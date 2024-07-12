2024夏季 凭包识女人

手袋、包包是整体造型的必备配件，除了为造型画龙点睛，也有承装物品的实际作用，而且从某种角度上说，我们所拿的包款不仅显示个性品味，也让他人“凭包识人”，因此一个合适好用的包包真的很重要。

各大品牌的2024夏季包款已经上市，各包款满足了携带日常必需品的实用需求，也在设计上充分做到个性化，是时候入手一款心水的新包包。今年春夏包款有怎样的趋势呢？

Burberry的桶形包包，看起来就有容乃大。（品牌提供）

大包一直来

大包自2020年起流行了好一阵子，超大件（oversize）已经叫人见怪不怪，设计师和品牌今年继续向硕大外形“发力”。原本大号手袋是零星出现的某一季的趋势，比如秋冬季秀场上就有很多大包包，没想到大包包如今已经成为时尚界常驻趋势之一，许多品牌把“bigger and better”（越大越好）的概念提升到了一个非常字面意义的程度。

又大又能装的包包的确很适合都市丽人，快节奏的都会生活要求我们在短时间内完成很多事务，甚至变换不同造型，因此有容乃大的大包包派上用场。大包得以携带所有可能用得上，甚至比所需的东西更多这一点，的确令人称道，不过，也要考虑到肩膀的承受能力哦。

Melissa和Bimba Y Lola联名的镂空包包，让纯真性格一览无遗。（品牌提供）

玩的就是透明



社交媒体上近期有一阵子流行“What’s In My Bag”（我包里都装啥）的视频和照片，不知道是否因为这个热门社媒内容，让包内物品无所遁形的透明包或镂空包“忽如一夜春风来”，好多品牌都开始出产这种包包。透明或镂空包看起来有一种纯真的感觉，当然它引人注目让人一览无遗的特性，也让潮人们乐于秀自己包包里面的趣物。

包款精致好看，又充分展现“真我”，会用这种包的人必然具备独特开放的个性，也可以为整体造型加添一点玩味意趣，但要小心别把不该让外人看的东西塞进去。

Aigner的Nova系列包包方形和圆形混合的顶把十分可爱。（品牌提供）

几何形手柄包

如外壳透明一样，“开放式”这一潮流总是很有意思，因为它留下了极大的个人表达空间。没有拉链或锁扣的无封闭包包，这一季也很热门。无封闭包包这一季基本上都搭配一个方形、圆形或半圆形的硬质手柄，而且搭配很多细节和造型，有的像公文包那样方正，也有的像心形包那样新颖别致。

从这个意义上来说，这个带有几何美学的手柄是可以与其他包款趋势叠加的，手柄和一些具雕塑结构且中等大小的包包特别搭配，有些包包的手柄绕于腕上，看起来像戴了个漂亮的手环。

Fendi的工装包外有好几个小包袋。（取自Fendi.com）

工装包回潮



在包包里为化妆品、钥匙、钱包、手机等划出指定的隔层，或者准确来说是在包包上，分出各种小空间或小包袋的设计越来越多了。这种“包包覆包包”的趋势在千禧年开始时很有市场，现在也是热门包款，时尚达人们将这类包款昵称为工装包，因为它们与昔日被口袋覆盖的工装裤很相似。

很多奢华品牌纷纷加入推动这个热潮，有意把它打造成下一个经典IT包。每个小巧玲珑的隔层和包袋都可放置不同物品，大概适合喜欢整齐的人。

Valentino的手抓包看起来时髦又舒适。（取自valentino.com）

手抓包很舒适

其实任何一个包包都可以成为手拿包，因为这完全取决于拿的方式。从松软的软皮包到线条流畅的硬皮包，甚至结构鲜明的大包包，手拿包在春夏季抢人眼球，即使有肩带或顶把，时尚潮人也多半选择不用，转而将它们拿在手里或夹在臂弯里。

手拿包的趋势还带动了折叠包和信封包的回归，手拿包几乎与衣服融为一体，用上不同材质制作，看起来都很舒适，显得潇洒随性。