

2019年，“董山发展计划”联系日本鬼塚虎探讨协作的可能。合作计划在疫病蔓延时默默地展开，在2021年推出首个联名系列，全球售卖的也是用董山村民手工纺织的面料来制造Serrano CL、Mexico 66与懒人鞋Mexico 66 Paraty的鞋面。另外还有两款黑白设计的Mexico 66鞋是用废弃塑料所制成的线所纺织而成，只在泰国售卖。时隔三年，双方再度协作，选的仍是泰北纺织布料的传统图样，不过颜色却比上一个系列鲜艳明亮得多了。

泰国首相社德他2024年3月造访法国时，系上Pha Khao Ma围巾，在一片暗灰西装中非常醒目亮眼。（互联网）

泰国首相社德他常在各大场合穿戴“Pha Khao Ma”，将这款传统格子布变成泰国软实力的象征。（互联网）

首相“以身相挺”传统格子布

2023年2月28日，泰国也开始为他们的传统手工纺织格子布“Pha Khao Ma”申请列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。现任首相，地产大亨社德他更“以身相挺”，决意将“Pha Khao Ma”升华为泰国软实力的象征。除了泰国国内的活动以外，社德他2024年3月造访法国、德国时也展示他的外交衣Q——在深色西装大衣内围上“Pha Khao Ma”，颜色鲜艳靓丽的布料在一片暗沉、单调的西装海里脱颖而出，让泰国软实力被世界看到了，也让世人纷纷好奇：什么是“Pha Khao Ma”？

泰国大力推广Pha Khao Ma。曼谷Siam Centre开设Pha Khao Ma时尚快闪店。（林方伟摄）

用Pha Khao Ma制成大象布娃娃等时髦布制品。（林方伟摄）

“Pha Khao Ma”以它七彩缤纷的格子和纵横线条著称，是泰国家喻户晓的多用途布料，泰国不同地区都有不同的色系与图样设计。传统的“Pha Khao Ma”大约60到80公分宽，1.2米到1.8米长，用途多元，想怎么用就怎么用，可缠在腰间当腰布，当纱笼穿，做婴儿背带，做包袱装东西，天热时做毛巾擦汗，天冷时披上取暖，甚至祭祀庆典上都有伊的倩影。纺织一匹“Pha Khao Ma”可用上五天，但因为缺乏宣传、营销和支持，在当地才卖几百泰铢（少于10新元）。

Pha Khao Ma颜色多变艳丽，Good Good用它制成各色各样的布包，还附赠挂饰，任君选择。（林方伟摄）

泰国文创品牌Good Good用Pha Khao Ma缝制的鸭舌帽“泰”可爱了。（林方伟摄）

如今，在泰国政府大力推广下，许多私人文创企业、时装设计师开始用“Pha Khao Ma”制成现代时尚潮品，如男女服饰、围巾、各式背包、布包、文具盒、化妆包、时尚扇子等。记者2024年3月去泰国出差时就在Siam Centre、ICONSIAM等深受旅客欢迎的人气商场里看到泰国多品牌文创店Absolute Siam开设的“Pha Khao Ma”快闪店，展卖着用这传统布料制造的时尚包包、时髦的休闲女装、大象布娃娃等，小小的店面绽放泰式手感亮点与热度，引人驻足欣赏。Central World一楼另一家Good Good文创品牌也推出一系列用“Pha Khao Ma”裁制的时髦包包、帽子、布包挂饰等。

曼谷全城燃起“Pha Khao Ma”时尚热，五彩缤纷的格子图样“泰好看”，“泰好买”了，买来自用或送礼都那么讨喜。