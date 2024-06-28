携茶姬爆款布袋 听茹伊印花图说故事

中国人气奶茶品牌“霸王茶姬”将重返狮城，即日起至6月30日在狮城大厦（Plaza Singapura）开快闪店派送商品饮料造势，让印上品牌包装设计的布袋瞬间火了起来。快闪店每天免费限量送出布袋，往往开店不到一小时就被热情的粉丝们领空。

霸王茶姬包装上的图案是山茶花、大象与运货马儿，重现云南茶马古道风情。（林方伟摄）

霸王茶姬2022年庆祝创办5周年时，推出白底蓝印花全新包装设计。印花图是手绘动植物，中央“系上”印着茶姬英文名“Chagee”的一条白边墨蓝“腰带”。这设计让人联想到迪奥2021年推出的人气“Book Tote”包款，在中国坊间流行起“喝霸王茶姬，拿迪奥同款包包”的戏言。“同款”一词或许不太恰当，因为不同的是：迪奥包上的图是丛林里的老虎、猴子，以及和蟒蛇互斗的狮子，表现出荒蛮自然中适者生存的野景；霸王茶姬的图案则是山茶花、大象与运货马儿，重现云南茶马古道的风情。仔细看，其实是两种迥然不同的意境。

中国网店售卖DIY组件，教导公众如何将霸王茶姬纸袋制成水桶肩背包。（互联网）

霸王茶姬纸袋变身成漂亮的防水手袋。（互联网）

霸王茶姬纸袋还能制成纸巾盒。（互联网）

用霸王茶姬纸袋制成的纸钱包。（互联网）

显然的，霸王茶姬的包装设计在中国深得网民人心，一推出即引爆出各种改造霸王茶姬纸袋、保温袋和布包的创意DIY手工。淘宝上买得到透明胶纸、内衬、环扣、皮扣、皮带等各种DIY配件，让人们在家将霸王茶姬纸袋制成水桶包、防水袋、时尚包包等。抖音和哔哩哔哩网上也能找到教人将霸王茶姬袋子制成钱包、手袋、纸巾盒、折扇、童装等的视频。中国山东一位女博主更用霸王茶姬袋子裁成一件美艳动人的小晚装拍成视频，被网民广传。

烘焙材料专卖店奋发推出的传统烘焙店手提袋很精美。（Phoon Huat提供）

Capitol Kempinski 2022年推出的月饼送礼手提袋。袋面印上南洋传统地砖与建筑物手绘图。（Capitol Kempinski提供）

“借镜”奢侈品的再创

不只有霸王茶姬，自迪奥2018年推出Book Tote包，成为时装精都想拎的热销包款后，市场上便出现从Book Tote汲取设计灵感，各色各样五花八门的“同款”包，在英文时尚圈被称为“Dior dupes”。“Dupe”一字虽有“欺瞒”、“引人上当”之意，但在这里译为“似曾相识”更为贴切。一篇网志将“dupe”形容为：一件比原版更廉价，在设计上让人似曾相识的衣物或物件。“Dupe”并非伪造、仿冒山寨品，而是一种“借镜”奢侈品的再创，让普罗大众都能“参与”其中，谁是冯京谁是马凉，卖家买家都心知肚明，并无造假、山寨之意。

马来西亚品牌Famsy！用峇迪图样来诠释麻布袋。（Famsy提供）

这些年让记者印象深刻的“同款”包有：Capitol Kempinski 2022年推出，用来包装月饼送礼的红蓝手袋；本地烘培材料专卖店奋发（Phoon Huat）卖断货的烘培师傅手绘图手袋；用峇迪与东南亚图样设计黄麻布袋的马来西亚品牌“Famsy！”。

迪奥这款Book Tote包采用刺绣而不是印染的方式将图案印上包面。（Dior提供）

茹伊印花布（toile de Jouy）是迪奥Book Tote包的灵魂所在。茹伊印花布是18世纪法国特产的印花布，有近300年历史，这技艺并非由迪奥发明，不是他们的专利，但它在三世纪后卷土重来，成为当下时尚弄潮儿，却是拜迪奥现任女创总玛莉亚·嘉西亚·基乌里（Maria Grazia Chiuri）所赐。迪奥先生生前对茹伊印花布情有独钟，他在1947年开设首家巴黎时装屋时就用茹伊印花布来装饰店面，71年后，基乌里才从它汲取灵感，设计出迪奥当下辨识度最高的高人气手袋。

茹伊印花布的由来

发明茹伊印花布的是德国人克里斯托夫-菲利普·奥贝康夫（Christophe-Philippe Oberkampf）。他年少时周游欧洲学习雕刻、印染技艺，喜从印度、英国进口布吸收创作灵感。1759年，法国解除棉布禁令，奥贝康夫迁移到法国巴黎西南郊区，在茹伊小镇上开设了棉纺印染厂，生产印花棉布，就是后来自成一格的茹伊印花。

这幅1783年的印花布展示茹伊印花布是如何印染而成的。（互联网）

茹伊印花起初用木版手工印染，耗时耗力，成本售价昂贵，只有贵族富人用得起。后来奥贝康夫改用铜版，能镂刻出更精细的图案，并开始采用单色印染在本色棉布上，促成茹伊花布得以大量生产。

茹伊花布最常见的单色只有那几种，形成了它的视觉特色，这跟当年染料的性质和技术的局限有关。煤染剂与相同染料在印染过程中所造成的反应会产生不同的颜色。例如当时最常用的染料茜草与媒染剂反应会形成鲜红、粉红、深棕、紫色和黑色，因此茹伊印花图案色彩就以蓝、紫、黑、灰、棕、红、绿等单色为主，印在白色或奶色布匹上。

这匹东方情调的茹伊印花布描绘外国人眼中的中国世界。（互联网）

茹伊印花布是会说故事的花布。画匠手绘的题材丰富有趣，有花鸟鱼虫、动植物、自然四季、田园风光、男欢女爱、村庄生活、神话故事、历史古迹、文学歌剧等。看官眼睛在布上自由游走，串联出一段段传奇故事来。或许就是这种叙事图的魅力，让霸王茶姬的“茹伊印花”包装设计套牢了普罗大众的眼与心。