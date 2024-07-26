当法式优雅遇上民族炫彩 各国奥运战袍大比拼

巴黎奥运会开幕式即将在新加坡时间7月27日凌晨举行。恰逢周末，你是否做好了熬夜观看的准备？开幕式上除了别具巧思的演出，各国奥运健儿的服装造型也备受瞩目。从近日发布的造型来看，你最喜欢哪国的奥运战袍？

Berluti为法国队开幕式设计入场礼服，亲和力与庄重感并重。（互联网）

法国队：将法式优雅进行到底

东道主法国队的开幕式队服由LVMH旗下的百年顶奢品牌Berluti独家定制，品牌为大约1500名参加开幕式的运动员和教练，提供量体裁衣服务。在自家场地办奥运，法国人骨子里的法式优雅渗透到燕尾服的设计中，亲和力与庄重感并重。质地丝滑的西装面料透出松弛的高级感，领口融入国旗色的红白蓝，由深红到蓝色渐变，看起来“老钱风”十足。

法国队运动衣，用渐变色带出清新与活力。（互联网）

法国队的比赛服是由本土运动品牌Le Coq Sportif与街头服饰创办人Stéphane Ashpool联手打造。利用色彩渐变带出炫彩立体感，清透低饱和配色带出满满活力。跳出传统国旗设计的使用规范，不以线条为剪裁界线，而是通过大胆的渐变诠释，由浅蓝色渐变为桃红色，间中过渡出现奶白色、灰白色等色调。在体操、滑冰一类艺术性较高的运动队服中，还加入了亮片或蕾丝等装饰元素。

美国一如既往的Ralph Lauren学院风。（互联网）

美国队：坚守学院风

美国队的开幕式队服毫无悬念，依旧选择与Ralph Lauren合作，将常青的美式学院风带到时尚之都巴黎。开幕式上，运动员们将穿着传统的西装外套，条纹衬衫和领带，配浅色牛仔裤。闭幕式服装更偏向休闲乡村风格，以机车夹克搭配白色牛仔裤。

卡戴珊的家居服品牌Skims，三度与美国队合作。（互联网）

金·卡戴珊（Kim Kardashian）的家居服品牌Skims又来凑热闹，承包了运动员的内衣、睡衣和家居服，赚取一波奥运流量。这也是美国队第三次与Skims合作，之前两次分别是2020年的东京奥运会，以及2022年的北京冬奥会。新系列包括带有国旗印花的内衣、T恤、泳装、家居服，以及为残疾运动员设计的适应性服装（adaptive clothing）。

Lululemon为加拿大队设计的队服，充满时尚感，也很实用。（互联网）

加拿大：枫叶红中埋巧思

2022年北京冬奥会开幕式上，Lululemon为加拿大队设计的风衣和羽绒服，一经亮相大获成功，店内同款迅速全球断销。这一次加拿大队的战袍依旧由Lululemon操刀，负责设计包括开幕式、闭幕式、残奥会和媒体发布会四套服饰。

整体以枫叶红为基础，采用红白相间的印花，图案细节包含从东岸到西岸不同地区的元素，通过自然、建筑和动植物，致敬生物多样性。在功能细节处还有小巧思，例如加上磁力闭合拉链、拉环和感官触控等。为了确保运动员有多种选择以应对天气条件，服装设计中加入可折叠雨衣，可以放入口袋，也可以转换成背包，使用方便。

已圈粉无数的蒙古队服，巧用民族元素在世界舞台上展现美。（互联网）

蒙古队：以民族风迎见世界

从各国目前发布的队服设计来看，最令人期待的莫过于蒙古队队服。身穿蒙古长袍，胸前有象征蒙古国九族白旗的民族风刺绣，以及巴黎火炬和奥运标志。由蒙古时尚品牌Michel & Amazonka设计，每件制作平均耗时20小时，为运动员量身打造。在改良版的传统蒙古袍上加入精致配件，如腰带、耳饰、刺绣布袋、小披肩斗篷，“文化细节”满分。“民族的就是世界的”，奥运还没开始，蒙古战袍已圈粉无数，许多网友大呼“蒙古队单凭队服就赢了！”拉满对于蒙古队亮相开幕式现场的期待。

海地队的入场服采用艺术印花，设计让人眼前一亮。（互联网）

海地：融入艺术画印花

另一个民族风十足的设计来自美洲国家海地，设计师Stella Jean将当地艺术家Philippe Dodard的绘画作品，直接做成制服印花，使用当地传统“蓝棉”纺织技艺，来纪念这一正在消失的传统。女款设计是上下分体的裙装，由Dodard作品入画制成的裙子，搭配上身用回收布料制作的廓形束腰外套。男装将艺术印花做成裤子，搭配野战夹克，外形灵感来自海地特有的Guayabera衬衫，向祖父辈致敬。

中国队服一改红黄配色，选用红白色系。（互联网）

中国：冠军龙服逐梦

今年中国队的设计，在多次被网友调侃后，一改往日“番茄炒蛋”的红黄配色，选择了红白配礼服。以“逐梦”为主题，采用竹子作为衣服的主要纹理。延续了“冠军龙服”的设计传统，在袖口有龙鳞浮雕纹路，拉链上的细节还有龙头设计，并使用环保面料。

休闲风韩国队服，用色清新。（互联网）

韩国：Power Blue干练有型

韩国队服将是运动场上的一抹小清新，以蓝白作为主色调，灵感源自韩国传统青花白瓷。休闲款的西装，整体垂感面料搭配廓型设计，干练有型。腰间束上一条腰带，增加几分力量感。为了在夏日降温，西装内衬使用清爽面料，从里到外散发清新气质。