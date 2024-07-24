奥运创意红火 纪念品也疯狂

四年一度，奥运迷翘首以待，2024巴黎奥运会即将在本周末登场！随着奥运脚步临近，奥运纪念品与周边商品火热开售中。即使无法飞去巴黎看比赛买手办，也不用担心，奥运会官方纪念品网店（shop.olympics.com）现已上线。近百种好物小至钥匙链、冰箱贴、海报，大到包包、衣裤、床上用品，既实用又可买来收藏。只须在线上下单，通过邮购人在本地也可买到。记者精选几件实用又值得收藏的好物，买来摆在家应景，伴随奥运季来一场四年一度的狂欢。

乌戈·加托尼操刀设计的巴黎奥运海报，精工绘出纷繁绚丽的奇想都市。（取自官网）

为突出奥运与残奥同等重要，海报可被分为两幅独立作品，这一侧是残奥会海报设计。（取自官网）

手工精绘艺术海报

今年的官方奥运海报由巴黎著名插画师乌戈·加托尼（Ugo Gattoni）操刀设计，擅长魔幻写实风格的加托尼打破以往奥运惯用的简约设计风，反之以精工绘画的细线与色彩描绘出纷繁绚丽的奇想都市，充满了乌托邦式的法式风情。

为突出奥运与残奥同等重要，海报可以被分为两幅独立作品。左右分别代表奥运会与残奥会，放在一起能拼接成一幅完整的巨幅海报。插画师以手绘形式完成海报，创作过程一共花费约2000小时，十分具有收藏价值。单幅50厘米 x 70厘米的奥运海报，在官网仅售29欧元。即使是过了奥运季，也能在家中继续当作艺术品欣赏。

▲售价：$42.40，上官网搜索：poster

身长25厘米的吉祥物公仔“弗里热”。（取自官网）

吉祥物公仔有文化

今年巴黎奥运会的吉祥物名叫“弗里热”（Phryge），乍看之下，一时想不到它究竟像什么。是一块飞毯，还是类似魔鬼鱼一般的海洋生物？非也，答案揭晓才发现原来是弗里吉亚帽（Phrygian cap）做成的拟人化形象。与埃菲尔铁塔、凯旋门、高卢雄鸡等法国标志性符号相比，弗里吉亚帽的知名度并不高，很多人对它的印象可能来自动画片《蓝精灵》中主人公戴的帽子。

在法国传统中，向来都有将弗里吉亚帽拟人化的表现，难怪这届奥运会的吉祥物并非以往的动物主题，而是以物件为主题。作为吉祥物公仔，弗里热体现了深厚的法国历史文化底蕴，传达奥运精神中团结和平的理念。全身以红色为主，辅以眼部蓝色和白色相间设计，对应法国的三色国旗。可以预见的是今年夏天的巴黎街头，肯定会被这股红色热浪席卷，转角遇见弗里热。

▲售价：$36.60，上官网搜索：mascot

红色托特包将弗里热头像放大，形成吸睛效果。（取自官网）

蓝眼睛火红托特包

如果觉得吉祥物公仔不够实用，不妨考虑挑选一款红彤彤的托特包来应景。红色包身上印有弗里热头像，只是没有了三角形轮廓，而是巧妙地融入整个包身。嵌在正中央的是一双“蓝汪汪”的大眼睛，标志的咧嘴笑，加上头上突起的小帽尖。四方形包身容量大，出行带上水壶、雨伞、外套都方便。

▲售价：$23.40，上官网搜索：tote

印有吉祥物弗里热的婴儿连体衣。（取自官网）

吉祥物爬上婴儿衣

如果你是有娃一族的潮爸潮妈，喜欢“装点”家中宝贝来应景，不妨选择一套巴黎奥运版婴儿连身衣。根据法国国旗色设计，有蓝色和红色两款可选。热情宝贝可以选择红色款，设计与托特包有异曲同工之妙，都借着背景的红底，印上弗里热形象。活力宝贝适合蓝色款，设计清爽，胸口处图案是以Paris 2024字体排成的印花，可爱的弗里热在打篮球。为宝贝的衣橱添置一款含有奥运元素的衣物，纪念全家在一起度过的奥运时光。

▲售价：$32.20，上官网搜索：bodysuit

巴黎奥运主题床品，适合布置儿童房。（取自官网）

奥运限量版童床用品

对于年龄大一些，喜欢运动、热爱奥运的小朋友，为他入手一套巴黎奥运限量版床上用品，将卧室打造一番，也是很欢乐的体验。单人床套装包括一件被罩和一件枕套，都是双面印花，正反面有不同图案。正面是大个子的弗里热正在进行各类奥运项目，打篮球、踢足球、柔道、冲浪等，背面则变成了小个子弗里热重叠而成的印花。睡在以奥运为主题的睡床上，让宝宝做个甜美奥运梦。

▲售价：$68.80，上官网搜索：duvet

由运动品牌Le Coq Sportif设计的法国奥运队服同款运动衣。（取自官网）

法国队同款运动衣

今年法国队的运动服是由法国品牌Le Coq Sportif设计，特点是利用色彩渐变，将红白蓝国旗三色带出炫彩立体感，带来视觉冲击。法国队官方服饰系列在纪念品官网同步发售，这款T恤胸前印有大大的“FRANCE”字样，旁边是法国队标志和奥运会官方徽章。奥运会期间穿上它外出跑步健身，实现与奥运同步的律动。

▲售价：$131.80，上官网搜索：T-shirt

红色贝雷帽一旁印有巴黎奥运会会徽。（取自官网）

法风贝雷帽

在一众运动风主题的单品中，忽然出现一款有些文青的设计——红色贝雷帽。喜欢摆造型拍照的女生，不妨考虑入手这款法风浓郁的单品。贝雷帽起源于15世纪，是法国西南部地区牧羊人佩戴的一种圆形无沿软帽。记忆里手拿画笔的法国街头画家都喜欢头戴贝雷帽，身穿背带裤挥洒创意。这款贝雷帽的一侧有2024巴黎奥运会会徽，戴上它在塞纳河畔旗帜飘飘的奥运场景拍照留念，留下一抹美丽的奥运记忆。

▲售价：$20，上官网搜索：beret