粉嫩小物 实用有颜值

踏上“玻璃肌”之旅



美妆品牌Glow Recipe今夏带你踏上“玻璃肌”之旅——什么是玻璃肌？玻璃肌就是真实健康、光彩照人的自然肌肤状态。

三款“Watermelon Glow”系列产品帮助打造玻璃肌。毛孔收缩爽肤水（$57）含仙人掌水和西瓜提取物，既滋润肌肤，又收缩毛孔，同时去除死皮细胞；粉红果汁保湿霜（$65）含西瓜提取物和甘草根（licorice root），让肌肤保持饱满和光彩，像是给脸喝下一杯营养丰富的果昔；烟酰胺凝露（$57）含西瓜提取物和辣木（moringa）种子油，提亮肌肤光泽。

▲售于：sephora.sg及实体店面

Mazha Stool是对传统马扎的致敬。（取自tanchenstudio.com）

时尚便携小马扎

你一定在关于亚洲乡村的电影里看过这个小物件——马扎，马扎又名马闸、交杌（wù），是一种小型简单的坐具，前后两腿交叉，以绷帆布条、皮条或麻绳穿插，打开即可坐，还可合拢折叠，轻便又易携。

由Amass Studio和Tanchen Studio设计制作的Mazha Stool是对传统马扎的致敬。设计师受上海街头老年人聚会场景的启发，Mazha Stool捕捉城市午后茶歇悠然惬意的社交氛围。它紧凑便携的设计，使其方便放置在任何适合的地方：阴凉的小巷、野餐场地，甚至海滩。Mazha Stool采用可折叠的铝合金框架制成，坐垫由尼龙带和绳索手工编织，利用日常常见材料，重新演绎了这一历史悠久，但在现代社会也不褪色的传统坐具。

▲售价：$195，售于：tanchenstudio.com

“SG Mementos”系列将本地风物记忆印制在骨瓷酱汁盘上。（取自supermamastore.com）

本地风物骨瓷盘

旅行中，我们常会留下对所访之地和经历的珍贵记忆，何不用一种旅行的好心情来看待新加坡？

Supermama的“SG Mementos”系列将这些记忆还原在别致的骨瓷（bone china）酱汁盘上，展现了一个个充满奇趣和色彩的本地场景。愿“SG Mementos”随着佳肴端上桌时，新加坡的种种美好风物在你的记忆中如同骨瓷绘图般持久。

无论是来访还是把这个小红点当作家园，Supermama都希望这款纪念品，能作为我们在阳光明媚岛屿上度过美好时光的小小提醒。

骨瓷盘直径为10厘米，可放入洗碗机，手洗时须用非磨损软性海绵清洁。

▲每个盘子售价：$15，售于：supermamastore.com

造型甜美可爱的清洁产品用起来心情好。（取自cleanfolksclub.com）

草莓蛋糕造型香皂



Clean Folks Club的“莓田套组”（Strawberry Fields Box）甜点造型产品太逼真太可爱！

切片草莓蛋糕造型的香皂（135克），采天然成分手工制作，包括滋养的植物油和黄油，温和清洁而不“剥夺”肌肤水分，适用于所有肤质的日常身体清洁。看似草莓酱的身体磨砂膏（200毫升），采植物基成分的乳化配方制成，具去角质效果，能形成丝滑乳液，持续滋润和滋养肌肤。

Clean Folks Club是新加坡品牌，专注于制作以甜点为灵感的手工肥皂及卫浴产品，旨在提升日常自我护理的仪式感。品牌注重创新和趣味，致力于创造愉悦体验，所有产品均在本地工作室手工制作，小批量生产。

▲套组售价：$49，售于：cleanfolksclub.com

手机包以静美色调，为日常生活带来一丝俏皮轻盈感。（取自cocoonese.com）

云淡风轻手机包

配饰品牌Cocoonese和艺术家Victoria Hertel合作的包款系列，融合绘画、数码图像和纺织印刷艺术。这一系列以生物形态的鲜艳图案为特点，突显有机美学。图案以饱和的绿色、蓝色，朦胧的浅粉色、橙色和黄色，以及零星的深橙色和红色为主色，展现不断更新和充满活力的自然。

名为Breeze的手机包以静美色调，为日常生活带来一丝俏皮轻盈感。包身上展开的云朵般图案，唤起潜藏心底的欣喜感觉。柔和的黄色、粉色和橙色点缀在丰盈的绿色中，使该系列每件作品都展现出一种将细腻与大胆结合的审美。

除手机包，Breeze还有经典包款，如配有亚克力链条的手袋及斜挎包等。

▲手机包售价：$129，售于：cocoonese.com