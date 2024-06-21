每个人体形不尽相同，了解自己的身材特点非常重要，即使身为“肉肉男”，也不必担心穿衣显胖不好看。推荐几个穿搭小技巧，让微胖男士也能穿出时尚，展现自信。

合身是王道



不管何种身形，穿衣都要合身。有的身材微胖的人，会有一种迷思：“宽松的衣能遮住肉。”这导致衣服越来越超大件（oversize），事实上这样的穿法是错误的，因为过于宽大的衣服，会让整个人面积加倍，感觉更巨大。

如果觉得穿贴身或紧身的款式，可以令人看上去瘦些，这也是误导。穿小尺码或过于紧身的款式，会令肉肉一览无遗，并且让人绷得难受。

因此衣服一定要合身，要记得三个元素：平衡、比例、舒服。合身的衣服令人感觉到衣服轻轻地接触皮肤，如果有任何绷紧感觉，那就是偏小；如果有太多多余的布料晃来晃去，说明衣服偏大了。

清爽发型和V领衫，是打造显瘦造型的要点。（互联网）

从头开始拉长自己



着装完毕后，我们全身上下，最完整露出的就是脸，脸如果能看上去瘦点，整体视觉上会显瘦，一个干净利落的发型很重要。如果本身发量不够，可以剃个平头，或通过戴帽子拉长高度。

来到颈部，修长的颈部线条有延伸效果。露脖子也有技巧，透过衣服领口设计，可调节视觉比例，肉肉男的穿搭好伙伴，非V领莫属。别小看V领，仅仅是这多露出来的一小块，便能使颈部感觉向下延伸，同理，古巴领（Cuban collar）衬衫也能达到这种效果。

此外，也可运用项链来修饰颈项，长度刚好落在锁骨处的项链，和V字领异曲同工，能让视觉延伸，使人显瘦。

多层次穿搭将身体面积分割成不同区块，看上去会有变瘦的感觉。（互联网）

多层次穿搭可藏肉



适度运用衣服层次，将身体面积分割成不同区块，看上去会有变瘦的感觉。比如三件套西装，或开衫配T恤，再搭束腰裤，不仅能使造型层次丰富不无聊，还能轻松显瘦。

另外，可大胆尝试竖条纹图案的服饰，因为竖条纹图案可以让身形看起来更为笔直，切记不要选横条纹图案，因为会拉宽横向视觉。

黑色等深色衣服确实能让整个人感觉比较“收缩”。（互联网）

深色有“收缩”效果

衣服颜色能造成我们对体形的错觉，最简单的例子就是黑色显瘦，黑色等深色衣服确实能让整个人感觉比较“收缩”，但也要穿得得法。不妨用“内浅外深”穿搭法则，比如内穿白色T恤或衬衫，外罩一件深色外套，利用颜色搭配，营造变化效果，大幅减少宽大视觉感。

切记单穿浅色容易显肥，除了“内浅外深”，也要注意“上浅下深”，即上半身可穿浅色，下半身用深色做注脚，而且尽量缩小浅色的面积，比如把上衣束进裤子里。深浅对比，是改变原始身形的障眼法之一。

剪裁线条硬朗流畅的服装，视觉上有助于“消除”多余脂肪。（互联网）

硬挺衣料修饰身形



穿软材质、高弹性的衣服，虽然舒服，但因弹性太好，衣服会有被撑开的效果。相比之下，选择材质硬挺的衣料反而更能修饰身形。

剪裁线条硬朗流畅，没有明显多余褶皱或紧绷感的服装，视觉上有助于“消除”多余脂肪，例如风衣、夹克、工装外套等单品。从材质上来说，精纺棉质、丹宁这类挺括的面料，能够修饰身形，使线条更流畅更具垂坠感，修身但不贴身，可以起到塑型效果。

利用有图案的服饰转移视觉焦点后，会让人忽略体形胖瘦。（互联网）

活用配件转移焦点

利用一些活泼色彩的鞋子，有图案的服饰，都能让你看起来不会太过无聊，转移视觉焦点后，让人忽略体形胖瘦。

不过要注意的是，图案、色块不要频繁出现，不然会变成一大团花纹在飘。