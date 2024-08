穿“新”衣为国庆生 述说新加坡故事

“万吉糕”是Ans.ein今年国庆胶囊系列的主要灵感来源;摩登南洋峇迪品牌Yeomama主打狮城岛国风情;Reckless Ericka用翅膀捕捉国庆精神。三个小红点时尚品牌为庆祝新加坡59岁生日,推出风格各异的国庆胶囊系列。

今年国庆主题服装很不一样。将新加坡风土人情绘成岛国风情的峇迪;用飞禽羽毛印成衣裙图纹,取希望之翼的寓意;从南洋点心和日本“金继”取得灵感,把爱国的红与白做出不落俗套的诠释——三个小红点时尚品牌为新加坡59岁庆生,推出风格各异的国庆胶囊系列。心系狮城的国人不管出席国庆主题活动,还是平日想精心打扮一番,都有更多选择了。

Ans.ein:步步“糕”升心花朵朵

“万吉糕”系列里的花边领无袖旗袍上衣。(Ans.ein提供)

看腻了设计师总是用胡姬来表现国庆,Ans.ein联合创办人安瑟恩娜(Anseina Eliza)看往别处,从传统年饼“万吉糕”(kueh bangkit)找到灵感。又名番婆糕、薯粉饼、椰香饼,“万吉糕”据悉是清朝时在马六甲发起,由当地马来人和华人研发的糕点。

来自印度尼西亚,在本地定居已16年的安瑟恩娜说:“Bangkit在马来语是升起、发起(rising)的意思。万吉糕只用糯米粉与椰浆混合,但烘烤时会膨胀、升起,比原来的体形大一倍。来到爱国行为,人们会升起国旗,肃然起敬。国家发达,繁荣昌盛,我们也会用崛起、提升、发展等字眼。Bangkit的含义跟国庆极为匹配,于是我便将万吉糕常见的花形设计成朵朵纹样,开在布匹上。”这是Ans.ein第二次推出国庆胶囊系列。

这款洋装很独特,前方是旗袍。(Ans.ein提供)

后方融入和服元素。(Ans.ein提供)

在2017年2月与印尼伙伴娥琳(Erlyn)共创Ans.ein之前,安瑟恩娜曾是建筑师兼嫁衣设计师,由于娥琳曾在日本念过大学,对日本文化情有独钟,因此安瑟恩娜亦常在设计里融入东瀛元素,如绘制樱花峇迪纹样或在设计剪裁上加入和服元素。这次,她选了一个樱花形状的万吉糕作为设计主元素,“因为万吉糕会根据所选用的模具得出千变万化的形状,也代表了新加坡的文化多元。”

这款拼贴式男士衬衫灵感来自日本的金继修复瓷器技艺。(Ans.ein提供)

此次,安瑟恩娜也将日本的“金继”(Kintsugi)瓷器修复精神融入部分设计。日本匠人把天然漆融入金粉,用来修补破碎的瓷器,安瑟恩娜亦深受这不浪费的永续精神影响,将用剩的布料拼贴成男衬衫和女长裙。将不同图案元素缝合在一起也有将不同种族文化背景的人团结在一起的含义。

怕当花美男,可选择这款比较不花哨,叶子构图的衬衫。(Ans.ein提供)

照顾到男士的想法,安瑟恩娜也贴心地为男顾客设计出一款名为“Daun”的叶子图纹衬衫。Daun在马来文是草本植物的意思,安瑟恩娜说:“不是所有男士都能接受花纹,所以我特地为他们设计了这比较中性的草本纹样,让他们有所选择。”

除了官网,Ans.ein也能在乌节路和怡丰城的诗家董,以及Design Orchard购得。

Yeomama:狮城风情的峇迪衣裳

图右男士衬衫上的图案是插画家Arty Guava以传统印尼菱格峇迪图Sidomukti为基础的再创造。(Yeomama提供)

配合我国59周年诞辰,摩登南洋峇迪品牌Yeomama推出与加拿大插画家Arty Guava的协作系列“新加坡故事”,将她的8幅狮城岛国风情插画印制成布料,裁出男女适穿的夏威夷衫、短裤、连衣裙、无袖连衣洋装,还有渔夫帽、首饰、化妆包和托特包等。

