手中一针一线，徐徐地；正如一呼一吸，缓缓地，钩织出慢活好心情。新加坡艺人未婚夫妻档吴劲威（Edwin Goh）与阮玮玲（Rachel Wan）将钩织（crochet）结合时尚与心理健康，近日设计钩织出九款男女服装，以“再重启”（Begin Again）为主题，与电力零售商Geneco在*Scape青年中心联手举办心理健康主题创意展。

配合“再重启”展览，Geneco、吴劲威与阮玮玲上星期四（8月13日）晚在*Scape举办小型服装秀，请来各种族、体形的青年男女素人走秀。

吴劲威与阮玮玲上周在*Scape举办钩织作品小秀，请来青年素人走秀。（Geneco提供）

“威·玲”这对钩织时尚未婚夫妻档，以钩针为画笔，毛线为颜彩，从他们人生经历汲取灵感，“钩”勒出一件件如画般的衣着——朵朵花儿开在白色长袖上；蝴蝶坚勇扑往暗夜路灯；罗夏墨渍心理测验（Rorschach）的图像似心魔又像欲展翅高飞的神秘动物；黑白格子衬衫褶边有彩虹纽扣点缀。最吸睛的是一件蓝天白云青草地红花朵图的长袖寒衣，搭配流苏点缀的帽子，像眼泪又像雨滴，雨后天必晴。

阮玮玲展示她设计钩织的花卉钩织衣。（The Club Made提供）

吴劲威展示他自己设计钩织的寒衣与搭配的流苏帽子。（The Club Made提供）

阮玮玲9岁就开始钩织，热爱钩织多年。吴劲威坦言，他则是在2022年为了追阮玮玲才去学钩织，这一招果然管用，将两人的人生从此钩织了在一起。两人一度暂停演艺生涯，移居澳大利亚，在当地订婚，并共创时尚钩织品牌The Club Made，售卖自创的钩织图样。

服装秀后，记者跟两人聊了一下，阮玮玲说，他俩会各自设计自己的钩织图：“我自己会创建自己的Pinterest图版。想要衣领、衣身、袖子长怎样，会先在图版上圈出来，然后再手绘出来。”

有了设计图后，最终会用一个应用软件将钩织图案的“线路”细描出来。阮玮玲说，他们目前只卖自创钩织图样，并没打算售卖钩织成品，“钩织很重人工，若你在网上看到一件钩织衣物卖得便宜，那或许是血汗工厂生产的。”她也希望人们能亲手钩织，尝试一针一线如何让人静下心来，有助解开打了结的思维。

阮玮玲展示黑白钩织上衣，亮点在点缀的彩虹纽扣。（The Club Made提供）

用钩织传递治愈力量

钩织跟心理健康有何牵扯？钩织的手法又如何能激励人生陷入低潮，思绪堕入黑漩涡的青年？

吴劲威说：“学钩织就像学骑脚踏车——一上了手就变成一辈子的技艺，永不会失去。在钩织之前，我试过多种手艺嗜好，却一直找不到一样自己喜欢的。与烧陶瓷不一样的是：我最喜欢钩织，是因为即使织错了，还可以解开重来。不怕失败，失败了还能重头再来过，钩织的心得在青年成长路上也一样很受用。”

吴劲威将罗夏墨渍心理测验（Rorschach）的图像织入衣物。（The Club Made提供）

电力零售商Geneco欣赏这人生能重来的正面讯息，而选择与吴劲威和阮玮玲合作，在今年新加坡独立61周年的国庆期间聚焦于青年心理健康问题。Geneco除了传递心理健康的信息以外，也将捐款给国家福利理事会与触爱社会服务发起的“Beyond the Label”心理健康意识运动。根据新加坡心理卫生学院调查，新加坡年介15岁至35岁间的青年，每三人便有一人经历严重或极严重的抑郁、焦虑与压力症状。

这九件钩织作品将在*Scape内的综合性青年心理健康中心Grovve展出。公众也可上网beginagain.sg浏览及投选最喜爱的作品。投选者能到Grovve换取一套限量的入门钩织包，里头有足够钩织一顶帽子的毛线与基本钩织工具。其中五名幸运投选者还可获得100元eCapitaVoucher礼券。

素人模特儿展示飞蛾扑火图案钩织上衣。（Geneco提供）

▲“再重启”（Begin Again）小型展

即日起至2026年8月31日

星期一至星期六，早上11时至晚上8时（星期日休息）

地点：Grovve，2 Orchard Link #04-06 *Scape S237978