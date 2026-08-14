上周末（8月7日—9日）在义安城外登场的House of Sephora，是丝芙兰（Sephora）每年两度举行的美妆发布活动。这一季的不同之处在于首次面向公众开放，邀请大家一起走进“美妆游乐场”，探索新一季的美容趋势。

在义安城外登场的House of Sephora，首次面向公众开放。（主办方提供）

在这里能够看到Only at Sephora独家品牌、First at Sephora首发新品，以及即将上架的主打新品。逛完新季发布，总结几大亮点帮你了解美容前沿新趋势。

一网打尽独家品牌、首发新品，以及即将上架的主打新品。（主办方提供）

亮点1：Olive Young进驻丝芙兰 K-beauty韩妆回潮

今年最具话题性的消息之一，是韩国美妆零售巨头CJ Olive Young正式与Sephora联手。两家公司今年初公布全球战略合作，Olive Young将在Sephora实体店及网上平台设置专属K-beauty专区，带入精选韩国热门及新兴品牌。首轮“登陆市场”包括美国、加拿大、香港，以及新加坡、马来西亚和泰国，2027年再进一步扩展至英国、澳大利亚及中东。

从以往美妆界的竞争对手到如今的合作伙伴，此前Sephora曾尝试进军韩国，却未能撼动Olive Young的主场优势，如今换个方式两者结为盟友，一个最懂韩国消费者正在买什么，一个手握全球零售网络。两大巨头联手对美妆迷来说，是“一加一大于二”的好事，逛一家店买两家货，无须专程飞去韩国逛Olive Young，也能更快接触韩国正在流行的美容好物。

Sephora X Olive Young的合作意味着本地消费者无须飞去韩国，也能买到当季新品。（主办方提供）

此次合作带来的品牌包括Rejuran、BOH、Beplain、Manyo、Fully等，如果说过去K-beauty出海靠的是Laneige、Innisfree等单一大牌打天下，随着与Sephora的合作，新一阶段的K-beauty更像是打包一整个平台一起输出，不仅卖产品，也把韩国当下最热门的成分、护理方式和审美趋势一并带到海外。韩妆也从过去注重美感表现力，到如今更加“向内看”，随着纯素护肤（vegan beauty）理念的流入，包装走起了简约风，更加注重使用天然、干净成分，以及敏感肌护理。

亮点2：当季爆红明星成分PDRN

美容圈每过一段时间就会冒出一个热门明星元素，从玻尿酸、A醇到神经酰胺等。如果这一季一定要记住一个护肤成分，非PDRN莫属。PDRN全名Polydeoxyribonucleotide，是一种从三文鱼或鳟鱼精巢中提取并纯化的DNA短链片段，具有修复、抗老、提亮肤色与保湿等功效的成分，被广泛应用于美容保养领域。

PDRN成为各品牌展台频繁出现的关键词。（李雅歌摄）

PDRN的热潮从韩国医美诊所一路烧到日常护肤，它早在十多年前已用于韩国医美领域，近年随着Rejuran等“skin booster”疗程大热，“修复、再生、慢老”的概念也迅速进入大众视野。随后韩国品牌发挥创意，将PDRN从传统精华扩散到各大品类，眼霜、面膜甚至头皮护理，让人在家也能延续“医美式护理”，进一步推高成分热度。

再加上这波趋势正好赶上韩国近年的“慢老风潮”（slow aging），护肤不再只求快速去皱，而更强调修护、维持肌肤健康与延缓老化，因此PDRN成为新一波K-beauty最具代表性的明星成分。

shaishaishai Banana PDRN Conceal Eye Cream把眼霜与遮瑕结合。（主办方提供）

韩系品牌shaishaishai Banana PDRN Conceal Eye Cream把眼霜与遮瑕结合，一边修饰黑眼圈，一边加入PDRN成分，遮瑕护肤二合一。 纯素品牌Fully的Rice Dough Mask Cleanser则从韩国传统米水洁面得到灵感，以米糠水、发酵米及PDRN组成洁面兼面膜的二合一产品。韩系护发品牌Aromatica让PDRN护理直达头皮，推出Rosemary PDRN免洗头皮精华，结合迷迭香成分及刷头式设计，把脸部护肤逻辑搬到头皮。

Aromatica Rosemary PDRN免洗头皮精华，旋转按摩头设计巧妙。（李雅歌摄）

亮点3：敏感肌护理与防御式抗老

韩国敏感肌品牌Aestura正式进入新加坡。（品牌提供）

护肤的重点在于精准修复，只有了解自身肤质才能选对护肤品。敏感肌修复和防御式抗老，是近年来愈发专注、垂直研究的领域。韩国敏感肌品牌Aestura正式进入新加坡，率先在Sephora亮相。品牌最拿手的不是追逐新奇活性成分，而是强调肌肤屏障维护，其中畅销乳霜采用DermaOn Ceramide Capsule技术，每支80毫升含100万颗肉眼可见的神经酰胺胶囊，高倍渗透，是很多敏感肌党会跑去韩国囤货的品牌，如今在本地也买得到。

蔡依林为兰蔻Absolue Longevity MD系列代言，强调分年龄段抗老。（取自社媒）

抗老不只是消除皱纹而已，新一季兰蔻（Lancôme）推出的Absolue Longevity MD系列，将防御式抗老分为三个阶段：35岁以下预护系列，在可见的生理性衰老迹象出现前，主动采取措施；35至55岁御龄系列，在可见的生理性衰老迹象出现时，精准改善；55岁以上焕活系列，在可见的生理性衰老迹象出现后，逆转修护。核心Mitopure成分是一种高纯度尿石素A（Urolithin A），通过诱导线粒体自噬来促进细胞年轻态，对抗衰老。

亮点4：腮红眼影“流动”起来

新一季彩妆亮点聚焦于“流动”质感上，以前化妆包里一打开都是“粉状单品”，粉饼、粉状腮红和眼影盘，如今越来越多品牌把液体与霜状质地混合，让质感更贴肤，更容易用手指晕开，也更符合现在追求自然光泽，以及“看起来不像用粉堆砌出来”的底妆审美。

Nars新推出的腮红系列Insatiable Liquid Blush。（品牌提供）

Nars新推出的腮红系列Insatiable Liquid Blush，其液态配方能从淡淡红晕逐层叠加到高显色，同时追求第二层肌肤（second-skin）般的贴肤效果。该系列共有16色，包括13款缎光及三款珠光色。

化妆师品牌Makeup by Mario推出的液态眼影Soft Shimmer Long-Wear Cream Eyeshadow。（取自官网）

眼影也跟着“软化”，化妆师品牌Makeup by Mario推出的液态眼影Soft Shimmer Long-Wear Cream Eyeshadow走的是轻薄霜状路线，八款大地色加入氨基酸，强调柔滑、可叠涂，并具有抗汗湿特性。使用简单，刷头往眼皮上一抹，再用手指拍开，一层是日常微光，多叠几层就能直接去晚餐或派对。

Gucci Flora新季眼影盘配色多元百搭，涵盖棕、粉、绿三款主题色的雾面及珠光组合。（取自官网）

在眼妆色调方面，大地色系依旧最受欢迎且百搭。用珠光与雾面质感叠搭出的“眼睑风景”，既精致又有层次感。按照自身肤色或当日穿搭，三种组合如森系棕色、妩媚雾粉，或是金光橄榄绿，都是适配度很高的百搭款。