Yeomama创办人杨应芳在电访中透露,她是Arty Guava的长期忠实粉丝,“Arty Guava是何丽芬的笔名。她来自马来西亚,曾在新加坡居住了十几年后移居加拿大。她虽在加国,却常透过画作重现她的新马记忆。我被她怪趣、鲜艳的用色,以及笔下的神话动物深深吸引,让我联想到峇迪图纹,也启发了我找她协作,透过她的眼睛和画笔来创新传统峇迪画风。我在2022年联系上她,我们用了两年完成这个系列。”

前排女生衣服上的图案是根据表现“世界地图”(Sekar jagad)的传统峇迪图的再创新。(Yeomama提供)

何丽芬将切开的热带水果,岛上的各种热带花卉植物,岛与海的相偎依,狮子在芭蕉树、果树下跳跃玩乐等绘成一幅幅妙趣横生,万花筒般的峇迪图,将小红点的岛国热带风情推到最高点。

“新加坡故事”系列还有可爱的童装,小朋友穿起来,全家一起为国家庆生。(Yeomama提供)

Yeomama的“新加坡故事”系列还推出首饰、包包等饰品。(Yeomama提供)

可是不管有多创新,峇迪仍是Yeomama的精神所在。在设计过程中,杨应芳让何丽芬看了许多经典的峇迪图纹,并请她在Sekar jagad和Sidomukti几款经典图纹的基础上创新。“Kar”在荷兰语是地图的意思;“Jagad”在爪哇文是“世界”的意思。杨应芳说,“Sekar jagad”峇迪图纹是由不同岛屿、陆地图像融为一体,象征世界地图,也有世界大同,团结一心的意思。

何丽芬以这为构图的基础,将海岛、岛民、老虎、狮子、树木、花卉等构成一幅生气勃勃、热闹非凡的岛国峇迪浮世绘。Sidomukti则是由菱格组成的峇迪图,何丽芬用椰子、山竹、榴梿、胡姬花、犀鸟等图纹填满格子,让人通过眼睛一格格去认,是一场妙趣横生的“寻宝游戏”。

除了官网,读者也能亲身到Yeomama工作室兼陈列室(65 Ubi Road 1 #01-87 Oxley Bizhub S408729)选购。开放时间:星期三、四、六(中午12时至晚上7时)。

Reckless Ericka:穿上希望之翼

陈思涵使用翅膀来展现她寄予国家未来的希望。(Reckless Ericka提供)

Reckless Ericka今年国庆胶囊系列貌似很不国庆,但陈思涵在设计时却心系狮城。她说:“我想捕捉一种国庆的精神,那就是对未来的展望与希望。我们活在一个充满未知数的世纪,克服未知需要坚韧毅力和对未来抱有希望。”

陈思涵对希望与翅膀的联想来自美国女诗人艾米莉·狄金森的一首诗。(Reckless Ericka提供)

有了设计主题,陈思涵从美国19世纪隐世女诗人艾米莉·狄金森(Emily Dickinson)的诗《“希望”是一个展翅的东西》(“Hope” is the thing with Feathers)中取得设计灵感。她将老画里的鸟禽翅膀、羽毛局部裁下、放大,印在衣裙上。陈思涵感性地说:“我读到刮风时,老鹰不会畏惧飞离,落荒而逃,而是勇敢地飞向暴风雨。这意象深深地震撼与激励着我。暴风雨中,我们心中得抱有希望才能度过风雨。”

除了羽毛,陈思涵这个胶囊系列还受到韩国电影、日本动漫、日本当代艺术的影响。(Reckless Ericka提供)

对各种视觉意识涉猎极广的陈思涵还从朴赞郁的电影《分手的决心》、当代日裔画家Christian Hidaka与山登美夫(Hideaki Kawashima)的画作,得到如何在服装上呈现她的羽毛和鸟禽图纹的灵感。日本吉卜力工作室的动画《侧耳倾听》(Whisper of the Heart)则给了她色彩应用的灵感。

除了官网,Reckless Ericka也在Design Orchard出售。