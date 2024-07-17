活色生香电子书

Kobo Libra彩色版电子书能用彩笔划线、做笔记。（取自Kobo官网）

电脑屏幕七彩缤纷习以为常，我们很难想象一直“非黑即白”的电子书，现在能有“起色”，对电子书迷而言，实在是一个大跨进。

Kobo虽是日本电商乐天市场（Rakuten）旗下的一家分公司，却是2009年在加拿大起家，专卖电子书、有声书和电子书阅读器。品牌Kobo从book（书）一字异变而来。Kobo今年4月推出彩色版Libra与Clara电子书阅读器。两款阅读器采用新颖的“万花筒电子墨水”（E Ink Kaleido）显示色彩——显示黑白文字时每英寸像素达300 PPI，显示彩色（如书籍封面、漫画、图书）时则降至150 PPI。

添购品牌第二代光笔，还能在电子书上用彩色荧光笔标出佳句，甚至还能创建文档书写彩色笔记等，让电子书的呈现与阅读体验活色生香起来。据知，亚马逊的Kindle电子书还停留在黑白时代，要到2025年才有“起色”，这无疑让Kobo先拔头筹，赢在起跑点。

Libra与Clara有些许不同处：售价$329.90的Libra型号有7英寸荧屏，32GB容量，旁边还有两个按钮用来“翻页”；售价$229.90的Clara则有6英寸荧屏，虽无“翻页”按钮，体积也较小巧，但16GB的容量有装载1万2000本书的大肚量，爱书人不用再怕家里装不下新书了。

两款阅读器也很环保，皆用从海洋回收的塑料重生再造而成。值得一提的是，它们还有防水功能，度假时能放心带去泳池、海边阅读。可购于：sg.kobobooks.com/collections/ereaders。

舌灿茉莉花

泰国著名水疗品牌Harnn推出丁香（淡蓝）和茉莉花口味牙膏。（Harnn提供）

去曼谷，认识了当地水疗精油、香氛、护肤品牌Harnn。品牌现已登陆狮城，在来福士城开了首家专卖店。在店里看到品牌新推出的牙膏，被“茉莉花薄荷”味的绿色包装吸引。测试时，心想这薄荷味跟普通牙膏无异，有啥稀奇？用完后出门，发现薄荷味散了，齿颊萦绕着浓浓的茉莉花清香，仿佛一开口就会开出朵朵茉莉花来。

牙膏内含从白桦树中提炼的木糖醇（xylitol），是一种能预防蛀牙的天然植物甜味剂，还有能保护牙龈、缓解发炎的维生素原B5（Pro-Vitamin B5），以及有助增强牙釉质的有机芦荟等。另有蓝色包装的“丁香薄荷醇”牙膏，内含可预防口腔疾病的穿心莲（Andrographis paniculata）、具抗氧化作用的樟脑和丁香等。

▲售于：Harnn新加坡专卖店（来福士城，#01-13A）

饮六彩盛夏

Nespresso与Pantone推出限量联名产品，采用六种颜色点缀咖啡机、保温壶、咖啡杯、杯垫和杯垫等。（Nespresso提供）

用来装冰咖啡的透明塑料杯“Nomad”，配上柑橘色吸管与杯盖胶环，是联名系列的爆款。（Nespresso提供）

彩通（Pantone）是一家专门开发和研究色彩的色彩系统供应商，也是品味的创造者，任何品牌跟它们合体都让买家爱不释手。今夏，瑞士顶级胶囊咖啡品牌Nespresso与Pantone推出限量联名产品，采用柑橘（Mandarin Orange）、麝香瓜（Muskmelon）、哈瓦那椒金（Habenero Gold）、豆腐白（Tofu）、夏夜蓝（Blue lolite）与水蓝（Aquarelle）六种颜色点缀保温壶、咖啡杯、杯垫和杯垫等。

柑橘色是联名系列的主色，除了用来点缀Vertuo Pop胶囊咖啡机、Essenza迷你胶囊咖啡机和Aeroccino电动奶泡机外，也制成咖啡马克杯、杯垫、小保温壶等。用来装冰咖啡的透明塑料杯“Nomad”（售价$28）配上柑橘色吸管与杯盖胶环是这系列的爆款，一推出就在社媒上疯传。

▲售于：Nespresso专卖店（ION，B1-34/35/36/37）

踩云泡沫屐

Skechers泡沫屐踩着冰夏颜色而来。（Skechers提供）

“怪美”当道，“泡沫屐”造型虽“憨厚”，但仍有不少人钟爱。Skechers今夏推出的粉红、淡绿、灰白“Foamies Surge泡沫屐”颜色缤纷可口如草莓、薄荷、芝麻雪糕。乙烯塑胶制造的鞋帮柔软、防水、轻盈，穿上它如踩在云朵上。

其他Foamies系列还有造福“足”群的种种设计：踝带能调节松紧，不易松脱；鞋底的灵活附着力有防滑功能；鞋垫有防臭功能，热天雨天不怕飘来阵阵恶臭。某些Foamies型号获得美国足科医生协会认证的Arch Fit设计，增强鞋垫，支撑穿者足弓。

家中的“莱佛士”感

本地新晋护肤沐浴品牌受莱佛士酒店青睐。（Omno提供）

不是很多国人听过Omno这个本地护肤与沐浴品牌，但住过莱佛士酒店的人却不会对这名字陌生。由驻新加坡十多年，拥有科学专业背景的香港女子毕嘉敏2021年联合创办，Omno面市不到三年即获得莱佛士酒店的青睐，为住客提供沐浴护肤用品，确实让人另眼相看。

Omno有三款香味：Solace（香柠檬油、薰衣草、姜、迷迭香、桉树油）；Moonatic（苦橙草、柏树油、柠檬皮、葡萄柚皮、鼠尾草、苦橙）；Odyssey（玫瑰、印蒿、岩蔷薇、广藿香、琥珀）。Omno采用良心材料，对人体与环境无害，取得国际生态认证（ECOcert）、北欧天鹅生态标签（Nordic Swan）与化妆品天然有机认证Cosmo；包装采用再生环保材料制成。Omno还将部分所得用来种植珊瑚，并与太和观慈善机构合作，为智障人士提供就业机会。Omno像每个栏目都打钩的优等生，难怪被莱佛士酒店相中。

Omno也在New Bahru开设首家专卖店（46 Kim Yam Road #02-05 S239351）。它在新加坡会如何发光散热，值得期待。