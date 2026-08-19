包装72变，市面上越来越多美妆保养品以管装新颖面貌面市。不单是唇膏，防晒霜、香氛、润肤霜，甚至泥面膜都能以凝胶或半固体膏状的管装推出。这样的包装似乎好处多多：首先是方便随身携带，尤其出门旅行，能安心轻松手提过海关。其二是能针对特定的部位涂覆，避免无谓的浪费。未来化妆台上的瓶瓶罐罐会不会被一堆管装美妆品简化或取代呢？

香香公主用你千遍不厌倦

Sol de Janeiro推出40、62、68号三款无酒精管装香膏，品牌声称涂一次能香达10小时，一管能用1000次。（Sol de Janeiro图片）

美国人气美妆品牌Sol de Janeiro受众群是青春少艾之美眉，她们户外活动多，出汗也多，时不时得补香氛，维持香香公主的人设。品牌推出三款香氛轻便管装香膏：柠檬黄62号是镇牌香氛，洋溢开心果、焦糖等阳光美食之芳香；粉红色68号是龙珠果、荔枝和茉莉芬芳；果肉红40号散发黑李子、茉莉和香草木香。轻轻旋开，露出一小角透明香膏，便能涂覆在颈项、胸口、手腕上。品牌声称香味能维持10小时，一管香膏能涂抹1000次。

▲售价：$43，售于：Sephora.sg及各大Sephora门店

随时涂抹防晒不间断

市面上管装膏状防晒霜选择众多。（各大品牌图片）

近年最先推出管装的美妆品要数防晒霜。各大品牌——从走药妆路线的Cetaphil、韩国大路品牌Innisfree、日本老牌资生堂、法国小众名牌Caudalie、防晒专家La Roche-Posay，到奢华品牌迪奥（Dior）具哑光遮瑕功能的唇膏造型款——全具备至少SPF50最高防晒指数，标上各种价码任君选择。

管装防晒霜的好处是能随时随地补上，确保防晒护肤不间断，又不会把手弄得“一塌糊涂”。方便归方便，记者试过一些膏状防晒霜，感觉油腻腻，黏糊糊，极不舒服，是一大缺点。

▲售价：$102（迪奥，dior.com）；$30（Innisfree，sg.innisfree.com及Innisfree门店）；$13.69（Cetaphil，sg.iherb.com）；$26.20（La Roche-Posay，guardian.com.sg及Guardian门店）；$45（资生堂，shop.shiseido.com.sg ）；$36（Caudalie，sephora.sg及Sephora门店）

抗皱爆款“管中的肉毒杆菌”

韩国品牌Kahi爆款护肤膏Wrinkle Bounce Multi Balm。（Kahi图片）

说起管装护肤品，不得不提韩国品牌Kahi近日的爆款“Wrinkle Bounce Multi Balm”。这款护肤品内含有紧肤功效，从三文鱼萃取的水解胶原蛋白、济州岛自然植物油，以及有除皱功能的腺苷（Adenosine）。顾名思义，品牌声称用了它肌肤会恢复饱和感，将皱纹“弹”得无影无踪。但它是否真如网友所称的“管中的肉毒杆菌”，则反应两极。根据留言评价，涂了它皮肤柔滑明亮，但有人认为它无除皱功能，却能滋润干燥皮肤。

▲售价：$32.61，售于：amazon.sg

独特成分帮皮肤补钙

Dr.Melaxin这款Cemenrete Calcium Volume Multi Balm产品帮助皮肤补钙。（Dr.Melaxin图片）

韩国另一款高人气管装护肤品，Dr.Melaxin Cemenrete Calcium Volume Multi Balm与先前提到的Kahi拥有相似的活性成分——能促进胶原蛋白分泌、平滑细纹并提升皮肤紧致度的腺苷（Adenosine），以及拥有高保湿度的水解胶原蛋白。它的独特成分是结合离子钙（Ionized Calcium）与维生素D的Rebornic配方，有助促进皮肤吸取钙质，防护胶原蛋白和弹性纤维的结构。这“补钙”配方也针对性改善眼周凹陷和面部塌陷，因而不少网友留言说它对眼周护理蛮有效。它在iHerb一个月卖出超过2000件，似乎比Kahi还受欢迎。

▲售价：$27.80，售于：sg.iherb.com

泥面膜干净利落不浪费

韩国Skintific管装泥面膜内含艾草等，有深层洁肤作用。（Skintific图片）

第一次听闻有管装泥面膜。往常敷泥面膜最大的困扰是：敷完手上沾满泥浆，平白冲下洗手盆好浪费。韩国Skintific这款管装泥面膜内含艾草等活性成分，能控油，深层清洁毛孔，去除黑头粉刺同时舒缓过敏皮肤。最特别的是，它的管装设计能针对性处理脸的不同部位，而且要敷多少就多少，一点都不会浪费，也不会将手弄得黏糊糊。

▲售价：$12.12，售于：watsons.com.sg及Watsons门店