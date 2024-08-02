巧选长裤 夏日穿得凉爽又有型

夏日里热浪滚滚，对于每天要套上长裤出门的女性来说，要想穿得靓丽又不热得难受，实属不易。光是想到走在炎热街道上那种黏腻又不清爽的感觉，就会让很多女性在长裤面前却步。

其实应该摒弃这些对长裤先入为主的想法，因为现在有许多凉感长裤选项早已成为夏季穿搭的好伙伴，可以让人用优雅又舒适的造型对抗高温，不仅穿起来凉爽而且看起来超有型。时尚杂志“Vogue”总结出四款最适合夏季穿搭的凉感长裤。

宽版长裤可搭配一件简约上衣，打造轻松休闲的夏季造型。（互联网）

解放双腿宽版长裤



宽版长裤拥有宽松的剪裁，不只适合都市潮流，还自然通风，夏季穿仍可以保持清凉感。

宽版长裤可搭配一件简约上衣，打造轻松休闲的夏季造型；或选一件合身衬衫，塑造更加精致的都市丽人形象。宽版长裤的自然流动性和大面积的褶皱强调现代经典的裤装轮廓，最好的是可以让皮肤透气，绝对是炎炎夏日的必备单品之一。

丝质长裤独特的质感，能带来无与伦比的飘逸华雅气质。（互联网）

优雅奢华丝绸长裤



丝绸适合夏天？没错！

丝绸是一种高贵轻盈的传统布料，即使气温飙升，穿上丝绸长裤也可以保持高雅，同时不失这种布料自带的舒适感。丝质长裤有一种柔软透气又不贴肤的质感，能够带来无与伦比的飘逸气质。

白天出门，可用丝绸长裤搭配棉质上衣和平底凉鞋或坡跟皮鞋，兼顾高贵气质与行走舒适；晚上出门约会，可选择缎面背心和高跟鞋来与丝绸长裤搭配，不论正式或休闲的场合皆合宜。

好的亚麻长裤轻盈透气又环保，是夏日衣橱必备单品之一。（互联网）

自然淳朴亚麻长裤



在很多粉丝看来，亚麻可以说是最适合夏季或大热天的布料，一件好的亚麻长裤不但轻盈透气而且环保，是夏季衣橱里不可或缺的单品之一。

亚麻长裤略带皱摺的纹理特别适合打造休闲别致的造型，可挑选一件米色、白色、大地色或橄榄绿等自然色调的亚麻长裤，打造细腻而不过时的自然风格。若再加上一些天然材质的珠宝或配件，更能展现出和谐优雅的整体效果。

和男朋友约会或和闺蜜上街，流露自然恬静美态和一丝淳朴的乡村气质。

睡裤也可玩出时尚造型，许多欧美网红乐此不疲。（互联网）

大胆尝试玩转睡裤

“Vogue”的时尚编辑发出“灵魂叩问”：有什么裤子比睡裤更舒服吗？

睡裤的存在就是要让居家生活拥有更流畅的线条和更柔和的体感，因此睡裤自然也是抵御高温的休闲时尚首选。可选择缎面或轻盈棉质布料制成的睡裤，穿起来柔软舒适。

穿搭方面，建议挑一件宽松的衬衫或结构感较强的上衣，用睡裤也可以玩出超时尚的造型。如果愿意尝试，带有热带印花或花卉图案的可爱睡裤，也是增添完美夏日气息的最佳凉感长裤选择。穿睡裤参加睡衣派对当然不成问题，能不能穿上街，则看“勇气”，欧美网红穿睡裤出街仍是风潮呢。