“无忧”耳机运动无扰

为锻炼和户外冒险而设计，Jabra Elite 8 Active耳机是运动爱好者的绝佳选择。

防尘防水之余，耳机也能稳固佩戴在耳朵上，让人专注投入锻炼状态；长达八小时的电池续航能力，足以支持长时间的运动。配备Dolby Audio音效，提供身临其境的声音体验。

无论跑步还是骑行，“HearThrough”模式和防风麦克风技术让耳机在有风情况下也能正常工作，使听者在接听电话时不会有恼人的风噪声入耳。在尽情沉浸于锻炼的同时，也保持对周围环境的警觉，以确保安全。这款耳机是帮助使用者保持精力充沛和专注完成健身目标的好物件。

▲即日起至6月30日，该耳机售价为$218，可在Shopee、Lazada购买。

Pent Lipova俯卧撑支架，让运动有奢华体验。（品牌提供）

奢华俯卧撑体验

Pent Lipova俯卧撑支架，可提升俯卧撑训练。这款基本但不常被注意的健身配件，旨在为日常居家锻炼提供奢华体验。

这个支架采用精美的皮革、不锈钢和胡桃木或白蜡木手工制作，不仅提供良好和舒适的抓握感，还具抗菌功能。俯卧撑是最佳的全身锻炼之一，Pent Lipova的俯卧撑支架设计精美，这款融合奢华质感、自然元素和手作工艺的高级健身工具，为俯卧撑训练带来别样体验。

▲售价：$855起，可上网定制：cyclingbears.com。

Azzaro的香水“Chrome Eau de Parfum”，散发出令人振奋的香气。（品牌提供）

清新香水为生活赋能



香水所能提供的特殊情绪价值持续受到重视，许多标志性男性香水重新塑造男性气质和性格，试图从香气上定义新时代男性魅力。

Azzaro的香水“Chrome Eau de Parfum”，散发出令人振奋的香气，它的木质香调让人仿佛置身于地中海松林的中心，是对游牧或行旅生活乐趣的赞颂，呼唤潜藏在都市男子心中的自然天性。木质基调之外，这款香水也注入清新基调，让使用者年龄层拓展至更年轻的族群，因此，它是一款有多面性的香水。

它阳光般明媚爽朗的香气，被封装在一个渐变蓝的瓶中，瓶身色彩设计灵感来自海岸线那海天一色的迷离交汇。

▲售价：$112（50ml）、$158（100ml），售于BHG Bugis、伊势丹史各士（Isetan Scotts）、Isetan Nex、诗家董（Tangs Orchard）、高岛屋等。

124° Mirror是设计师对反射、光线和图像的有趣思考。（取自watelier.com）

124°的镜子



挪威设计师丹尼尔·瑞巴肯（Daniel Rybakken）设计的镜子“124° Mirror”，为家居增添时尚感。这个系列的镜子有两面镜片，设置在124度夹角上。这些镜子能反射出周围环境意想不到的视角，每一侧都揭示不同景观。

这个作品既是功能性物品，也是瑞巴肯对反射、光线和图像的有趣思考。124°镜子可固定在任何垂直表面上，或自由地放置在水平面上。设计简单而优雅，有三种不同尺寸可供选择，其中一个版本还配有内置木质架子。

▲售价：$532.50，可上网购买：www.watelier.com。

Biore推出冷感湿纸巾，可令肌肤感觉凉爽。（取自watsons.com.sg）

炎热天气一纸降温



Biore推出冷感湿纸巾，号称只需一张就能全身凉爽——擦拭后，肌肤温度瞬间降低3℃。湿纸巾浸满凉爽因子，擦拭即可散热。含薄荷醇（menthol），让肌肤爽洁畅快。不易破损的厚实大张湿纸巾，能轻易擦除黏腻汗水和会导致异味的皮脂污垢。有无香、清新鲜花香型、蜜桃香型三种可选。

对薄荷醇的冷感刺激敏感者，有酒精过敏症，特别是肌肤敏感的人及婴幼儿，应避免使用；有伤口、肿胀、湿疹、脸部、黏膜，以及刚脱毛后也应避免使用。

▲售价：$6.05，可在屈臣氏（Watsons）购买。