精巧配件　为笔电“添翼”

数码办公的年代，笔记本电脑（简称笔电）是上班族人手一台的利器。大大小小的工作都要在笔电上完成，与这个每天频繁使用的工具相关的好物也越来越多。无论是支持同步办公的手机拓展架，键盘清洁好物，或者是摄像头遮挡帖，每个小物件都贴心满足使用笔电时的各种需求。

清洁胶表面具有粘性，可以粘附键盘表面灰尘。（互联网）

一按一压粘起键盘污垢

每天在键盘上噼里啪啦敲字不停，你是否注意到键盘缝隙之间，很容易藏污纳垢？前一天忘记盖上笔电，第二天键盘上就出现细小灰尘。或是“零食党”一边打字一边吃薯片，食物残渣不小心掉在键盘上。对于这些细小难清除的污垢，不妨试试用键盘清洁胶。

这种质地如橡皮泥一样的清洁胶，柔软似面团，表面具有粘性。用清洁胶在键盘上按10秒，向上慢慢拉起，一按一压之间，就可以粘起键盘表面附着的灰尘杂屑，有点像去除衣物毛球用的粘毛器。

这种清洁胶不仅可以清洁键盘，还能深入清洁各种缝隙，如汽车冷气出风口，空气净化器网洞，家中冷气机出风口等，有效清理缝隙死角。使用完可以放回罐子中，无需水洗可以重复使用，直到表面变黑，直接丢掉换新。

▲Click Clean键盘清洁胶，售价：$21.40，售于amazon.sg

摄像头遮挡贴在推拉之间遮盖或露出摄像头。（互联网）

一推一拉开关摄像头

随着视讯会议越来越频繁，电脑摄像头的使用频率也越来越高。每次打开Zoom之前，总是不确定摄像头设定在自动开启还是人工调节，担心在毫无准备的情况下忽然开启视讯。此类担忧衍生出一款神奇笔电小物——摄像头遮挡贴。薄薄一层贴片，上面有一层“推拉门”式的设计可以左右移动，只要贴在摄像头上，滑动盖子即可遮盖摄像头。

有些人会担心摄像头被黑客入侵监控，为保护数码生活，保险起见可选用物理遮挡的方式。平时将遮挡贴关上，直到视讯会议开始才推开使用。遮挡贴有多款花色设计可选择，在遮挡效果外，就当为笔电配备一个小饰品。

▲Mesmos摄像头遮挡贴，售价：$13，售于amazon.sg

靠垫电脑桌一物两用，一举两得。（互联网）

一物两用笔电靠垫

居家办公时，换个地方换个心情，换个姿势换个思路。工作到一半灵感断线，有些人选择从书桌移动到沙发继续办公。日本家居品牌Nitori的靠垫电脑桌，一面是靠枕，一面是木板。坐在沙发上将靠垫放在腿上，把电脑放在木质桌面上，稳定且高度适合。

如果直接将笔电放在腿上使用，过不久机身容易发热，放在光滑的木质表面可以减少发热。不用电脑时，用靠垫来看书、刷手机也很舒服。工作累了，想要躺在沙发上小憩一下。这时将木面朝下，布面朝上，就可以当枕头用，一举两得。

▲Nitori笔电专用靠垫，售价：$49.90，售于品牌官网（nitori.com.sg）

使用拓展架，将手机安装在电脑屏幕旁边，就可以双屏操作。（互联网）

双屏操作手机拓展支架

多线程作业的时代，往往须要同时处理多项任务，一个电脑屏幕怎么够用？对于移动办公人群，随身携带的智能手机成了第二屏幕。当需要一边进行视讯会议，一边处理文件时，只要使用手机拓展支架，将手机安装在电脑屏幕旁边就可以双屏操作。如果要处理大量数据或文件，也可在手机上打开作为副屏参考，快速浏览或抄录资料。

美国品牌Moft聚焦移动办公好物，专注于为移动办公人群提供高效的办公辅助用品。其手机拓展支架的设计从手工折纸中找到灵感，轴心规定在笔电上，摇臂可以灵活旋转，手机可以竖屏摆放在电脑屏幕前，横屏正对电脑屏幕，甚至翻过来固定手机摄像头用它来拍照或进行视讯。

▲Moft Flip Laptop Phone Mount，售价：$39.90，售于品牌官网（moft.us）

挑选日常高频使用的按键，组成迷你版自定义外接键盘。（互联网）

外接迷你快捷键盘

一般来说，笔记本电脑键盘有大约104个按键，但并非所有按键使用频率都相同，总有些会高频用到。大家最熟悉的快捷键组合Ctrl+C／Ctrl+V（复制黏贴），在文字编辑和设计类别工作中，几乎每天都在重复使用。

为方便操作，有一种自定义的外接键盘，迷你小巧不过三四个按键，可以输入指令设定好，每次须要按Ctrl+C／Ctrl+V时，只要按一个外接按键就好，操作方便，只须插入USB接口就能使用。

▲售价：Supersenter迷你快捷键盘，售价$47.50，售于amazon.sg