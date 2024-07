斯沃琪和欧米茄再度联手,又一次推出三款联名腕表,家族成员日益壮大。

三款全新联名腕表不再与太阳系星球挂钩,而是回望地球,分别为灵感源自火山的红黑色Mission On Earth-Lava,灵感来自北极光的绿黑色Mission On Earth-Polar Lights,以及灵感来自沙漠的土色Mission On Earth-Desert。

斯沃琪为这三款腕表开发了三种全新的创新性植物陶瓷 (bioceramic) 配色,这种独特的材料由三分之二高端制表中常见的陶瓷材质和三分之一萃取自蓖麻油的生物源材质混合制成。

每款腕表的电池盖上都印有地球图案。可搭配专业宇航服佩戴的可调节Velcro表带,为腕表增添航空时尚氛围,撞色缝线呼应了相同颜色的表壳设计。三款腕表皆非限量,每人每天每店限购一枚,售价$380。