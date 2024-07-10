无论是“身姿”婀娜，还是材料、图案出人意料，这些美妙的家居小物，无不蕴含设计巧思与用心。

土生华人风格杯子



以土生华人美学为卖点的瓷器品牌Joot，推出一款时尚且实用的原创设计：带硅胶杯盖的土生华人风格杯子。

这款精美的杯子以传统土生华人文化的凤凰图案为特色，图案纯手绘于杯身，周围缀以细致生动富丽堂皇的牡丹花。搭配现代风格盎然的硅胶杯盖，整体色彩鲜艳夺目，是一份送人自用两相宜的本地特色物件。

杯身有黄、翡翠绿、蓝绿、深蓝和粉红五种颜色可选，杯底直径6厘米，杯口直径8.5厘米，高12.5厘米，盖子直径9.5厘米，附赠纸质包装盒。

▲售价：$44（一个），售于：therapymarket.com.sg

Fritz Hansen热塑曲木摇马“Rocking Horse”，将雕塑艺术审美寓于家居装饰品。（取自watelier.com）

高超技艺热塑曲木摇马

1872年成立于丹麦，出产“蛋椅”“天鹅椅”“系列7号椅”等经典设计的著名家具品牌Fritz Hansen，在家居装饰品中继续注入玩心大发的创意，打造出吸睛的摇马（Rocking Horse），让你把融合雕塑高超技巧的家居装饰品带入家中——该产品根据1946年原型图像制作而成，源自Fritz Hansen开拓性的工艺理念。

1946年诞生的热塑曲木摇马“Rocking Horse”，将雕塑艺术审美和领先当时设计业界的工艺革命相互结合，正是因为有这项技术为未来铺路，引发了“蚂蚁椅”和“系列7号椅”等经典家具的诞生。小马造型讨喜，也更具有里程碑的意义，因为它被认为奠定了丹麦设计美学，即使在此刻，这件作品仍闪烁不被时光消磨的魅力。摇马高度和长度约为58.5厘米及60.5厘米。

▲售价：$687，售于：watelier.com

Eloise的“Curved Sand”产品系列，表面带有细沙一般的光滑触感。（取自eloisethebrand.com）

细沙触感水具套装

令人意外的优美曲线定义了Eloise的“Curved Sand”桌上用品系列，该系列产品表面带有沙一般的光滑触感，让每天早晨喝下第一杯水时感觉更加愉悦。每个马克杯配有一个随附的杯垫，每个水罐都带有软木塞。

设计师说，每件作品部分手工制作，因此个体之间可能存在差异，以及轻微的“不完美”，而这恰恰带来每件产品独一无二的风格。

水罐重约1公斤，容量1.45升；马克杯重175克，容量245毫升。可用于洗碗机和微波炉加热，不可放入烤箱中。

一个水罐和两个马克杯套装售价$128，一个水罐和四个马克杯套装售价$182。

▲售于：eloisethebrand.com

Rehyphen将旧卡带编织成世界地图海报，成为独特的墙面装饰。（取自pinkoi.com）

手工编织卡带地图

全球垃圾污染已经造成海洋不胜负荷，设计品牌Rehyphen专门收集过时的卡带，将卡带内带有可磁化覆料的塑料带状物编织成世界地图海报，以减少塑料垃圾。

这个纯手工编织的世界地图海报，因为用不同卡带编织，每一幅都拥有与众不同的图腾。这巧妙的设计，将旧物翻新，以意想不到的方式重新呈现，让卡带以美丽的状态继续存活。每一张世界地图海报会附上编织所使用的原卡带。

▲售价：$288.39，售于：pinkoi.com/store/rehyphen

Joy Troopers设计的大白兔奶糖造型抱枕，灵感来自大白兔奶糖。（取自etchandbolts.com）

大白兔奶糖造型抱枕



小时候爱吃的大白兔奶糖给童年带来的甜蜜记忆，在我们长大后也能继续“温润”我们。

Joy Troopers设计的大白兔奶糖造型抱枕，灵感正是来自大家喜爱的大白兔奶糖，这个比糖果要大好几倍的抱枕，是送给新婚夫妇的完美礼物，“囍”字祝愿每一对新人拥有甜蜜永恒的爱情。

该抱枕使用优质环保帆布，100%聚酯纤维，45%可回收材料，以平纹编织。抱枕套可拆卸换洗。

▲售价：$56.90，售于：etchandbolts.com