与国同庆 将小红点文化元素穿在身上

薄饼、叻沙、鸡饭、榴梿、祝君早安毛巾、美禄、斧标驱风油、胡姬花、鱼尾狮、红头巾、抄牌稽查人员、街边小贩、小娘惹等，这些非常新加坡的文化符号化身设计元素，登上衣服、鞋子、饰品。

今年8月9日，新加坡将欢庆59岁生日。在这举国欢腾的大日子，国人对这片土地与狮城文化的情感难免比平日更加浓烈。为国家庆生，除了熟口熟面的红白衣着，还有其他的方式和行为，譬如将“非常新加坡”的集体回忆、文化元素与图像穿在身上，表现出我们对小红点的情感与认同。

洋人创作本地美食T恤

美国人马祝安入乡随俗，与新加坡人一样民以食为天。他将新加坡美食刻成浮雕版画，印成T恤，深受欢迎。（取自Tatsu Maker Works）

马祝安到北京学过书法，版画上的毛笔字全由他亲笔书写，十分到位。（取自Tatsu Maker Works）

近日常在本地服装店“邂逅”Tatsu Maker Works的T恤，被印在上面线条精细、细节动人的新加坡美食图景深深吸引。Tatsu Maker Works是居住在新加坡的美国创意人马祝安（John J. Mathis）所设立的工作室，一件件T恤是他展示浮雕版画（linocut prints）作品的平台。

2009年移居本地的马祝安很快便入乡随俗，深知何谓民以食为天，以雕刻刀在胶板上深深镂刻出本地美食如薄饼、加东叻沙、文东记鸡饭、芽笼榴梿、榜鹅椰浆饭等深入民心的档铺，然后分色印上T恤。他的版画神来之笔处在于店铺招牌上的毛笔字，每一字都写得那么好看，不像出自西方人之手。原来，他去年接受《联合早报》访问时透露，他在2003年到北京语言大学上过一年中文课，也在当地练过毛笔字。

▲售于：Design Orchard

本地男生自创正能量潮袜

潮袜“祝君早安”，让人一早心情大好。（取自Talking Toes）

吃了新加坡糕点，穿上糕点潮袜健走消掉热量。（取自Talking Toes）

七彩缤纷的潮袜大部分时间藏在鞋里、裤底，穿着它们的喜悦感只有自己心里知道。本地男生Lucas Saw被诊断患上抑郁症和焦虑症后，与好友共创潮袜品牌Talking Toes，织入正能量字句“一步一步来”“今天将会是美好的一天”“给自己一个机会”，提醒自己人生仍有值得期待的事物，且行且珍惜。

他也将许多本土元素——如祝君早安毛巾、美禄、斧标驱风油、本地糕点零食与美食、怀旧童年玩具，融入设计里，并用谐音将他的正能量字句紧扣设计。穿上Talking Toes袜子，在国庆日踏出雄赳赳气昂昂的步履，一步一脚印，将每一天过得精彩充实。

▲售于：Design Orchard、福南的The Green Collective、百利宫美罗等

日本潮鞋胡姬花图限量球鞋

花飞花，胡姬舞——鬼塚虎在本地推出限量胡姬花图Mexico 66 SD款型球鞋，为新加坡庆生。（取自Onitsuka Tiger网站）

配合新加坡59岁国庆，日本潮鞋品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）特地在本地推出一款前所未有的限量胡姬花图Mexico 66 SD款型球鞋。淡紫色的新加坡国花，卓锦万黛兰在白色鞋面上飘飞，欢天喜地，宛如在雀跃地庆祝国庆。每双售价290元，只限定在义安城高岛屋、星耀樟宜、新达城、来福士城的鬼塚虎专卖店，以及官网（onitsukatiger.com）出售。

“非常新加坡”搪瓷胸针

The Little Dröm Store推出的小红点胸针赞颂非常日常的新加坡。（取自The Little Dröm Store网站）

狮城文创品牌The Little Dröm Store推出“非常新加坡”搪瓷小胸针，将国人熟悉的事物变成一枚枚袖珍的图像，别在胸口，将对小红点的情感聚在心头。图像有大家熟悉的童年零食糕点，家家知晓的罐头食物，停车固本、公共电话、怀旧器皿、华美的土生华人老屋、鱼尾狮等。对来临国庆日最有意义的是：1966年8月9日，新加坡才1岁时的日历图胸针。

扮装向“新加坡人”致敬

CCM提供扮装服装租借服务，让国人扮装非常新加坡人物。（取自CCM网站）

不少动漫迷喜爱玩cosplay。与其扮装日本虚拟人物，为何不尝试扮装新马历史或先辈人物？若在来临的国庆日举办社交活动，不如设个“非常新加坡人物”主题吧。本地戏服、扮装服装租借公司CCM配合我国59岁国庆日，推出61款不同年代、种族、行业的服装。盘点一下，各行各业有近日因争议壁画而被炒热的红头巾，卖糖霜花生的小贩，沙爹小贩、邮差、“马打”（警察，还分男女版）、苦力、马来士兵，抄牌稽查人员“凤飞飞”，街边小贩等。

来自生活形形色色的人物有幼稚园小童，着衫裤姑娘装的婆婆嬷嬷，小娘惹等。年代久远的有新加坡开埠后首任驻扎官威廉·法夸尔（William Farquhar）、莱佛士，还有更久远的13世纪，在淡马锡岛上发现“狮子”，让新加坡有“狮子城”之称的桑尼拉乌他玛（Sang Nila Utama）王子等。

大多数租用费从80元起；更夸张地把自己扮成炸鸡翅、春卷、七彩九层糕的，则是96元至200元。更多详情可上官网（ccm.com.sg）。