身穿画布脚着女王鞋

美国环保时尚女设计师布里安娜·兰斯将她的画作放上波西米亚风连衣裤。（& Other Stories提供）

把每一季时尚当作故事来呈现，进入2024年盛夏，& Other Stories的故事翻到“身披画布”篇章。本季，& Other Stories与美国环保时尚女设计师布里安娜·兰斯（Brianna Lance）推出限量联名胶囊系列。

生于美国加利福尼亚的布里安娜是标准的西岸斜杠才女，曾是环保品牌Reformation的主力设计师，除了设计男女服装，还画画、做DJ。不意外，这胶囊系列里的四件宽松裙装洋溢着随心所欲的波西米亚风尚——单肩短裙，乍看像长裙洋装的无袖连身裤，V领斗篷造型长裙洋装——件件都印上她的画作，有开到荼蘼的花卉，有象征生与死的水果。穿上它们宛如把夏天穿上身。服装上周才上架，就有几款售罄。

穿上& Other Stories网纱芭蕾平底鞋，双足若隐若现，宛如上演女王的新衣。（& Other Stories提供）

不过真正的好物却被人看走眼。那就是布里安娜亲身演绎服装时，脚上那双几乎透明的芭蕾平底鞋。白纱网（也有黑色款）鞋身在夏天凉快透气，里头的双脚也“无所遁形”，宛如赤脚般享受夏阳，上演“时装女王的新鞋”。

脑袋瓜儿徜徉的花团锦簇

“国家典藏”（The National Collection）文创品系列“社会的凝织力”添新丁，推出花团锦簇渔夫帽。花样是由不同种族的传统布料花样图拼凑而成。（Museum Martket提供）

花团锦簇渔夫帽也可翻过来戴，灰色内衬印上取自峇迪布的足球员图样。（Museum Martket提供）

新加坡国家文物局（National Heritage Board）今年4月推出首个打着“国家典藏”（The National Collection）标志的文创品系列“社会的凝织力”（Fabrics of Society）。“国家典藏”文创系列——The National Collection by Museum Martket——是国家文物局授权新加坡精品设计与零售企业Abry构思呈献，由Abry与本地平面设计教父兼视觉艺术家陈益（Theseus Chan）联创的博物馆精品设计工作室“Museum Martket”设计和产制的。

步入夏天，系列添新丁，推出花团锦簇渔夫帽和T恤。设计师陈益与黄思仪从国家典藏，各种族的纺织品与布匹萃取出各色各样的图案，将它们重叠、拼贴成一幅象征“多元社会；交织文化”的花团锦簇图。大家不妨找找看里头哪些是来自峇迪，哪些来自印度和华族花布。

设计师还巧妙地将一组足球员图像隐藏在繁花里。球员出自1934年出产，刻画荷属东印度足球队同年5月13日在马尼拉远东锦标赛上对垒与击败日本的情景的纪念峇迪布。足球员印在渔夫帽灰色内衬，帽子可正反两戴。戴上它，宛如将新加坡繁花般的多元文化顶在头上。（可在国家博物馆快闪纪念品店与国家美术馆纪念品店购得）

除了花团锦簇渔夫帽，“社会的凝织力”还新推出T恤。（Museum Martket提供）

在一片花河中清凉入梦

细看下，这些印花图原来是简化版土生华人花砖图案。（Onlewo提供）

Bedtribe采用竹纤维布料制造床单，摸上去有降温3度的冰凉感。（Bedtribe提供）

疫情期间国人闭关，有不少家居新品牌，如新晋床单品牌Bedtribe就是这样被“闭”出来的。他们家主打冰感竹纤维，夏夜炎炎让国人一夜好眠。竹纤维布因构造与针数不同，比棉布更为凉爽，摸上去有降温3度的冰凉感，所以特别适合制成床单、枕头套等。

Bedtribe创办以来，一直都只推出单色床单，顾客看久了难免想要点新意，于是品牌跟本地一家很懂得玩南洋图像的生活时尚品牌“安乐窝”（Onlewo）联手推出首款加宽双人（queen size）印花床单“Bliss”。安乐窝从土生华人家里的花砖汲取灵感，将传统复杂的花卉图简化成四瓣花形，用深蓝蛋黄两色诠释。娘惹花图简化后，印满床单不会让人眼花缭乱、心情浮躁，反而给人讨喜的感觉，在一片花河中，清清凉凉地游入梦中。

一踩即入懒人鞋

Arch Fit加入“一踩即入”功能，两全其美。（Skechers提供）

Arch Fit系列最近取得美国足科医生协会认证，加强消费者信心。（Skechers提供）

一直以为美国鞋牌Skechers只针对青春少艾，直到看到他们家庞大的“Archi Fit”系列，才知道他们也如此老少咸宜。Skechers Arch Fit种类包罗万有，从运动鞋、懒人鞋、凉鞋甚至到拖鞋应有尽有。

Skechers 1992年创办，已有32历史。品牌在过去20年扫描了超过12万双脚，请足科医生分析研究后，生产出一系列加强鞋垫设计，支撑普罗大众足弓的Archi Fit男装和女装鞋子，造福“足”群。最近Arch Fit系列还获得美国足科医生协会认证，有了专家加持，宛如为买家打了一剂强心针。

Skechers再接再厉，近期还推出“一踩即入”的“Slip-ins”功能懒人鞋，让人们无须弯下腰或蹲下身穿鞋。其中一款Arch Fit散步懒人鞋也添加“一踩即入”的功能，可谓两全齐美。与其说这样的设计让懒人鞋更名正言顺地“懒”，不如说Skechers把舒适交还给穿者，让他们更没有理由不出去享受外面的世界了。