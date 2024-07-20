怪美设计师 叫远足鞋袋袋平安

人气运动鞋品牌Hoka是由法国运动器材品牌Salomon两位前职员尼克拉斯（Nicolas Mermoud）和尚吕（Jean-Luc Diard）于2009年在法国阿讷西（Annecy）创办，总部现设在美国加州。尼可拉斯和尚吕是跑步发烧友，发明了这款巨厚、稳实的鞋垫，帮助他们快速地跑下坡。这超厚鞋垫的“怪美”极繁风格设计，让Hoka运动与休闲鞋牌近年爆红。Hoka这名字来自毛利语“飞起来”的意思。

穿上这款鞋去远足，能把路上发现的小物件装进鞋子口袋里。（Hoka提供）

继爱雍乌节（ION Orchard）运动鞋专卖店之后，Hoka今年7月在来福士城（Raffles City）开设第二家专卖店，主打休闲时尚类型产品。在来福士新店登场的亮眼夏品，是一款Hoka与升级再造时尚女设计师妮可·麦拉福林（Nicole McLaughlin）协作的远足鞋。平常设计也很“怪美”的妮可为Hoka的荧黄款Mafate Three2远足鞋设计了一对荧黄色鞋套。有趣的是，鞋套附上五个口袋。笔者在店里测试，大大小小的口袋能放入信用卡、一包纸巾和一大串钥匙等。穿上这双鞋，不用携带背包，两肩清风，双手空空就能到野外去散步了。这款鞋售价289元，只在Hoka来福士城店出售。

这样的设计对妮可来说已经算很收敛了。她还有更多让人脑洞大开的设计。

与不同品牌推出联名作品

妮可·麦拉福林将各种不同的球变成鞋履，叫人脑洞大开。（互联网）

妮可是一位驻美国纽约的设计师，闲暇时喜欢用身边的旧物升级再造（upcycle），自制成服饰。她曾将一个排球切开，再缝成鞋子；也将不要的相机包拆下，裁成运动小背心；最让人匪夷所思的是，将一包包早餐麦片包和法式长面包连成一件件背心。

这件由一包包早餐麦片包缝成的背心叫人匪夷所思。（互联网）

2018年，她把这爱好化为正职，以这方式跟不同品牌推出联名作品。

妮可把Fila运动牌子旧背包的口袋拆下，缝在登山靴上。（互联网）

妮可用Calvin Klein女用运动背心缝成一件全衣满是口袋的长袖T恤，算算有几个口袋？（互联网）

妮可为Opening Ceremony拖鞋添加放地铁卡和现金零钱的透明口袋。（互联网）

妮可将透明塑料袋贴在透明雨伞上，“撑”起日常大小物件。（互联网）

她似乎对口袋情有独钟。譬如，她将Opening Ceremony拖鞋添加放地铁卡和现金零钱的透明口袋；用Calvin Klein女用运动背心缝成一件全衣满是口袋的长袖T恤——算算有12个口袋！她亦把Fila运动牌子旧背包的口袋拆下，缝在登山靴上。这款变形登山靴的脚踝口袋，大到能容得下一瓶400毫升水瓶！她将透明塑料袋贴在透明雨伞上，“撑”起日常大小物件。她最吸睛的作品，是用Prada包装使用的红胶纸做成拖鞋包头。

妮可最吸睛的作品，是用Prada包装使用的红胶纸做成拖鞋包头。（互联网）

将运动用品升级再造

除了口袋，妮可最常升级再造的是运动用品。她曾将旧运动鞋帮剪下缝成行李箱；也把各种球类——足球、排球、羽毛球、网球——拆解缝凑成拖鞋、皮鞋和高跟鞋。旧运动服、跑步裤、鸭舌帽、卫衣、鞋帮、隔热手套，经过她的巧手，缝凑成新潮的服饰。更大件的家具她都做过，从攀岩墙回收人造岩石，切开旧塑料水壶等拼凑成座椅，有的能坐，有的只是“怪美”的装置艺术。

妮可将鸭舌帽缝凑成新潮的运动裤。（互联网）

妮可将旧运动鞋鞋帮剪下缝成行李箱。（互联网）

不管妮可手上有什么材料，只要她想得出来，什么东西都能变得出来！她独特的设计歌颂的不只是物尽其用的环保理念，也是化腐朽为惊奇的时尚和再造精神。

妮可·麦拉福林（中）正筹备一个非牟利组织，为年轻人开创设计资源，将她的设计技艺和理念传授下去。（互联网）

妮可目前正筹备一个非牟利组织，为年轻人开创设计资源，并将她的设计技艺和理念传授下去。她的这个组织计划将大学和学府的年轻设计学生与大企业连接，她将亲自开办工作坊，传授可持续性的设计思维、手艺、窍门，将这些公司过多的存货和废货，升级再造成新颖的产品。