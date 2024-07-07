全球吸粉近90万　日本银发网红夫妻恩爱穿搭萌萌哒

对一段感情最好的描述，莫过于能与对方白头偕老。日本有一对满头花白发，着装时髦的老夫妻，凭借在网络分享日常穿情侣装的照片，在全球吸粉89.5万。丈夫Bon是秋田县人，之前在广告公司工作，妻子Pon是千叶县人，婚后当起了家庭主妇。两人退休后从长年居住的秋田搬到了仙台，几年前在女儿的建议下，开始玩起Instagram来记录生活日常。

年过六旬的两位老人相伴走过人生四十载。（取自IG）

他们以@bonpon511作为账号，“bon”和“pon”是两人从小的昵称，511则代表他们的结婚纪念日5月11日。年过六旬的两位老人相伴走过人生四十载，照片中两人的样子未显老态，反倒是通过可爱的穿搭风格，在趣味中突显了对于美好生活的热爱。

在趣味情侣装穿搭中，追求对于美好生活的热爱。（取自IG）

情侣装无须分特定场合穿，而是两人在日常生活中的趣味小巧思。每次约好穿同色系、同印花、同材质的情侣装，没有复杂的设计，只要简单基础款就很出片，完美诠释了日式文青感。两人肩并肩站在一起，牵起对方的手，相濡以沫的温馨就是爱情与亲情最好的模样。从Bonpon的“恩爱穿搭”之道中，看看有哪些银发族情侣装穿搭小贴士，一起与另一半开启穿搭巧思游戏吧！

选择饱和度高的色块，在视觉上形成冲击力。（取自IG）

巧用色块和谐不浮夸

从Bonpon的社交账号一路刷下来，第一个感觉是着装整齐，色块在其中扮演了重要角色。最开始两人的着装是以黑、白、灰配色为主，后来色彩越来越明亮，时不时出现蓝白配、黑红配、柠檬黄、橄榄绿，尤其配合旅行时不同的背景，在粉粉嫩嫩的花海，或是大片油菜花田间，让人看了心情大好。

在搭配情侣装时，可以选择一个主题色，两人同色或撞色（例如蓝配红、黄配绿），大面积使用，在视觉上呈现统一与和谐感。无需浮夸的花色或复杂印花，色调越简单匹配度越高，统一的色块本身就带有视觉冲击力。

简单基础款看起来舒服养眼。（取自IG）

基础款搭配出质感

Bonpon夫妻是基本款达人，简单的牛仔衣、牛仔裙、棉布衫、亚麻裙，就能在两人的生动诠释下，匹配得恰到好处。富足的心灵加上热爱生活的态度，就是最美的装饰。朴素基础款的质感来自于豁达的心境，最高级的情侣穿搭是两个人合在一起舒服养眼，但是分开看也能自成一派。优雅温和的大地色与两人内心温润的气质一脉相承，舒服就是最好的质感。

清新条纹状，呈现整齐划一的既视感。（取自IG）

条纹当道整洁利落

条纹总是高频出现在两人的穿搭中，横向条纹、蓝白相间的水手风；黑白相间的竖斑马纹，或是苏格兰经典黑红条纹等。条纹从视觉效果上给人一种整齐划一的既视感，看上去有规矩、有条理，彬彬有礼，谦逊低调，带来一种贴合人心的踏实感。

亮点在脚下，黄色袜子提亮整体造型。（取自IG）

吸睛配饰加分

简约朴素不代表没有亮点，仔细观察Bonpon夫妻档的穿搭小巧思，在一些细节处会通过如袜子、包包、眼镜等单品点睛。全身以黑灰为主时，穿一双小红鞋，把视觉亮点巧妙转移到脚下。当全身搭配比较素净时，会搭配如柠檬黄、雏菊粉等彩色袜子打造亮点。随身斜挎的波点小包包，手中拿的条纹手袋，都经过一番巧思，确保与整体效果和谐匹配。

在身形比例上做文章，Bon身着加长版衬衫，Pon喜欢穿连衣裙配合梨形身材。（取自IG）

找到适合身形的穿衣比例

每次拍照时，两人总有惯用姿势。并肩而站，双手自然垂下或牵起对方的手。Pon奶奶留着如草间弥生一般的过耳齐发，Bon爷爷留着流畅的标志山羊胡，两人都戴着圆框眼镜，造型亲切可爱。

两人的穿搭造型之所以看起来很舒服，因为都找到了让自己舒服的穿衣比例。Bon爷爷属于瘦长身形，他选择的衬衣版型略长，比例恰到好处，将身材修饰得很匀称。Pon奶奶是梨形身材，喜欢穿连衣裙或上下分体，下裙呈A字裙摆，自然修饰身形。只有自己舒服的才是最美的，当两人站在一起时，视觉上呈现一番和谐美好的景象。